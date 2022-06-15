Госдума разрешила продавать товары duty free летящим из России в ЕАЭС

До сих пор покупать товары в магазинах беспошлинной торговли могли только внутрисоюзные пассажиры, вылетающие из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли закон, отменяющий ограничения на реализацию товаров в магазинах duty free на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Документ разработан в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Думе, с 2019 года внутрисоюзные пассажиры могут покупать товары в магазинах беспошлинной торговли в странах ЕАЭС. Однако это касалось только тех, кто вылетал из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Российское законодательство исключало возможность продажи товаров duty free для пассажиров, вылетающих из России. Теперь запрет снят, что «позволит создать равные конкурентные условия для магазинов беспошлинной торговли в Российской Федерации и других государствах — членах союза».

Ранее совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев рассказал в интервью РБК, что владельцы аэропортов попросили власти разрешить открыть магазины duty free для летающих по России пассажиров, что

позволит им повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин». Аэропорты предложили принять такую меру до конца 2023 года. Как указал Ванцев, во многих странах беспошлинная торговля осуществляется как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid). По словам источника, близкого к правительству, сейчас идея прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС).

Позднее в ФТС заявили, что открытие магазинов duty free на внутренних рейсах приведет к потерям бюджета и неравным условиям ведения хозяйственной деятельности.