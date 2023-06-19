Доходы операторов duty free в Сочи и Внуково выросли вопреки санкциям

Разрешение продавать товары duty free пассажирам, вылетающим из России в страны ЕАЭС, и экономия на униформе помогли части магазинов в аэропортах нарастить выручку в 2022 году. Но на фоне роста Пулково пострадало Шереметьево

Фото: Яков Князев / ТАСС

Выручка крупнейшего оператора магазинов беспошлинной торговли (duty free), входящего в международную группу Dufry, показала рост в аэропорту Внуково в 2022 году примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Доходы оператора выросли также в Домодедово, Пулково и ряде других региональных аэропортов, несмотря на уменьшение международного трафика из-за санкций против российской авиационной отрасли и ограничения на полеты за рубеж. Это следует из материалов бухгалтерской отчетности российских «дочек» Dufry, которые занимаются розничной торговлей в аэропортах. При этом в аэропорту Шереметьево выручка оператора за год упала.

Как изменилась работа магазинов duty free в 2022 году

В марте 2022 года российские магазины duty free попросили у правительства помощь из-за «критического» положения, в котором они оказались после начала специальной военной операции на Украине и введенных в ответ на нее санкций. Тогда Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а Россия в ответ на это ввела зеркальные ограничения для 36 стран, рейсы в другие страны отменялись также из-за риска ареста российских самолетов. Магазины duty free напрямую зависят от международного авиасообщения и пассажиропотока в терминалах, отмечали ранее в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли. Из-за ограничений на полеты поток резко сократился, и это нанесло удар по рынку, который еще не успел оправиться от пандемии: из-за COVID-19 рынок беспошлинной торговли в России сократился до 70% от объема, который был в 2019 году, — до $400 млн в 2021 году.

Проблемы возникли и с ассортиментом: страны ЕС и США ввели ценовые ограничения на поставки в Россию товаров роскоши. С российского рынка ушли многие популярные зарубежные бренды, которые продавались в магазинах беспошлинной торговли, — среди них Chanel, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Victoria's Secret, Moet, Hennessy, Cartier, Swarovski и другие. Операторам пришлось искать замену этим маркам, так же как и товарам брендов, ассортимент которых сократился, — среди них Estee Lauder, L'Oreal, Lancome, Clinique, Jо Malone, Shiseido, Giorgio Armani, Keihl's. Наконец, на продажах магазинов duty free в 2022 году сказался запрет на оплату товаров пластиковыми картами, выпущенными иностранными банками, и ограничения на получение наличной валюты в банках.

Поддержать беспошлинную торговлю попросили и аэропорты, которые из-за прекращения большинства рейсов за рубеж лишились комиссии от магазинов duty free, составлявшей большую долю доходов от международных перевозок. В июне прошлого года совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев рассказывал в интервью РБК, что аэропорты предложили до конца 2023 года ввести режим беспошлинной торговли в терминалах, откуда вылетают рейсы на внутренние направления. Появление внутренних магазинов беспошлинной торговли позволило бы аэропортам повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин», отмечал Ванцев. По его словам, во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid). «Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — пояснял совладелец Внуково.

В середине июня Госдума разрешила продавать товары duty free летящим из России в ЕАЭС. До этого российское законодательство исключало возможность продажи товаров duty free для пассажиров, вылетающих из России в союзные страны — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, хотя в аэропортах этих стран путешественники, которые летели в Россию, могли покупать товары в магазинах беспошлинной торговли еще с 2019 года.

Кто управляет магазинами duty free в российских аэропортах

Магазины duty free открываются на нейтральной территории — в аэропортах и пунктах пропуска через государственную границу, что дает возможности продавцам не включать в стоимость некоторые виды налогов, например акцизы и НДС, и, в свою очередь, продавать товары по более низким ценам. В ассортименте магазинов duty free в первую очередь продаются товары, которые обычно облагаются самыми высокими акцизными сборами — алкоголь, табак и парфюмерия, а также часы, ювелирные украшения, аксессуары, продукты и товары для путешественников.

В марте 2023 года, согласно реестру Федеральной таможенной службы, в России работало 162 магазина беспошлинной торговли, из них 111 находятся в аэропортах. По сравнению с началом 2022 года количество магазинов duty free сократилось на 32% (их было 240), а в аэропортах их стало меньше на 40% (было 182). Режим работы оставшихся магазинов изменился: сейчас около 60 точек duty free в аэропортах работают не каждый день, отмечает директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева.

