В России начали выдавать электронные визы иностранцам

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В России заработала система оформления единых электронных виз для иностранных граждан. О запуске системы с 1 августа ранее сообщало Министерство иностранных дел.

Единая электронная виза предназначена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, а также для участия в общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Такая виза может быть только однократной.

Визу могут оформить граждане 52 стран, полный список утвержден правительством. Среди них — Болгария, Китай, КНДР, Турция, Сербия, а также Япония, Греция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Португалия и Польша, которые Россия считает недружественными.

Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, правительство сочло нецелесообразным исключать недружественные страны из этого списка. «Мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну», — сказала она. Однако электронную визу не смогут получить владельцы дипломатических и служебных паспортов из недружественных стран.

Кроме того, в перечень стран, граждане которых смогут получать единую электронную визу, будут дополнительно включены еще три государства: Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, уточнял ранее МИД.

Подать заявление можно онлайн — на специализированном сайте или в мобильном приложении ведомства, которое доступно для загрузки на указанном портале.

Для получения визы нужно будет заполнить заявление — не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Срок действия электронной визы — 60 календарных дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Общая стоимость оформления электронной визы для иностранных граждан с учетом всех сборов и издержек не превысит $52, говорил директор консульского департамента МИДа Алексей Климов.

«За оформление визы иностранцу надо будет внести через специализированный сайт с помощью банковской карты плату. Общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, как ожидается (с учетом колебаний валютных курсов), не будет превышать 52 доллара США», — сказал он в интервью телеграм-каналу консульского департамента МИДа. Для детей в возрасте до шести лет стоимость визы с учетом лишь транзакционных издержек платежной системы обойдется в сумму, не превышающую 2 доллара США.

Для получения визы нужно будет заполнить заявление, а также прикрепить цифровую фотографию лица претендента и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта. «Никаких других документов для получения единой электронной визы не требуется», — подчеркивал Климов.

Единые электронные визы действительны для пересечения границы автомобильным, воздушным и водным транспортом, а также через пешеходные пункты. В него входят, в частности, международные аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары, Саратова, Сочи и других городов. Перечень пограничных пунктов утвержден распоряжением правительства. С 2020 года его несколько раз дополняли, сейчас в нем чуть менее 100 пунктов пропуска.

Закон об электронных визах для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза, приняли летом 2020 года. Система должна была заработать с 1 января 2021 года, однако ее запуск отложили из-за пандемии COVID-19. В июле 2022 года правительство отменило мораторий на оформление иностранцам электронных виз, но выдавать их так и не начали.

В мае замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков говорил, что власти рассчитывали запустить систему до конца июня 2023 года.

Однако в июле заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предложила добавить в перечень из 52 стран еще три государства: Вьетнам, Камбоджу и Мьянму, а также запустить электронные визы с 1 августа. Президент России Владимир Путин поддержал предложение на совещании с членами правительства.