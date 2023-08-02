Россия и Китай возобновили безвизовый обмен туристами. Что важно знать

Безвизововый режим для туристических групп между Россией и Китаем запустился с 1 августа, сообщило МЭР. Но полноценно механизм заработает не раньше сентября, а запуск безвиза в августе больше выгоден Китаю, считают эксперты

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Безвизовый режим для групповых туристических поездок между Россией и Китаем возобновил работу с 1 августа, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Поехать в соседнюю страну без виз смогут туристические группы от пяти человек, путешествующие по одному маршруту и программе. «Такой режим будет действовать как для российской, так и для китайской стороны», — уточнили в министерстве. От китайской стороны российские власти также получили подтверждение, что Китай готов принимать туристические группы и направлять своих туристов в Россию.

В июле 2023 года состоялся финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп, говорится в сообщении Минэкономразвития. Сейчас туроператоры ведут подготовку поездок с региональными ведомствами, отвечающими за развитие туризма.

Безвизовое соглашение для групповых туристических поездок между Россией и Китаем действовало с 2000 года — оно позволяло организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без визы и находиться там до 15 дней. В 2020 году действие соглашения было временно приостановлено из-за пандемии COVID-19.

Когда поедут первые туристы без виз

Пока что механизм заработает только в одностороннем порядке — по безвизу поедут группы из России в Китай, а в другую сторону — позже, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как сообщает ассоциация, Китай планирует 10 августа направить в Россию «тестовую группу», и только после этого разрешить своему турбизнесу массово отправлять в страну отдыхающих. Представитель Минэкономразвития уточнил РБК, что первую группу китайских туристов ожидают «через несколько дней», не уточняя деталей.

Прием и отправка туристов из Китая по безвизовому каналу будет осуществляться через туроператов, которые ранее были включены в списки для работы в рамках соглашения. Список опубликован на сайте Минэкономразвития, в нем 364 российских компании — в их числе, например, «Интурист», Anex Tour, Tez Tour, «Дельфин», «Тари Тур» и «Ванд». В АТОР подчеркивают, что возобновление действия соглашения запуск безвизового режима не означает «немедленного снятия визовых барьеров» — для обмена туристическими группами все еще нужно урегулировать ряд нормативных вопросов.

Почему безвизовый режим с Китаем важен для России До пандемии больше всего иностранных туристов приезжали в Россию именно из Китая. Большинство китайских граждан совершали такие поездки именно в составе туристических групп, которые пересекали границу по спискам в рамках безвизового канала. Так, в допандемийном 2019 году из 1,4 млн посетивших Россию китайских туристов 1,2 млн приехали в составе группы. Гости из Китая были лидерами по тратам среди посещавших Россию иностранцев. Согласно данным ЦБ, в 2019 году совокупные траты граждан КНР в России, включая туристов, достигли $1 млрд. Для сравнения, находившиеся на втором и третьем месте по числу поездок граждане Казахстана и Украины потратили в стране $978 млн и $943 млн соответственно. Такая динамика объяснялась тем, что Россия в течение многих лет из-за слабого рубля была одним из наиболее востребованных у китайских туристов рынком для покупки премиальных и люксовых товаров — одежды, сумок, обуви, часов и украшений и других, отмечала международная консалтинговая компания Deloitte. Например, у московского ЦУМа доля покупателей из Китая достигала 7% от общего числа клиентов, а у петербургского ДЛТ — 17%. Китайцы были активными посетителями российских музеев — например, в Государственном историческом музее (ГИМ) в 2019 году до 70% от общего числа иностранных туристов были гости из Китая. После начала пандемии Россия практически лишилась въездного туризма. В 2022 году, по данным погранслужбы ФСБ, в страну приехали лишь около 200 тыс. иностранных туристов, из которых лишь 842 человека были из Китая. Въездной турпоток в Россию по итогам 2022 года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 годы, когда Россию посетило 335,8 тыс. и 288,3 тыс. иностранных туристов. Пока не заработал безвизовый режим, чтобы попасть в Россию китайцы оформляли индивидуальные визы: так, по данным МИДа, в 2022 году китайским туристам было выдано 1 тыс. туристических виз, в январе 2023 года — более 230. Туристический бизнес возлагает на возвращение китайских туристов большие надежды, отмечала ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. «В этом году у всех большая надежда на Китай. Открыто прямое авиасообщение, заявки есть у туроператоров, но успех будет зависеть от «разморозки» безвизового соглашения», — сказала Ломидзе. По ее словам, когда заработает безвизовое соглашение, Россию ждет «ренессанс въездного туризма».

Запуск безвизовых поездок между Россией и Китаем позволит туристам планировать путешествия в обе стороны без долгого ожидания визы — в перспективе это увеличит взаимный турпоток, радуется вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Но поэтапное восстановление безвизовых поездок в формате, в котором они работали до 2020 года, начнется только к первым числам сентября, предупреждает эксперт. Сейчас туроператоры, по его словам, начинают формировать обновленные пакетные предложения для туристов.

Туристы смогут рассчитывать на послабления в визовых правилах между Россией и Китаем в полном объеме только к сентябрю, согласен генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «в августе контролирующие и управляющие органы будут разбираться в тонкостях документооборота», считает эксперт.

На текущий момент китайское правительство готово подтверждать безвизовый прием групп туристов из России, но пока что не разрешило отправлять организованные группы своих отдыхающих без виз в Россию, уточняет представитель туроператора «Интурист». Заявки от групп туристов из Китая уже поступают, но пока «нет заметного увеличения количества обращений и не предвидится до следующего сезона», указал гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович.

Что касается туристического потенциала Китая, то эта страна до и после пандемии «два совершенно разных направления» — поездки туда могут привлечь россиян, считает Мурадян из Space Travel. Основой спрос на путешествия в Китай у российских туристов приходится на пляжные туры на остров Хайнань, но пока что туда нет прямой перевозки, отмечают в пресс-службе туроператора «Интурист». На остров Хайнань можно добраться транзитом через другие аэропорты, но туда вскоре ожидается запуск прямых рейсов, напоминает Горин.

Сколько туристов из Китая может посетить Россию в этом году спрогнозировать пока сложно, даже если безвизовый режим между странами полноценно заработает с сентября, говорит Мурадян. При текущем объеме авиаперевозки турпоток может составить около 100 тыс. человек — для его увеличения нужно наращивать мощности, говорит эксперт. Рейсы между Россией и Китаем сейчас выполняют пять российских и семь китайских авиакомпаний, напоминает Горин. При существенном увеличении авиаперевозки как с российской, так и с китайской стороны и возможности поставить чартеры на Хайнань, самый оптимистичный сценарий по числу туристов из Китая до конца года может составить около 250-300 тыс. человек, говорит Мурадян. Для сравнения, в 2019 году в июле-сентябре Россию посещало в среднем около 230 тыс. китайских туристов в месяц, а в октябре-декабре того же года — около 68,9 тыс. туристов в месяц, подсчитал РБК на основе данных погранслужбы ФСБ.

Желание России как можно скорее запустить безвизовые туристические поездки не находит большого отклика с китайской стороны, отмечает Мурадян. По его словам, запуск безвизового обмена для групп туристов именно в августе больше выгоден Китаю, чем России, поскольку «въездную часть потока, которую мы могли бы получить, если бы процесс запустился в мае, мы уже не получим». В результате Китай станет большим бенефициаром безвизового режима, потому что в страну поедут как российские туристы, так и бизнес, который получит возможность проводить конференции в расширенных составах без визовых формальностей, добавляет собеседник РБК.