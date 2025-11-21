Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования

Президент счел, что «модернизированный план» США появился после того, как после переговоров на Аляске возникла пауза из-за отказа Украины от предложений Трампа. С Россией «предметно этот текст не обсуждается», сказал Путин

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Мирный план Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщил Владимир Путин.

«В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы», — сказал он.

В ходе переговоров Москва подтвердила, что с мирными предложениями она согласна, отметил президент. Однако после переговоров на Аляске с американской стороны случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.

Путин предположил, что поэтому появился «модернизированный план» с 28 пунктами. Глава государства отметил, что у России этот план есть.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дела на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», — сказал президент.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне сообщила, что в течение последнего месяца cпецпосланник американского президента Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио «тайно» работали над сделкой, в равной степени взаимодействуя с Россией и Украиной. Левитт считает, что план «хороший» как для Москвы, так и для Киева и что он «должен быть приемлемым для обеих сторон». По данным Axios, Уиткофф обсуждал американские предложения со cпецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября. Последний пояснял, что основная идея заключается в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и Путиным в августе на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который должен не только урегулировать конфликт, но и восстановить отношения Москвы и Вашингтона и «учесть озабоченности России в сфере безопасности».

Текст предложенного США мирного плана из 28 пунктов 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом. Он, в частности, содержит пункты о том, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе со стороны США, а Херсон и Запорожье заморожены по линии соприкосновения. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО и ограничит численность ВСУ 600 тыс. человек, Киев также получит надежные гарантии безопасности и т.д.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров говорил, что концепция США, которую за неделю до саммита на Аляске привез в Москву спецпосланник Трампа Уиткофф, строилась именно вокруг безопасности и территориальных реалий. По его словам, Путин сообщил американскому коллеге в Анкоридже, что Москва согласна взять ее за основу, «предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к ее практической реализации». Трамп ответил, что «должен посоветоваться». Однако после его встречи с союзниками на следующий день в Вашингтоне Россия не получила реакции на свой «позитивный ответ на упомянутые предложения», не было ее и в ходе встречи Лаврова с госсекретарем Рубио в сентябре в Нью-Йорке, рассказал министр.

«Чтобы помочь американским коллегам определиться, по сути, с их же собственной идеей», российская сторона передала Вашингтону меморандум в формате неофициальной бумаги (non-paper), сообщил он. Через несколько дней Путин и Трамп по просьбе последнего поговорили по телефону и договорились о встрече в Будапеште. Президент США получал «подковерные доклады», после чего он «то ли перенес, то ли отменил» саммит с Путиным в Будапеште, счел Лавров.