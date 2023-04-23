Самый крупный duty free в аэропорту Шереметьево откроется 24 апреля

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Крупнейший магазин duty free в московском аэропорту Шереметьево откроется 24 апреля, алкогольная продукция поступит с 26 апреля, говорится в сообщении телеграм-канала аэропорта.

«В рамках реновации будет изменена линейка продаж и расстановка брендов и улучшена визуальная презентация товаров», — уточняется в сообщении воздушной гавани.

Как передает «РИА Новости», в зоне вылета аэропорта находится объявление, также говорящее о том, что зона duty free откроется 24 апреля. «К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126–129», — уточняется в аэропорту.

Самый большой duty free Шереметьево был закрыт 20 апреля в связи с реорганизацией на фоне проблем с ассортиментом. Как сообщил собеседник «РИА Новости», поставщики нынешнего юридического лица duty free больше не работают с этим магазином, а с другими оно не может заключить договоры. Из-за этого надо закрыться, а затем открыть новое юрлицо, которое будет ввозить товары из доступных стран.

В середине июня 2022 года депутаты Госдумы приняли закон, отменяющий ограничения на реализацию товаров в магазинах duty free на территории Евразийского экономического союза. Если раньше покупать товары в магазинах беспошлинной торговли могли только внутрисоюзные пассажиры, вылетающие из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, то теперь такую возможность получили те, кто летит из России.