Первая в России сеть магазинов беспошлинной торговли открылась в Шереметьево в 1988 году — она работала под брендом Moscow Duty Free («Аэроферст»). Компания была совместным предприятием «Аэрофлота» и ирландской компании Aer Rianta (эта компания в 1947 году выдвинула саму идею duty free). В 2013 году Aer Rianta ушла из России, а «Аэроферст» выкупил оператор магазинов под маркой Runway Duty Free — компания «Ариал», принадлежавшая собственнику «Ювелирного дома Яшма» Роберту Мартиросяну.

В 1999 году магазины duty free в Шереметьево начал открывать другой крупный оператор — группа RegStaer. Сейчас RegStaer развивает крупнейшую в России сеть магазинов беспошлинной торговли, говорит Дзоблаева. RegStaer выступает основным оператором магазинов duty free в аэропорту Внуково, а также управляет точками duty free в Шереметьево и Домодедово, петербургском Пулково, в аэропортах Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод.

В 2012 году генеральным партнером и совладельцем части активов RegStaer стала швейцарская компания Dufry — крупнейший международный оператор розничной торговли в сфере путешествий. А в 2019 году Dufry объявила, что приобретет 60% компании RegStaer: за эту долю в операторе швейцарская компания заплатила €73,7 млн (5,3 млрд руб.). В своей отчетности за 2022 год Dufry указывала, что Россия занимает небольшую долю в общей выручке группы и она снижается. Так, в 2021 году продажи в России составили 2,2% от общих продаж Dufry, а в 2022 году они составили лишь 1,7%.

Еще один крупный игрок на российском рынке беспошлинной торговли — сеть Sheremetyevo Duty Free Heinemann: у нее более 50 магазинов в аэропорту Шереметьево (принадлежит немецкой Gebr. Heinemann).

Магазины в каких аэропортах оказались в плюсе

По итогам 2022 года выручка крупнейшего оператора магазинов duty free во Внуково составила 4,5 млрд руб. — на 33% больше дохода за предыдущий год (3,3 млрд руб.), следует из отчетности относящегося к этому аэропорту юрлица RegStaer. Выручка хоть и не восстановилась до показателя доковидного 2019 года, но оказалась на уровне 2018-го (4,4 млрд руб.). Чистая прибыль в 2022 году составила 701 млн руб. — в 2,4 раза больше, чем годом ранее (289 млн руб.).

В Домодедово у «дочки» Dufry (ООО «Дуфри Ист») выручка в 2022 году выросла на 24,7% — до 2,05 млрд руб. (годом ранее — 1,6 млрд руб.). Чистая прибыль за прошлый год составила 2,4 млрд руб. против убытка в 883 млн руб. в 2021 году. В финансовых отчетностях компаний не было пояснений, за счет чего магазины увеличили выручку.

Рост продаж был у магазинов не только столичных аэропортов, но и в других регионах. У юрлица RegStaer в аэропорту Пулково выручка по итогам 2022 года выросла на 29,6% к предыдущему году и составила 2,2 млрд руб. (против 1,7 млрд годом ранее), чистая прибыль составила 94 млн руб. (годом ранее был убыток в 2,3 млн). Положительно на доходы компании повлияло разрешение на продажу товаров в магазине беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим и прибывающим из стран ЕАЭС (с последующим декларированием и уплатой таможенных пошлин и НДС), говорится в пояснении к бухгалтерской отчетности «Регстаэр-СП». Оператор отмечает, что ему удалось заменить в ассортименте товары ушедших из России брендов, но на какие именно марки, не уточняет. В 2022 году RegStaer в Пулково пришлось договариваться об изменениях условий договоров аренды в части фиксированных платежей, а также снизить расходы на персонал, в том числе за счет оптимизации штатной расстановки, сокращения расходов на униформу и тренинги. Чтобы увеличить продажи, часть товаров была переоценена и переведена из магазинов беспошлинной торговли в режим розничной торговли. На международных направлениях планы продаж оператора duty free связаны с Турцией, ОАЭ, Ираном, Азербайджаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираком, Арменией и Саудовской Аравией — на эти направления приходится больше половины от общего международного пассажиропотока из Пулково.

