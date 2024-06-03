Доходы duty free в аэропорту Владивостока выросли втрое благодаря Китаю

Возобновление авиасообщения с Китаем помогло магазинам duty free на Дальнем Востоке выйти в 2023 году из убытков. Рост числа международных рейсов из регионов поддержал беспошлинную торговлю и в других небольших аэропортах

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В 2023 году выручка магазинов беспошлинной торговли (duty free) в ряде региональных аэропортов выросла более заметными темпами, чем в аналогичных магазинах в аэропортах Москвы. Среди лидеров роста оказались торговые точки в аэропортах Дальнего Востока и Сибири, заметил РБК, изучив отчетности владельцев магазинов беспошлинной торговли, входящих в реестр Федеральной таможенной службы.

Как много магазинов duty free в России В мае 2023 года, согласно реестру ФТС, в России было 160 магазинов беспошлинной торговли, из них 110 находится в аэропортах. По сравнению с мартом 2023 года их количество практически не изменилось. Но в начале 2022 года в России работало 240 магазинов duty free, из них 182 находилось в аэропортах.

По итогам 2023 года единственный оператор магазинов duty free в аэропорту Владивостока нарастил доходы в три раза. ООО «Фри трейд Владивосток» заработало почти 109 млн руб. против 33,7 млн годом ранее. Более того, оператор в прошлом году смог выйти на чистую прибыль 11,5 млн руб. против убытка в 2022 году (335 тыс. руб).

Заметнее всего нарастил выручку оператор duty free в аэропорту Иркутска. Его юрлицо ООО «СДФ» в 2023 году заработало почти в пять раз больше, чем год назад, — 62,6 млн руб. (годом ранее это были 12,7 млн руб.). Чистая прибыль составила 5,2 млн руб. против убытка 4,2 млн руб. в 2022 году.

Среди лидеров оказался также duty free в аэропорту Хабаровска. Его единственный оператор ООО «Дельвента» заработал в 2023 году на 79% больше, чем годом ранее, — 15,7 млн руб. против выручки 8,8 млн руб. в 2022-м. Как и в предыдущих случаях, магазины беспошлинной торговли в хабаровском аэропорту вышли на чистую прибыль 26,6 млн руб. (в 2022-м у них был убыток 14,8 млн руб.).

С чем связан рост

Заметное увеличение доходов магазинов беспошлинной торговли на Дальнем Востоке и в Иркутске может быть связано с ростом числа международных рейсов из региональных аэропортов и перераспределением пассажиропотока из Москвы.

Аэропорт Владивостока сообщал, что в 2023 году пассажиропоток на его международных авиалиниях вырос в 3,5 раза относительно предыдущего года — он составил 193 тыс. пассажиров. Одна из причин — после трехлетнего перерыва возобновилось регулярное авиасообщение с Китаем. В марте запустились рейсы авиакомпании «Аврора» в Пекин и Харбин, а в июле — рейсы Chengdu Airlines из Харбина. Затем из Даляня открылись рейсы нового китайского перевозчика Hainan Airlines. Всего к концу года, с учетом запуска новых рейсов авиакомпании «Россия» в Пекин и Харбин, из Владивостока в Китай летало 20 рейсов в неделю.

Выручка магазинов duty free в 2023 году выросла за счет перезапуска рейсов в Китай, подтвердил РБК гендиректор «Фри трейд Владивосток» Владимир Зюганов. Важным, по его словам, стало не столько количество рейсов, сколько платежеспособность китайских пассажиров. Например, у путешественников из Китая средний чек составляет 50–60 тыс. руб., из Бангкока — 1,5 тыс. руб., из Ташкента — 400 руб.

Похожая ситуация с ростом международного пассажиропотока наблюдалась и в аэропорту Хабаровска: по итогам 2023 года он вырос в восемь раз относительно предыдущего года. Всего международными авиалиниями в этом аэропорту воспользовались 140 тыс. пассажиров против 18,2 тыс. в 2022-м. Хабаровск в прошлом году первым в России возобновил регулярное авиасообщение с Китаем.

В аэропорту Иркутска международный трафик вырос в 2023 году в 2,7 раза — до 518,03 тыс. человек (в 2022 году — 190,61 тыс.). До пандемии граждане Китая любили посещать Иркутскую область — на них приходилось примерно 50% от общего числа туристов, оценивал руководитель турагентства Sunmar Сергей Ильин. Впрочем, пока объем авиаперевозок в Китай и из него, который был в допандемийные годы, еще не восстановился, говорил член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов. Планы по увеличению перевозки, по его словам, есть. Но в Иркутск едут и туристы из других стран, например из Таиланда. «Эта весна показала бóльшие цифры прибытия тайских туристов на Байкал наряду с туристами, которые летели в Таиланд из Иркутска», — отметил Копылов. РБК направил запросы в аэропорты Иркутска и Хабаровска.

