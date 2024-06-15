NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года

Крым (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

Газета The New York Times опубликовала проект мирного договора между Россией и Украиной, который стал результатом переговоров с февраля по апрель 2022 года, но так и не был подписан.

В соглашении, в частности, речь идет о том, что:

Москва изначально хотела, чтобы Украина признала Крым частью России.

«Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим вносит комплексные изменения в национальное законодательство», — следует из документа. Однако эта позиция не была согласована украинской стороной: украинские переговорщики «отказались признать суверенитет России над ними», отмечает NYT.

«Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим вносит комплексные изменения в национальное законодательство», — следует из документа. Однако эта позиция не была согласована украинской стороной: украинские переговорщики «отказались признать суверенитет России над ними», отмечает NYT. Киев согласился никогда не вступать в НАТО или другие альянсы.

«Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты…», — говорится в проекте.

«Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты…», — говорится в проекте. Россия потребовала от Украины сделать русский язык официальным языком.

«Украина в течение 30 дней после подписания настоящего договора снимает все ограничения на использование русского языка в любой сфере», — следует из проекта соглашения. Этот пункт также не согласовал Киев.

Всего газета публикует три версии документа. Первый — от 17 марта 2022 года. Это «ранний проект договора между Украиной и Россией», представляющий собой «английский перевод, который Украина в то время предоставила правительствам западных стран», поясняет издание. Второй документ датирован 29 марта того же года. Это коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта, в котором описываются «основные положения Договора о гарантиях безопасности Украины». Третий документ от 15 апреля 2022-го — «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Этот более поздний проект договора между Москвой и Киевом был отправлен президенту России Владимиру Путину, отмечает NYT.

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