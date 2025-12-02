Reuters узнал о предложении Exxon Mobil к ЛУКОЙЛу по активам в Ираке
Компания Exxon Mobil обратилась в министерство нефти Ирака с предложением купить контрольный пакет акций ЛУКОЙЛа на нефтяном меторождении Западная Курна-2. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в Ираке, знакомых с ситуацией.
Крупнейшим зарубежным активом ЛУКОЙЛа является 75%-ная доля в иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2 (около 470 тыс. баррелей в сутки). На него приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% от общей добычи Ирака, второго по величине производителя нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии. Exxon долгое время была оператором соседнего проекта Западная Курна 1, прежде чем выйти из него в прошлом году, отмечает агентство.
«Exxon — наш предпочтительный вариант на замену ЛУКОЙЛу. Компания обладает необходимыми мощностями и опытом для управления таким большим и сложным месторождением, как Западная Курна-2», — сообщил агентству высокопоставленный иракский чиновник, курирующий деятельность иностранных компаний на юге.
Министерство нефти Ирака накануне заявило, что начало переговоры с американскими компаниями для передачи одной из них в управление месторождения Западная Курна — 2.Там пояснили, что права на разработку будут предоставлены компании, которая победит в конкурсе. С кем ведутся переговоры, ведомство не уточняет.
Западная Курна — 2 — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.
ЛУКОЙЛ попал под санкции США в октябре. По данным Reuters, компания объявила форс-мажор на месторождении Западная Курна-2. По словам собеседников агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу. Исследовательская организация Eco Iraq Observatory сообщала, что около 1,3 тыс. иракских сотрудников ЛУКОЙЛа, работающих на месторождении, столкнулись с задержкой зарплат.
В ноябре основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов встречался с иракским премьером Мухаммедом Шиа аль-Судани, они обсудили варианты стабилизации ситуации с добычей нефти на фоне американких санкций.
