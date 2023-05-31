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Минфин подготовил проект о Duty Free на внутрироссийских рейсах

Минфин разработал законопроект о Duty Free для летающих по России пассажиров
В российских аэропортах вскоре могут появиться магазины Duty Free для пассажиров внутренних рейсов: Минфин предложил разрешить беспошлинную торговлю алкоголем до 2026 года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минфин подготовил законопроект, который временно разрешает продавать алкогольную продукцию в магазинах Duty Free в российских аэропортах пассажирам, совершающим перелеты внутри России, говорится на сайте ведомства.

Мера разработана в рамках поддержки операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли «существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств», указал Минфин.

Документ уже размещен на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Из него следует, что Минфин предложил внести поправки в закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», дополнив его статьей об особенностях торговли алкоголем в международных аэропортах.

Если закон примут, розничная продажа алкоголя для летающих по России пассажиров будет разрешена в российских аэропортах в магазинах беспошлинной торговли, а также на территории торговых объектов, расположенных в залах ожидания вылетов внутренних воздушных перевозок, и в залах выдачи багажа.

Соответствующая лицензия на торговлю алкоголем также будет распространяться на склады магазинов Duty Free. Спиртные напитки иностранного производства, которые будут продавать пассажирам внутренних рейсов, будут освобождены от таможенных пошлин и будут маркироваться специальной маркой (условия хранения алкоголя на складах и условия нанесения специальной маркировки также определены проектом закона). Срок действия закона — до 30 июня 2026 года.

О предложении сделать аналог Duty Free на внутрироссийских рейсах рассказывал РБК в прошлом году совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

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По его словам, в структуре доходов российских аэропортов большую долю доходов от международных перевозок составляла комиссия от магазинов Duty Free, однако после начала спецоперации России на Украине, введения санкций и существенного сокращения числа международных рейсов аэропорты этот источник фактически потеряли.

«Во многих странах мира, причем не только западных, это вообще законодательно закреплено: есть Duty Free для международных рейсов и Duty Paid — на внутренних. Это дает пассажиру внутренних линий покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин. Эти пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — объяснял тогда Ванцев.

Он также говорил, что предложение открыть Duty Free на внутренних рейсах в российских аэропортах направлено в Минтранс и в аппарат первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минфин алкоголь Duty Free Россия полеты аэропорты
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Общество
Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах
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