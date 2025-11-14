ЛУКОЙЛ сообщил о нескольких возможных покупателях зарубежных активов
ЛУКОЙЛ ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
«О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — сообщили в компании.
ЛУКОЙЛ стремится обеспечить бесперебойную деятельность предприятий при проведении сделки, чтобы избежать сбоев в работе снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места, сказано в сообщении.
США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. У ЛУКОЙЛа есть также проекты в США, Румынии, Австрии, Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и других странах.
Компания сообщила о намерении продать свои зарубежные активы нефтетрейдеру Gunvor, однако сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против: там заявили о связях компании с Россией и отказе выдать разрешение Gunvor, пока продолжается российско-украинский конфликт.
Европейские компании устроили «драку» за право выкупить объекты ЛУКОЙЛа, сообщили эксперты Bloomberg. Хотя мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать любые перебои с поставками, в секторе нефтепереработки ситуация совершенно иная, объяснил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.
По сведениям Reuters, ЛУКОЙЛ попросил Минфин США о продлении крайнего срока для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по поводу своих активов.
Российский президент Владимир Путин назвал санкции США попыткой давления и заявил, что страна себя чувствует устойчиво. «Несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это с многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — добавил он.
