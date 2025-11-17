 Перейти к основному контенту
В Казахстане сообщили о переговорах об активах ЛУКОЙЛа в стране

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock
Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» начала переговоры с российской нефтяной компанией ЛУКОЙЛ по поводу активов последней в республике. Об этом сообщил председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (основной акционер «Казмунайгаза») Нурлан Жакупов, передает ТАСС.

Жакупов заявил, что не может сообщить «ни о каких конкретных договоренностях». «Работают консультанты как ЛУКОЙЛа, так и «Казмунайгаза», так как ЛУКОЙЛ является партнером «Казмунайгаза» по многим проектам и поэтому есть в этом потребность и необходимость», — отметил Жакупов.

Он также подчеркнул, что США ранее назначили срок, к которому вопрос должен быть решен, определиться сторонам необходимо до конца ноября. По словам Жакупова, «еще есть время». Он также назвал вопрос сложным и многогранным, отвергнув варианты «простых решений».

В Казахстане проекты с участием ЛУКОЙЛа исключили из санкций США
Политика
Карачаганакское&nbsp;месторождение

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил в свою очередь, что крупные казахстанские проекты с участием ЛУКОЙЛа — «Карачаганак петролиум оперейтинг», «Тенгизшевройл», Каспийский трубопроводный консорциум — получили исключение из санкций США и их работе ничего не угрожает.

США ранее ввели санкции против ЛУКОЙЛа и объявили срок до 22 ноября на сворачивание операций с компанией и ее «дочками», где организация владеет 50%. Те же меры приняты в отношении «Роснефти».

После принятых США решений ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы.

Софья Полковникова
ЛУКОЙЛ переговоры Казмунайгаз Казахстан