Почему для России важны туристы из Китая До пандемии граждане Китая были лидерами среди иностранных туристов, приезжавших в Россию. Китайцы тратили в этих поездках больше остальных посещавших нашу страну иностранцев. Так, в 2019 году совокупные траты граждан КНР в России, включая туристов, по данным ЦБ, достигли $1 млрд. Китайские туристы в основном ездили в Москву и Санкт-Петербург, популярностью пользовались близкие к Китаю города Дальнего Востока, а также Сочи. В 2020 году международные путешествия прервались из-за пандемии. Поездки из Китая в Россию начали восстанавливаться только в 2023 году, после снятия ковидных ограничений, запуска электронной визы, а также возобновления безвизового режима для туристических групп между двумя странами.

Магазины duty free напрямую зависят от международного авиасообщения и пассажиропотока в аэропортах, объясняли в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли. Отрасль пострадала еще во время пандемии, а в 2022 году на нее повлияли антироссийские санкции, введенные в ответ на начало специальной военной операции на Украине. В феврале 2022-го Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а впоследствии страны ЕС и США ввели ценовые ограничения на поставки в Россию товаров роскоши. С российского рынка ушли многие популярные зарубежные бренды, которые продавались в магазинах беспошлинной торговли, среди них Chanel, Gucci, Hermès, Hugo Boss, Victoria's Secret, Moët, Hennessy, Cartier и другие. В результате российские магазины duty free оказались в критическом положении. Чтобы поддержать беспошлинную торговлю и аэропорты, которые лишились комиссии от магазинов duty free, в июне 2022 года Госдума разрешила продавать товары duty free пассажирам, летящим из России в страны ЕАЭС.

Весной 2022 года владельцы аэропортов попросили правительство разрешить им продавать товары без пошлин пассажирам внутренних авиалиний, рассказывал РБК совладелец Внуково Виталий Ванцев. Это позволило бы частично восполнить утерянную выручку с международных рейсов, а пассажиры смогли бы покупать товары дешевле. Но мера так и не была введена: в январе 2024 года гендиректор Пулково Леонид Сергеев просил ускорить внедрение duty free на внутрироссийских рейсах. В самом Пулково магазины оператора RegStaer в 2023 году, впрочем, увеличили выручку на 39% — до 3 млрд руб., а чистая прибыль показала рост на 198%, до 280 млн руб. (в 2022-м убыток составлял 94 млн руб.) Росту способствовало сохранение широкого ассортимента, а для замены ушедших брендов RegStaer привлекла 40 новых брендов, уточнили РБК в пресс-службе аэропорта.

Сейчас магазины duty free по-прежнему испытывают на себе последствия сокращения международных рейсов и туристического пассажиропотока, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его оценке, если раньше доля международных перелетов в среднем составляла 40%, то сейчас 80% рейсов выполняется на внутреннем направлении, а за рубеж — около 20%.

Кроме этого, сократились транзитные потоки, которые в свое время давали ряду аэропортов большой приток покупателей в зоне duty free, обращает внимание вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Например, Москва перестала, как раньше, быть крупным транзитным хабом, «так как теперь часть международных рейсов выполняется напрямую из городов России», указывает Горин.

«Ценовая стратегия магазинов duty free рассчитана именно на уезжающих туристов, нежели на приезжающих, — рассуждает Мурадян. — Но российским туристам, выезжающим за рубеж, нет смысла что-то покупать в местном duty free, они предпочтут зарубежный».

Как себя чувствуют duty free в аэропортах Москвы

Во Внуково магазинами беспошлинной торговли управляет крупнейший оператор duty free — компания RegStaer. Ее генеральный партнер и совладелец части активов — швейцарская компания Avolta (до октября 2023 года компания называлась Dufry AG). В 2019 году Avolta приобрела 60% компании RegStaer: за эту долю в операторе швейцарская компания заплатила €73,7 млн (5,3 млрд руб.). По итогам 2023-го относящееся к этому аэропорту основное юрлицо «Регстаэр-М» получило 5,2 млрд руб. выручки — на 16,4% больше, чем за предыдущий год (4,5 млрд руб.). Доходы почти восстановились до показателя доковидного 2019 года (5,5 млрд руб.). Чистая прибыль в 2023 году составила 1,3 млрд руб. — в 1,8 раз больше, чем годом ранее (701 млн руб.).

