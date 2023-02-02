Минские соглашения: кем и когда приняты, что прописано в тексте

В 2014–2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе. Содержание документа, кем он подписан и как исполнялся — в материале РБК

Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко (слева направо) (Фото: Николай Лазаренко / AP)

Кто и когда принял минские соглашения

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Со стороны ОБСЕ соглашения подписала спецпредставитель главы организации по Украине Хайди Тальявини, со стороны Украины — второй президент страны Леонид Кучма, со стороны России — посол Михаил Зурабов. Свои подписи под документами также поставили глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

5 и 19 сентября 2014 года были подписаны протокол и меморандум, это были первые документы.

12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов, в целом он совпадал с сентябрьскими договоренностями.

Принятие «Минска-2» произошло после боев между ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР с украинской армией, которые завершились занятием ополченцами района Дебальцево. В Минске тогда прошла встреча в «нормандском формате» (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии — Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель). Документ подписала та же контактная группа, а лидеры четырех стран своей декларацией поддержали его.

Какие меры закрепили минские соглашения. Краткое содержание

Стороны обязались прекратить огонь, отвести от линии соприкосновения свои отряды.

Категорически запрещалось наличие в районе буферной зоны тяжелого вооружения. Системы «Ураган», «Смерч», «Точка» должны были отвести на 70 км.

Следить за выполнением этих правил должны были наблюдатели ОБСЕ.

Помимо обмена пленных по принципу «всех на всех» речь также шла об амнистии участников столкновений, восстановлении экономических связей.

Украинская сторона должна была принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там местные выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР. На следующий день после выборов к Украине должен был перейти полный контроль над государственной границей.

Еще одним условием было проведение на Украине реформы, которая предполагала внесение в Конституцию страны понятия децентрализации с учетом особенностей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

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Как исполнялись минские соглашения

По факту за семь лет сторонам после долгих переговоров удалось лишь добиться обмена насильно удерживаемых лиц (по факту, пленных). ДНР и ЛНР, а также МИД России неоднократно обвиняли Киев в незаконном занятии населенных пунктов в буферной зоне и появлении там тяжелой техники.

Не были амнистированы участники событий 2014–2015 годов. И хотя Верховная рада приняла в 2015-м закон об особом статусе Донбасса, однако увязала его вступление в силу с проведением местных выборов. При этом в Киеве настаивали, что сначала должны восстановить контроль над границей, а уже потом проводить выборы. В Москве с этим категорически не соглашались.

В 2019 году участники контактной группы приняли так называемую формулу Штайнмайера (по имени ее автора, главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера), в соответствии с которой закон об особом статусе должен был вступить в силу после признания местных выборов в Донецкой и Луганской областях соответствующими стандартам ОБСЕ. Помимо этого предполагалось вновь отвести вооруженные формирования на прежние позиции. Принятие этой поправки вызвало недовольство оппозиции в Киеве. Согласовать порядок проведения выборов сторонам так и не удалось.

Что говорили политики о минских соглашениях с февраля 2022 года