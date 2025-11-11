Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа, пишет Bloomberg. Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию на использование НПЗ компании после начала действия санкций, говорится в материале.
«Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами ЛУКОЙЛа, особенно после того, как Министерство финансов США отклонило предложение Gunvor о их полном поглощении», — заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.
По его словам, хотя мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать любые перебои с поставками, в секторе нефтепереработки ситуация совершенно иная.
Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию, которая позволит активам ЛУКОЙЛа продолжить работу после 21 ноября, что администрация Дональда Трампа уже сделала в других случаях с находящимися под санкциями российскими активами. Однако, если на этот раз продления не будет, это может вызвать резонанс на рынках сырой нефти и топлива, сказано в публикации.
Агентство отмечает, что Болгария предприняла шаг к установлению полного контроля над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и сохранить рабочие места. В Финляндии на некоторых АЗС заканчивается топливо. В Румынии, по словам источников, знакомых с ситуацией, могут рассмотреть возможность продления крайнего срока начала действия санкций. Национализация румынских активов ЛУКОЙЛа там рассматривается как крайняя мера, пишет агентство.
Материал дополняется