В Шереметьево крупнейший оператор магазинов беспошлинной торговли работает под брендом Sheremetyevo Duty Free, у него более 60 магазинов в терминалах A, B, C, D, E, F аэропорта. В терминалах внутрифедеральных рейсов оператор работает под товарным знаком Sheremetyevo Travel Retail, говорится на сайте аэропорта. В реестре ФТС двумя крупнейшими владельцами duty free в аэропорту значатся АО «Империал дьюти фри» и ООО «Трэвел Ритейл Шереметьево».

«Империал дьюти фри» известна как совместное предприятие Шереметьево и немецкой компании Gebr. Heinemann (в последней отчетности российского юрлица указано, что у компании два акционера, но они не раскрываются). Помимо магазинов беспошлинной торговли в терминалах A, C, D, E и F, у «Империал дьюти фри» есть точки duty paid в терминалах B и D. Выручка этого юрлица по итогам 2023 года составила 6,1 млрд руб. — на 12,5% меньше год к году. Чистая прибыль сократилась почти на 18%, до 481,7 млн руб. Около трети доходов оператора обеспечили магазины duty free (2,3 млрд руб.), а магазины duty paid принесли 1,3 млрд руб. Падение выручки «Империал дьюти фри» в своей отчетности объясняет внешнеполитической обстановкой, нарушением логистических цепочек поставок импортных товаров и ростом курса валют. Продавец даже решил сдать часть торговых площадей в субаренду. А в апреле самый большой магазин Sheremetyevo Duty Free в международном терминале C даже временно закрывался. Источники «РИА Новости» связывали это с реорганизацией на фоне проблем с поставками и ассортиментом. Впрочем, в конце апреля 2023 года Шереметьево сообщило о возобновлении работы магазина.

«Трэвел Ритейл Шереметьево» — новая компания, которая была создана около полутора лет назад. Бенефициар зарегистрированного в ноябре 2022 года юрлица — азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, который ранее был совладельцем группы «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева (СМИ сообщали, что Мехдиев в прошлом уже был совладельцем магазинов duty free в Шереметьево через принадлежащую ему компанию Greenway International). В 2023 году выручка «Трэвел Ритейл Шереметьево» составила 6 млрд руб., чистая прибыль — 12,3 млн руб. Компания, как следует из ее отчетности, занимается беспошлинной торговлей в терминале С, и ей принадлежат магазины пошлинной торговли в терминале В аэропорта. Ее магазины duty free заработали 3,8 млрд руб., а выручка магазинов duty paid составила 2,3 млрд руб.

В Домодедово крупнейший оператор duty free сейчас — ООО «Трэвел Ритейл Домодедово». Эта компания — еще одна «дочка» холдинга Gebr. Heinemann, основанная совместно с Greenway International. Ее владельцами в отчетности на конец 2023 года указан кипрский офшор Rubis Holdings Limited, где 50% принадлежит Gebr. Heinemann, еще 25% — Greenway International и оставшиеся 25% — напрямую Аразу Мехдиеву.

Выручка «Трэвел Ритейл Домодедово» в 2023 году выросла на 31,3% — до 2,3 млрд руб. (годом ранее — 1,7 млрд руб.). Но компания по итогам года была убыточной: чистый убыток составил 347 млн руб. против прибыли 11,4 млн руб. в 2022 году. В прошлом году «Трэвел Ритейл Домодедово» в пять раз увеличила закупки у Gebr. Heinemann, приобретя товары на сумму 669,3 млн руб. (в 2022 году поставки, наоборот, сократились в пять раз).

Раньше ведущим оператором duty free в Домодедово был Regstaer, рассказали РБК в пресс-службе аэропорта. Но в 2023 году аэропорт Домодедово расширил: в июле в нем открылся новый сегмент терминала — T2, куда перенесли все международные рейсы. С открытием нового сегмента Т2 основным оператором duty free в зоне международных вылетов стал «Тревел Ритейл Домодедово», уточнили в пресс-службе аэропорта. В этом терминале создана концепция сквозного магазина duty free, чтобы обеспечить максимальную проходимость пассажиров, добавил представитель аэропорта. Всего в Домодедово в 2022–2023 годах работало более 140 торговых точек. Количество сдаваемых в аренду площадей в 2023 году выросло на 34% к прошлому году, а в первом квартале 2024 года — и вовсе на 78% год к году.