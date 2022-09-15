США ужесточили «порог роскоши» для запрета экспорта в Россию

В Вашингтоне решили отказаться от изначально введенного порога в $1 тыс., объяснив, что союзники США ввели более строгие ограничения

Фото: Spencer Platt / Getty Images

США скорректировали предельные значения по стоимости товаров, которые считаются товарами роскоши и, следовательно, не могут быть экспортированы в Россию, следует из сообщения американского министерства торговли.

Изначально, например, предметы одежды или обуви дешевле $1 тыс. не считались товарами роскоши, но США понижают этот порог до $300 за единицу товара. Тем самым режим экспортного контроля за товарами роскоши, предназначенными для России, ужесточается.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) объяснило решение понизить порог тем, что ограничения были более мягкими, чем у союзников Вашингтона. Так, в ЕС «порог роскоши» установлен на уровне €300. В то же время, для автомобилей BIS установил порог в $50 тыс.

В расширенный перечень товаров роскоши вошли:

Электрические или дизельные генераторные установки и радиаторы отопления;

Светодиоды (стабилитроны и микроволновые диоды);

Электронные интегральные схемы;

Преобразователи на основе полупроводников;

Пьезоэлектрические кристаллы, за исключением кварцовых;

Фотокамеры, в том числе для подводной фотосъемки и камеры мгновенной печати, а также запчасти к ним.

США запретили экспортировать в Россию предметы роскоши

в середине марта. Тогда в санкционный список вошли алкоголь, табачные изделия, парфюмерия, одежда и обувь, стоящая в опте более $1000 за единицу, драгоценные камни, шелк, электромобили, мотоцикты и судовые двигатели. Администрация президента Джо Байдена тогда заявила, что эмбарго на поставки в Россию американских предметов роскоши затронет товары общей экспортной стоимостью $550 млн в год.

Читайте на РБК Pro Pro Нагрузка на российские ИТ-компании выросла в разы. Как им справляться Нагрузка на российские ИТ-компании выросла в разы. Как им справляться Инструкции Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Инструкции Pro x The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Статьи Pro Почему агрессивные продажи все еще эффективны Почему агрессивные продажи все еще эффективны Статьи Pro Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения Саммари

По данным внешнеторговой базы ООН, импорт американских товаров роскоши, включенных в список Минторга США, в Россию в 2020 году составил не более $1,57 млрд. Самые крупные статьи импорта из США в Россию, потенциально затрагиваемые запретом, — автомобили (до $939 млн за 2020 год), косметика и парфюмерия (до $156 млн), мотоциклы (до $103 млн), алкоголь ($76 млн).

Евросоюз запретил ввозить в Россию предметы роскоши в рамках четвертого санкционного пакета. Ограничение распространяется на предметы роскоши, которые стоят больше €300 за штуку, если в документе отдельно не указано иное. Запрет коснулся алкоголя, косметики и духов, фотоаппаратов, а также транспортных средств и смартфонов.

Власти России считают незаконными введенные из-за боевых действий на Украине ограничения. На фоне санкций и ухода из страны многих зарубежных компаний в России разрешили поставки через параллельный импорт, то есть без разрешения производителя.