ЛУКОЙЛ сообщил о нескольких возможных покупателях зарубежных активов

С несколькими потенциальными покупателями зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа ведутся переговоры. Минфин США ранее отказался выдать лицензию на продажу активов в пользу Gunvor, заявив о связях с Россией

Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

ЛУКОЙЛ ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — сообщили в компании.

ЛУКОЙЛ стремится обеспечить бесперебойную деятельность предприятий при проведении сделки, чтобы избежать сбоев в работе снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места, сказано в сообщении.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. У ЛУКОЙЛа есть также проекты в США, Румынии, Австрии, Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и других странах.

Компания сообщила о намерении продать свои зарубежные активы нефтетрейдеру Gunvor, однако сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против: там заявили о связях компании с Россией и отказе выдать разрешение Gunvor, пока продолжается российско-украинский конфликт.

Европейские компании устроили «драку» за право выкупить объекты ЛУКОЙЛа, сообщили эксперты Bloomberg. Хотя мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать любые перебои с поставками, в секторе нефтепереработки ситуация совершенно иная, объяснил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.

По сведениям Reuters, ЛУКОЙЛ попросил Минфин США о продлении крайнего срока для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по поводу своих активов.

Российский президент Владимир Путин назвал санкции США попыткой давления и заявил, что страна себя чувствует устойчиво. «Несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это с многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — добавил он.