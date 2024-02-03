ФСБ раскрыла данные по поездкам иностранцев в Россию

В 2023 году иностранцы ездили в Россию почти на 20% больше, чем год назад. Турпоток начал оживать, показав рост в 3,5 раза: туристы поехали из Китая, Германии, ОАЭ и Туркменистана. Впрочем, часть туристов ехали с частными целями

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

В январе—декабре 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из опубликованной статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. За прошлый год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз — за 2022-ой количество въездов составляло около 13 млн.

Как считает погранслужба Статистика погранслужбы ФСБ учитывает количество пересечений гражданами государственной границы. По методологии, если один и тот же иностранец за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также обслуживание транспортных средств и военнослужащие.

Рост потока иностранцев в Россию произошел на фоне «низкой базы». В начале 2022 года поездки иностранцев в Россию сдерживали еще действовавшие из-за пандемии ограничения, а после 24 февраля — введенные в ответ на специальную военную операцию на Украине западные санкции, затронувшие авиасообщение, банковский сектор и другие сферы. После того, как весной прошлого года ЕС и ряд других стран прервали авиасообщение с Россией и ввели запрет на использование своего воздушного пространства для российских самолетов, количество авиаперелетов между Россией и другими странами сократилось на 67% по сравнению с допандемийным 2019 годом, оценивала испанская консалтинговая фирма ForwardKeys. Летом 2022-го Россия отменила связанные с ковидом ограничения на прибытие в страну граждан других государств.

Откуда в Россию чаще всего приезжали иностранцы

В 2023 году иностранные граждане приезжали в Россию в основном из стран ближнего зарубежья. Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — количество поездок оттуда выросло год к году на 26,7% — до 2,4 млн. Заметно в годовом выражении вырос поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%). Из стран дальнего зарубежья в десятку вошли Китай и Монголия. Из Монголии количество въездов выросло на 79% — до 311,4 тыс. Граждане Китая в 2023 году приезжали в Россию в шесть раз больше, чем в прошлом году — число поездок из этой страны составило 794,3 тыс. (130,4 тыс. год назад).

Поездки из Китая в Россию начали постепенно восстанавливаться после отмены коронавирусных ограничений, запуска электронной визы для иностранных граждан, а также возобновления действия безвизового обмена для организованных туристов. Но пока поток из Китая еще далек от уровня рекордного 2019 года, когда китайцы совершили в Россию 2,2 млн поездок, учитывая все цели визита.

Как в Россию ездили из Европы

Количество поездок граждан ЕС в Россию в январе—декабре 2023 года увеличилось на 30,8% относительно прошлого года — всего ФСБ зафиксировала 558,1 тыс. поездок против 426,4 тыс. годом ранее. Число поездок выросло как из соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, так и с теми странами, с которыми нет общей сухопутной границы — Германия, Кипр, Италия и Испания. Больше всего визитов совершили граждане Эстонии и Германии — 115,8 и 101,6 тыс. поездок соответственно (годовой прирост составил 75,6% и 50,1%). Также заметно вырос поток из Польши (+57%), Латвии (+31%), Литвы (+25) и Италии (+24%).

Среди европейских стран, откуда заметнее всего за год сократилось количество поездок в Россию оказались: Ирландия — 1,2 тыс. поездки (-51% к прошлому году), Хорватия — 3,1 тыс. поездки (-34%), Дания — 1,4 тыс. (-30%), Венгрия — 3,6 тыс. (-24%) и Румыния — 5,5 тыс. поездок (-16%).

Откуда приезжали туристы

В январе-декабре 2023 года иностранцы посетили Россию с туристическими целями 670,7 тыс. раз — это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году (200 тыс.). Страной — лидером по количеству турпоездок граждан в Россию в первом квартале 2023 года стал Китай. Всего за отчетный период ФСБ зафиксировала 199,8 тыс. поездок граждан Китая в Россию с туристическими целями, что в 237 раз больше, чем в прошлом году (842). Безвизовый режим для групп туристов между Россией и Китаем запустился в августе 2023 года, но тургруппы поехали только осенью. С этого момента до конца года по безвизовому каналу, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), приехало почти 48,3 тыс. туристов из Китая. На рост турпоездок из Китая мог повлиять и фактический запрет на групповые поездки китайцам в большинство стран Европы. В результате этого часть китайских туристов, предпочитающих поездки в составе групп, переориентировалась на Россию, объясняли в АТОР. В 2024 году безвизовый турпоток из Китая, по прогнозам ассоциации, продолжит расти.

Помимо Китая в пятерку стран по количеству турпоездок иностранцев в Россию вошли Германия (поток по сравнению с прошлым годом вырос в 2,2 раза), Турция, также показавшая двухкратный рост, ОАЭ и Туркменистан (рост в 8 и 9,5 раз соответственно). Впрочем, не все из иностранных граждан, формально заявивших туристические цели визита, в действительности приезжали в Россию именно с целью того или иного вида отдыха, отмечали в АТОР. Например, граждане из Туркменистана, Германии и Турции зачастую въезжают по туристическим визам с частными или деловыми целями. С учетом этого количество посетивших Россию в 2023 году туристов АТОР оценивала в 580 тыс. человек.

В числе стран, откуда иностранцы приезжали в Россию с туристической целью, оказались и соседние с ней страны Европы: граждане Эстонии совершили 14,5 тыс. поезок (в 7 раз больше, чем в 2022 году), Латвии — 13,2 тыс. поездок (в 2,6 раза больше). Наибольший прирост по количеству туристических поездок показали Польша и Финляндия, хотя кратный рост поездок в этом году произошел на фоне сокращения числа въездов в прошлом году. Например, в 2023 году граждане Польши въезжали в Россию с туристическими целями 31,1 тыс. раз, что в 21 раз больше, чем в прошлом году, когда поляки въехали всего 617 раз. Поток из Финляндии с туристическими целями вырос в 12 раз: ее граждане совершили в Россию 7 тыс. таких поездок (574 в прошлом году). Но эти поездки также зачастую не относятся к классическому туризму: до пандемии между Россией и странами Прибалтикисуществовалбольшой приграничный поток, люди ездили через границу по частным целям, навестить родственников, по учебе или работе, или у них есть ВНЖ.

Въездной туризм в России сильно пострадал после начала пандемии: в 2022 году иностранный турпоток находился на уровне «статистической погрешности», отмечала АТОР. По словам гендиректора туроператора «Свой ТС» Сергея Войтовича, въездной туризм восстанавливается медленно. «С одной стороны — это очень небольшой объем по сравнению с допандемийными годами, с другой — на рынке осталось мало туроператоров, специализирующихся на приеме интуристов», — сказал он. По его словам, росту въездного туризма в 2023 году способствовало ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, которые сделало поездки в Россию дешевле для иностранцев. Еще один фактор роста — запуск электронной визы, ранее отмечал гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. По его словам, в 2024 году поток организованных иностранных туристов в Россию может вырасти в 3-4 раза. Войтович прогнозирует увеличение числа иностранных туристов в текущем году на 20% к 2023 году.