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Бизнес ,  
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Пулково попросило ускорить внедрение duty free на внутрироссийских рейсах

Пулково просит разрешить продажу в магазинах внутренних рейсов алкоголь и табак
В Пулково просят ускорить легализацию продажи алкоголя в зонах внутренних вылетов и разрешить продавать там еще и табак. Это должно обеспечить дополнительный источник дохода аэропортам
Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Продажа алкогольных и табачных изделий в магазинах, расположенных в зонах внутренних вылетов российских аэропортов, должна быть разрешена. Об этом в разговоре с РБК заявил гендиректор аэропорта Пулково Леонид Сергеев.

«Почему-то, когда ты летишь за границу, у тебя разрешена продажа алкоголя и табака. Даже без НДС, что, по сути, является льготой. А внутри страны — притом что мы говорим про развитие российского вина — это запрещено. Такая практика должна быть на уровне государства разрешена. Более того, алкоголь есть в барах, пассажир все равно может там выпить. Но, мне кажется, будет даже лучше, если он приобретет закрытую бутылку и будет везти ее до места назначения. Будет меньше авиадебоширов», — пояснил Сергеев.

Он отметил, что по неавиационной коммерции аэропорт Пулково в 2023 году «сделал абсолютный рекорд, получив 5,5 млрд руб. доходов». В 2019 году, по его словам, неавиационные доходы порта составляли 4,8 млрд руб.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

С просьбами ввести режим беспошлинной торговли на объектах внутренних воздушных линий владельцы аэропортов обращались в правительство еще весной 2022 года — в разгар введения санкций США и Евросоюза. Об этом в интервью РБК рассказывал совладелец Внуково Виталий Ванцев. Мера позволила бы аэропортам частично восполнить утерянную выручку с международных рейсов, а пассажиры смогли бы покупать товары дешевле рыночных цен.

В Минфине сначала не поддержали инициативу: «В целях поддержки бизнеса Госдумой в трех чтениях уже был принят закон, разрешающий продавать товары в магазинах беспошлинной торговли авиапассажирам, вылетающим из России в другие страны — члены Евразийского экономического союза. Что касается инициативы продавать товары в таких магазинах для пассажиров, летающих внутренними рейсами, — такое предложение Минфином России не поддерживается».

Но к весне 2023 года Минфин все же разработал законопроект, который временно разрешает продавать алкоголь в магазинах duty free пассажирам, совершающим перелеты внутри России. Предполагалось, что мера будет действовать до 30 июня 2026 года. В ноябре правительство внесло этот проект в Думу. В тексте уточняется, что розничная продажа алкоголя, принадлежащего владельцам duty free, возможна в залах ожидания вылета и залах прилета и выдачи багажа внутренних воздушных перевозок. Для этого алкоголь, предназначенный для беспошлинной торговли, нужно поместить под выпуск для внутреннего потребления и нанести на него федеральные специальные марки, то есть алкоголь можно будет приобрести на внутренних линиях с ценой пошлины.

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В заключении правового управления Госдумы на законопроект говорится, что потребление алкоголя в общественных местах запрещено, а провозить на борту самолета возможно только жидкости в емкостях не более 100 мл.

Как сообщили РБК в Минфине, законопроект был разработан в качестве меры поддержки владельцев магазинов duty free, которые понесли значительные убытки, а многие и вообще закрылись в период пандемии, а также в связи с усугубившейся геополитической обстановкой и введением санкций недружественными странами: «Со стороны владельцев магазинов duty free запрос был в части алкогольной продукции. В этой связи законопроект не предусматривает изменений в отношении иных видов продукции, реализуемых в duty free». В Минфин пока не поступали замечания Госдумы по законопроекту.

РБК обратился за комментарием в Минтранс.

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Пулково Duty Free табак алкоголь
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