У находящихся под управлением RegStaer магазинов в аэропортах Сочи и Краснодара выручка и чистая прибыль также выросли год к году, несмотря на закрытый аэропорт в Краснодаре. В 2022 году выручка у юрлица ООО «Нюанс Базэл» (51% принадлежит кипрской «дочке» швейцарской Dufry, а 49% — аэропортовому холдингу «Аэродинамика») составила 1 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом выручка оператора выросла на 27%. Чистая прибыль «Нюанс Базэл» за 2022 год составила 628 млн руб. — почти в восемь раз больше, чем в предыдущем году (78,8 млн руб.). Рост выручки объясняется тем, что после закрытия нескольких аэропортов на юге России Сочи остался единственным работающим в Краснодарском крае хабом воздушного авиасообщения. Это повлекло рекордный рост пассажиропотока в Сочи и позволило оператору магазинов в аэропорту увеличить продажи как в сегменте duty free, так и duty paid (магазины, где продаются товары с уплаченной пошлиной), компенсировав вынужденное временное закрытие магазинов аэропорта Краснодара, говорится в пояснениях к бухгалтерской отчетности компании. Сейчас весь пассажирский трафик на юге России идет через аэропорты Сочи и Минеральных Вод, указывает Дзоблаева. Так, по итогам 2022 года пассажиропоток в аэропорту Сочи составил 13 млн человек, что стало рекордом за всю историю работы аэропорта, сообщал минтранс Краснодарского края.

Что происходит с магазинами в Шереметьево

На фоне других аэропортов отличается ситуация у магазинов беспошлинной торговли в Шереметьево. У зарегистрированного в подмосковной Лобне рядом с Шереметьево юрлица RegStaer (ООО «Рэгстаэр», стопроцентным владельцем выступает кипрская Dufry Staer Holding Limited, головная компания — швейцарская Dufry AG) выручка в 2022 году снизилась относительно уровня 2021 года, хоть и несильно — на 3,3%, до 223,2 млн руб. против 230,7 млн руб. годом ранее. По итогам 2022 года компания была убыточной, хотя по сравнению с предыдущим годом убыток заметно снизился (с 106,2 млн до 10,4 млн руб.).

У другого крупного оператора магазинов беспошлинной торговли в Шереметьево — «Империал дьюти фри», который работает под брендом Sheremetyevo Duty Free Heinemann (акционеры компании — аэропорт Шереметьево и немецкая компания Gebr. Heinemann), выручка по итогам 2022 года составила почти 7 млрд руб., что на 19% меньше год к году. Чистая прибыль юрлица сократилась более чем в 21 раз: с 12,8 млрд руб. в 2021 году до 586,7 млн руб. в 2022 году.

Падение выручки в 2022 году «Империал дьюти фри» объясняет уменьшением доходов от продажи в магазинах duty free на 28%, поясняется в отчетности. На результаты компании в 2022 году повлияла внешнеполитическая обстановка и значительные ограничения на полеты — пассажиропоток международных авиалиний уменьшился по сравнению с пандемийным 2021 годом на 31,47% (до 2,9 млн человек). Но зато вырос пассажирооборот внутренних линий — это дало небольшой рост доходов от продажи товаров в магазинах duty paid (на 1,93%).

Падение продаж частично может объясняться сокращением количества магазинов и закрытием терминалов, считает Дзоблаева. По ее словам, если у «Империал дьюти фри» на начало 2022 года было около 50 магазинов в аэропорту Шереметьево, то на начало июня 2023 года осталось работать всего девять. Из-за снижения объема перевозок и интенсивности полетов Шереметьево в марте 2022 года закрыло два из пяти терминалов.

Основные причины падения продаж магазинов duty free в аэропорту Шереметьево и позитивный тренд в других московских аэропортах — перераспределение потоков, а также изначально разные объемы предложения услуг по продаже товаров duty free в московских аэропортах, считает авиационный эксперт Григорий Померанцев. Доля международных пассажиров, путешествующих из Москвы либо через Москву, в Шереметьево была на порядок выше, а инфраструктура магазинов duty free была более развита для удовлетворения спроса этого сегмента пассажиров. В прошлом году аэропорт потерял больше международных пассажиров и, как результат, больше клиентов duty free. При этом магазины в других московских аэропортах с учетом относительно более низкой базы продаж и большего объема пассажиров из стран СНГ в сегменте международных авиаперевозок могли не только сохранить, но и увеличить объемы продаж, в том числе благодаря эффекту отложенного спроса после пандемии и большей готовности пассажиров баловать себя во время путешествий, резюмирует Померанцев.

РБК направил запрос в Sheremetyevo Duty Free Heinemann и ее акционеру — Gebr. Heinemann.