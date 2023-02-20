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Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию

Власти России и Китая возобновили соглашение о безвизовом туризме
Первые группы китайских туристов в России ждут к лету, но массовый турпоток достигнет допандемийного уровня в лучшем случае через два-три года. Почему возвращение туристов из Китая важно для экономики и какие с этим есть проблемы
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, следует из ответов МИД России и Минэкономразвития на запрос РБК. Речь идет о документе, заключенном между правительствами Китая и России в феврале 2000 года, он позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

Что случилось

В начале этого месяца Министерство туризма и культуры КНР сообщило, что с 6 февраля китайские туристические агентства смогут возобновить отправку туристических групп в 20 стран, в том числе в Россию. Российские туроператоры практически сразу же заявили о готовности принимать группы из Китая, но подчеркивали, что возобновлению поездок туристов мешает ряд факторов, главный из которых — то, что до сих пор не возобновлено действие соглашения о безвизовых туристических поездках.

Приостановленное из-за пандемии соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило свое действие, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, которое с осени 2022 года курирует развитие туристической отрасли в России после ликвидации Ростуризма. Представитель российского МИДа подтвердил: китайские граждане могут въезжать на территорию России как на основании виз, «так и в безвизовом порядке» в рамках межправительственного соглашения.

Для пропуска туристов на российскую территорию Министерство культуры и туризма КНР в ближайшее время должно прислать Минэкономразвития список китайских туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию в рамках соглашения, уточнил представитель российского министерства. Минэкономразвития, в свою очередь, направит этот список в пограничную службу. Предполагаемые сроки, когда заработает безвизовый коридор, в российском ведомстве не назвали.

В Государственном совете КНР, в структуру которого входит Министерство культуры и туризма, на запрос РБК на момент публикации не ответили.

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Почему для России важно возвращение китайских туристов

До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию именно из Китая. В 2019 году из 5 млн туристов, посетивших нашу страну, почти 1,4 млн прибыли из КНР, следует из данных погранслужбы ФСБ. Большинство приезжали именно в рамках безвизовых групп — в 2019 году это были 1,2 млн человек.

Гости из Китая были лидерами по тратам среди посещавших Россию иностранцев. Согласно данным ЦБ, в 2019 году совокупные траты граждан КНР в России, включая туристов, достигли $1 млрд (для сравнения: находившиеся на втором и третьем месте граждане Казахстана и Украины потратили $978 млн и $943 млн соответственно).

Китайские туристы в основном посещали Москву и Санкт-Петербург — зачастую в рамках комбинированного тура, включавшего две столицы. Популярностью пользовались близкие к Китаю города Дальнего Востока, а также Сочи. В Москве и Петербурге оборот туроператоров по обслуживанию китайских туристов до пандемии мог достигать 30 млрд руб. в год — эти деньги шли на оплату услуг гостиниц, транспорта, заведений общепита и музеев, оценивала ассоциация «Мир без границ». Сверх этого китайцы могли тратить еще 10 млрд руб. на покупки и развлечения.

Россия в течение многих лет из-за слабого рубля была одним из наиболее востребованных у китайских туристов рынком для покупки премиальных и люксовых товаров (одежды, сумок, обуви, часов и украшений и других), отмечали в Deloitte. У московского ЦУМа доля покупателей из Китая доходила до 7% от общего числа клиентов, а у петербургского ДЛТ — 17%. Китайцы были активными посетителями российских музеев — например, в Государственном историческом музее (ГИМ) в 2019 году до 70% от общего числа иностранных туристов были из Китая.

Когда китайские туристы начнут приезжать в Россию

После начала пандемии Россия практически лишилась въездного туризма. В 2022 году, по данным погранслужбы ФСБ, в страну приехали лишь около 200 тыс. иностранных туристов, из которых лишь 842 человека были из Китая. Для поездок китайцы оформляли индивидуальные визы: по данным МИДа, в 2022 году китайским туристам было выдано 1 тыс. туристических виз, в январе 2023 года — более 230.

