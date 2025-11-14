 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

ЛУКОЙЛ сообщил о нескольких возможных покупателях зарубежных активов

Сюжет
Война санкций
С несколькими потенциальными покупателями зарубежного бизнеса ЛУКОЙЛа ведутся переговоры. Минфин США ранее отказался выдать лицензию на продажу активов в пользу Gunvor, заявив о связях с Россией
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 012,5 +1,17% Купить
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

ЛУКОЙЛ ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», — сообщили в компании.

ЛУКОЙЛ стремится обеспечить бесперебойную деятельность предприятий при проведении сделки, чтобы избежать сбоев в работе снабжения стран присутствия энергоресурсами, сохранить рабочие места, сказано в сообщении.

ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на одном из крупнейших месторождений в мире
Бизнес
Фото:PJSC Lukoil / Global Look Press

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября и отвели месяц на сворачивание операций с компанией — срок истечет 21 ноября. У ЛУКОЙЛа есть также проекты в США, Румынии, Австрии, Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и других странах.

Компания сообщила о намерении продать свои зарубежные активы нефтетрейдеру Gunvor, однако сделка сорвалась после того, как Минфин США выступил против: там заявили о связях компании с Россией и отказе выдать разрешение Gunvor, пока продолжается российско-украинский конфликт.

Европейские компании устроили «драку» за право выкупить объекты ЛУКОЙЛа, сообщили эксперты Bloomberg. Хотя мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать любые перебои с поставками, в секторе нефтепереработки ситуация совершенно иная, объяснил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.

По сведениям Reuters, ЛУКОЙЛ попросил Минфин США о продлении крайнего срока для выполнения существующих обязательств и изучения предложений по поводу своих активов.

Российский президент Владимир Путин назвал санкции США попыткой давления и заявил, что страна себя чувствует устойчиво. «Несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это с многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
ЛУКОЙЛ санкции США нефть

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии
Бизнес
МЭА увидело риск снижения добычи нефти в России из-за санкций
Экономика
Украинские компании попали под санкции США из-за связей с Ираном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд Общество, 19:15
Пойманный на кокаине Морозов сыграет за «Спартак» в матче с «Северсталью» Спорт, 19:14
В Тульской области помешали мужчине взорвать газ в многоквартирном доме Общество, 19:12
Для тех, кто искал: перстень по мотивам карт Таро и базовый трикотаж Стиль, 19:08
Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном Политика, 19:06
Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии Общество, 19:02
Росстат оценил замедление экономики в третьем квартале Экономика, 19:01
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве Общество, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ГК «Полипласт» представила инновационные решения на выставке «Химия-2025» Пресс-релиз, 18:57
Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лукашенко о майнинге и «крест смерти» для биткоина. События крипторынка Крипто, 18:41
5 советов, которые помогут увеличить повторные продажи Образование, 18:37