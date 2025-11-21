Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования
Мирный план Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщил Владимир Путин.
«В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», — сказал он.
В ходе переговоров Москва подтвердила, что с мирными предложениями она согласна, отметил президент. Однако после переговоров на Аляске с американской стороны случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.
Путин предположил, что поэтому появился «модернизированный план» с 28 пунктами. Глава государства отметил, что у России этот план есть.
«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дела на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», — сказал президент.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне сообщила, что в течение последнего месяца cпецпосланник американского президента Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио «тайно» работали над сделкой, в равной степени взаимодействуя с Россией и Украиной. Левитт считает, что план «хороший» как для Москвы, так и для Киева и что он «должен быть приемлемым для обеих сторон». По данным Axios, Уиткофф обсуждал американские предложения со cпецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября. Последний пояснял, что основная идея заключается в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и Путиным в августе на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который должен не только урегулировать конфликт, но и восстановить отношения Москвы и Вашингтона и «учесть озабоченности России в сфере безопасности».
Текст предложенного США мирного плана из 28 пунктов 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. Он, в частности, содержит пункты о том, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США, а Херсон и Запорожье заморожены по линии соприкосновения. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО и ограничит численность ВСУ 600 тыс. человек, Киев также получит надежные гарантии безопасности и т.д.
На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров говорил, что концепция США, которую за неделю до саммита на Аляске привез в Москву спецпосланник Трампа Уиткофф, строилась именно вокруг безопасности и территориальных реалий. По его словам, Путин сообщил американскому коллеге в Анкоридже, что Москва согласна взять ее за основу, «предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к ее практической реализации». Трамп ответил, что «должен посоветоваться». Однако после его встречи с союзниками на следующий день в Вашингтоне Россия не получила реакции на свой «позитивный ответ на упомянутые предложения», не было ее и в ходе встречи Лаврова с госсекретарем Рубио в сентябре в Нью-Йорке, рассказал министр.
«Чтобы помочь американским коллегам определиться, по сути, с их же собственной идеей», российская сторона передала Вашингтону меморандум в формате неофициальной бумаги (non-paper), сообщил он. Через несколько дней Путин и Трамп по просьбе последнего поговорили по телефону и договорились о встрече в Будапеште. Президент США получал «подковерные доклады», после чего он «то ли перенес, то ли отменил» саммит с Путиным в Будапеште, счел Лавров.
