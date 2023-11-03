Туристы из Китая вернули лидерство по числу поездок в Россию

Запуск электронной визы и возобновление безвиза для групп из Китая отразилось на въездном турпотоке. По итогам девяти месяцев 2023-го число поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза, а китайцы вновь стали лидерами

Фото: Анастасия Романова / ТАСС

В январе-сентябре 2023 года количество поездок иностранных туристов в Россию выросло в три раза к прошлому году, следует из данных погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. За отчетный период граждане других стран пересекли российскую границу с туристической целью 429,1 тыс. раз. Год назад количество въездов за этот же период составляло 147,3 тыс.

Больше всего поездок в Россию с целью туризма за прошедшие девять месяцев совершили граждане Китая. За этого период ФСБ зафиксировала 105,8 тыс. случаев пересечения российской границы китайскими туристами. За год поток вырос существенно: в январе-сентябре 2022 года статистика зафиксировала лишь 563 приезда китайских туристов в Россию.

Что касается туристов из других стран, то чаще всего в Россию в январе-сентябре 2023 года приезжали граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана. По сравнению с прошлым годом количество поездок туристов из Германии, Турции и Ирана увеличилось в два раза — до 42 тыс., 33,7 тыс. и 25,5 тыс. поездок соответственно. Наибольшую динамику показал Туркменистан — число поездок из этой страны в Россию за год увеличилось в 11 раз — до 23,5 тыс., против 2,1 тыс. годом ранее.

Как считает погранслужба Статистика погранслужбы ФСБ учитывает пересечения иностранными и российскими гражданами государственной границы по целям визита: деловые, рабочие, туристические, частные, учебные, переезд на постоянное место жительства, а также поездки обслуживающего транспортные средства персонала и военнослужащих. По методологии, если один и тот же иностранный гражданин за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

Почему китайские туристы важны для России

До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию из именно из КНР — для них действовал упрощенный въезд в составе туристических групп. Безвизовый режим между Россией и Китаем действовал с 2000 года: соглашение позволяло группам от 5 до 50 человек пересекать границу соседней страны по спискам без оформления визы. В 2019 году из 1,4 млн посетивших Россию китайских туристов абсолютное большинство — 1,2 млн человек — приехали в составе группы. В 2020 году действие безвизового соглашения было временно приостановлено из-за пандемии COVID-19.

После начала пандемии Россия практически лишилась въездного туризма. Так, в 2020 и в 2021 году нашу страну, по данным ФСБ, посетили 335,8 тыс. и 288,3 тыс. иностранных туристов. В начале 2022 года иностранный турпоток в Россию еще сдерживали ковидные ограничения, введенные еще в марте 2020 года. Позднее, летом 2022-го, Россия отменила связанные с ковидом ограничения на въезд в страну граждан других государств. Но после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций большинство стран прервали прямое авиасообщение с Россией. На фоне этого по итогам 2022 года в Россию приехало даже меньше иностранных туристов, чем в ковидные 2020 и 2021 годы — около 200 тыс., из которых лишь 842 человека были из Китая. Пока не заработал безвизовый режим, чтобы попасть в Россию, китайцы оформляли индивидуальные визы. По данным МИДа, в 2022 году китайским туристам было выдано 1 тыс. туристических виз, в январе 2023 года — более 230.

В августе 2023 года власти России и Китая договорились возобновить действие соглашения. Туристический бизнес возлагает на возвращение китайских туристов большие надежды, отмечала ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, после старта работы безвизового соглашения, Россию ждет «ренессанс въездного туризма».

Сколько Россия зарабатывала на туристах из Китая До пандемии китайские туристы были лидерами по тратам среди посещавших Россию иностранцев. В 2019 году совокупные траты граждан КНР в России, включая туристов, достигли $1 млрд, следовало из данных ЦБ. Такая динамика объяснялась тем, что Россия в течение многих лет из-за слабого рубля была одним из наиболее востребованных у китайских туристов рынком для покупки премиальных и люксовых товаров: одежды, сумок, обуви, часов, украшений и других, отмечала международная консалтинговая компания Deloitte. Например, у московского ЦУМа доля покупателей из Китая достигала 7% от общего числа клиентов, а у петербургского ДЛТ — 17%. Кроме этого, китайцы были активными посетителями российских музеев — например, в Государственном историческом музее (ГИМ) в 2019 году до 70% от общего числа иностранных туристов были из Китая.

Впрочем, к началу сентября групповой безвизовый обмен с Китаем так и не заработал, сообщала АТОР: в большинстве регионов, за исключением Дальнего Востока, система безвизового обмена группами не заработала — причем как в одну, так и в другую сторону, и причины этого были малопонятны даже самим участникам рынка.

Безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем заработал в полной мере лишь с середины сентября, рассказал РБК председатель совета Ассоциации «Мир без границ» Александр Львов. На рост турпотока повлиял, по его словам, и запуск механизма электронной визы с 1 августа: «Больше половины иностранцев, которые приехали в Россию по электронной визе — это китайцы», — сказал Львов.

Кратный рост числа туристических поездок из Китая за девять прошедших месяцев текущего года связан со стартом безвизового обмена, согласна представитель «Русского экспресса» Анна Филатовская. Поток китайских туристов, который был в Россию до пандемии, начинает постепенно восстанавливаться, констатирует Филатовская.

По оценкам, которые ранее давала Ломидзе, туристический поток из Китая в Россию восстановится в полном объеме не раньше 2024 года. На достижение доковидных показателей безвизового обмена между Россией и Китаем может уйти минимум три года, предупреждала экс-глава Ростуризма Зарина Догузова.

Электронная виза дала рост как деловых, так и туристических поездок в Россию, констатирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, только из Китая с 1-го августа по 15 октября въехало не менее 48 тыс. человек по электронной визе.

Въездной турпоток растет, в том числе, благодаря запуску электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, отметили в Минэкономразвития. По оценкам министерства, въездной турпоток в Россию только по этим двум механизмам составил более 100 тыс. человек. Въездной турпоток будет расти и в следующем году, прогнозируют в Минэкономразвитии. «Этому будет способствовать, в том числе запуск карты туриста, которая заработает до конца года, а также продвижение России как туристического бренда за рубежом, — уже выбрано 17 приоритетных стран. Среди них — Китай, Республика Корея, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Малайзия и другие», — добавили в пресс-службе.