Туристический бизнес возлагает на возвращение китайских туристов большие надежды, отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «В этом году у всех большая надежда на Китай. Открыто прямое авиасообщение, заявки есть у туроператоров, но успех будет зависеть от «разморозки» безвизового соглашения, которое пока не начало работать после ковидного перерыва. Если оно заработает, ждем ренессанс въездного туризма», — сказала Ломидзе.

Заявки на групповые туры из Китая уже есть у туроператоров «Интурист» и «Тари Тур», рассказали РБК представители компаний. Но туристы поедут не раньше лета, считает гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко: как правило, группы из Китая приезжают в высокий туристический сезон — в середине июня. Точные сроки приема гостей станут понятны после марта, когда будут ясны механизмы въезда в Россию по безвизовым спискам, добавляет собеседница РБК.

Российские туроператоры надеются, что смогут получить аккредитацию и выступать принимающей стороной для китайских туристических групп, чтобы исключить серые схемы при обслуживании гостей, которые были до пандемии, говорит Левченко. Речь идет о распространенной практике туров «за ноль долларов», когда китайские турфирмы продавали путевки по цене ниже себестоимости, а потом «отбивали» деньги за счет покупок в магазинах России, где цены были завышены в несколько раз, при этом деньги покупатели переводили на счета компаний в Китае, и прибыль не попадала в российскую экономику.

Основное препятствие для возобновления массового туризма из Китая — авиаперевозка, говорит гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович: «Массовый туризм из Китая был основан на чартерных рейсах, но китайские чартеры в Россию пока не летают, в том числе из-за проблем с обслуживанием самолетов». Ограничением для туристов может стать и использование карт иностранных банков, не все из которых работают в России.

Что происходит с авиасообщением

Авиасообщение между Россией и Китаем после пандемии восстановлено, но в ограниченных объемах — это сказывается на стоимости билетов, отмечали в АТОР. Из российских авиакомпаний между Москвой и Китаем летает пока только «Аэрофлот»: три раза в неделю в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, один раз — в Чэнду. Исходя из вместимости самолетов Boeing 777-300ER (на 402 и 427 кресел), перевезти на этих рейсах «Аэрофлот» может суммарно максимум 8,54 тыс. человек. Что касается китайских перевозчиков, по данным АТОР, из Пекина в Москву летают Air China и Hainan Airlines.

Из российских регионов в Харбин летают самолеты «ИрАэро» из Иркутска и «Авроры» из Хабаровска. Другие российские авиакомпании хотели бы возобновить полеты в Китай, но сталкиваются со значительными трудностями, в то время как китайские перевозчики наращивают свое присутствие на рынке, сетует менеджер одного из перевозчиков.

Китайские власти предлагали увеличить в Россию число рейсов своих авиакомпаний, поскольку самолеты из России «имеют двойную регистрацию» и им «трудно летать в Китай», признавал посол КНР Чжан Ханьхуэй. Весной 2022 года Китай закрыл свое воздушное пространство для иностранных самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных в двух юрисдикциях (кроме России на Бермудах или в Ирландии). Иностранные лизинговые компании будут и в Китае задерживать свои самолеты, поэтому летать туда смогут только борты российских собственников, предупреждает гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий.

По мере возобновления спроса «Аэрофлот» может увеличить частоту рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу до ежедневной, а полеты в Чэнду планирует выполнять до трех раз в неделю, сообщил РБК представитель авиакомпании. Начать полеты в Китай рассчитывает Utair, сейчас этот перевозчик завершает аккредитацию, сообщил РБК источник, знакомый с планами авиакомпании.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса, а также крупнейшим авиакомпаниям — S7, «Уральские авиалинии», Utair, Azur Air, Nordwind и iFly.

Как туристы смогут расплачиваться

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками, перестали работать в России после ухода этих систем из страны в марте 2022 года.

Но в России граждане Китая могут расплачиваться картами китайской платежной системы UnionPay, а также через сервисы бескарточных платежей AliPay и WeChat Pay — последние наиболее популярны у китайских туристов. Впрочем, принимать их могут не во всех торговых точках.

