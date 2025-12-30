Зеленский согласился вынести на референдум вопрос о войсках в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский готов вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом войск. По его словам, компромиссом будет создание свободной экономической зоны.

«Нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России приходится делать небольшие шаги назад на несколько километров. Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде такого референдума — это способ принять или не принять ее», — заявил он в интервью Fox News.

Республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин говорил, что этот регион является исторической российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