Прием AliPay и WeChat Pay в России обеспечивают банк «Русский стандарт», платежные системы Sendy и «МОБИ.Деньги», сказали РБК их представители. На официальной странице AliPay указано, что его эквайером в России также является Промсвязьбанк (но в самом банке РБК уточнили, что сейчас не работают с AliPay и WeChat Pay).

Точное число торговых точек, подключенных к приему AliPay и WeChat Pay представители «Русского стандарта» и платежных систем не назвали. «МОБИ.Деньги» установили AliPay и WeChat Pay в офлайновых торговых магазинах и в сегменте HoReCa (отели и рестораны), уточнил представитель платежного сервиса. У платежной системы Sendy основное направление — крупные игроки сегментов «здоровье и красота» и «авиатранспорт», говорит ее руководитель Дмитрий Чупров, не уточняя других деталей.

UnionPay официально не объявляла об ограничении своей работы в России. Но, как сообщали источники РБК, китайская платежная система ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах, находящихся под западными санкциями банков (среди них — крупнейшие в России и Европе банки-эквайеры: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк и Газпромбанк). Из крупнейших банков-эквайеров под санкциями не находятся «Тинькофф» и «Русский стандарт».

Будет ли Россия популярна у китайцев, как раньше

Поездки в Россию, безусловно, будут востребованы у китайцев — здесь играют роль традиции и близость территории, считает зампред совета ассоциации «Мир без границ» и гендиректор компании «Ретро-Туризм» Александр Львов. В то же время отсутствие в России ряда иностранных брендов может негативно повлиять на турпоток китайских туристов, признает эксперт.

После начала специальной военной операции на Украине большинство мировых люксовых брендов приостановили поставки в Россию и закрыли бутики — среди них были LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi), Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Richemont (Cartier, Piaget, Montblanc) и другие. Некоторые бренды вернулись на российский рынок в меньшем объеме и через других представителей, но получится ли удовлетворить спрос этим предложением — большой вопрос, отмечает основатель Fashion Advisers Мария Герасименко. Российские дизайнеры занимают незначительную долю в люксовой нише, и наиболее вероятным эксперт считает перераспределение расходов туристов в сторону покупки ювелирных украшений и впечатлений.

Далеко не все китайские туристы «скупали люксовые бренды», турпоток в Россию составляли в основном люди со средним достатком, которые путешествовали благодаря доступным из-за чартерных программ авиабилетам, возражает коммерческий директор въездного департамента туроператора «Интурист» Анастасия Балашова.

Россия по-прежнему популярна у китайских туристов, но их будет значительно меньше, потому что после пандемии туристические путевки подорожали во всем мире и потребуется несколько лет, чтобы цены на рынке стали приемлемыми, полагает Левченко. Достигнуть допандемийного уровня туристический поток из Китая в Россию сможет не раньше 2024–2025 годов, считает Балашова: «Все будет зависеть от количества авиарейсов, цен на билеты и наличия чартеров», — отметила топ-менеджер.

Китайские туристы могут сыграть ключевую роль в восстановлении российского въездного туризма, уверена экс-глава Ростуризма и член экспертного совета при правительстве Зарина Догузова. У туристов наконец появится возможность реализовать отложенный спрос на Россию — в первую очередь на культурно-познавательные поездки в Москву и Петербург, а также на экологические направления Дальнего Востока и Русского Севера. Но быстрого восстановления турпотока не будет — на достижение доковидных показателей может уйти минимум три года, предупреждает Догузова. «За это время нужно завершить обеление этого сегмента рынка, чтобы деньги от посещения китайскими туристами России оставались в стране, и привлекать больше платежеспособных туристов, чтобы росли доходы российского бизнеса», — отметила экс-глава Ростуризма.

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Теги
Анна Захарова, Артём Кореняко Артём Кореняко, Анна Левинская, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
туризм Китай безвизовые групповые турпоездки COVID-19
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