Что такое Зангезурский коридор и зачем он нужен

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Где находится Зангезурский коридор

Зангезурский коридор — это планируемый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой (НАР) через Сюникскую область на юге Армении (азербайджанское название — Зангезур, азер. Zəngəzur). Его протяженность составит около 40 км. Планируется, что данный проект включит в себя создание автомобильной и железнодорожной магистралей.

Фото: Gulf International Forum

В период СССР транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью осуществлялось по автомагистрали и Закавказской железной дороге. После распада Советского Союза и начала Первого карабахского конфликта (1992–1994) железнодорожная линия была разобрана, что привело к прекращению наземного сообщения между основной частью Азербайджана и его эксклавом. В настоящее время попасть из западных районов страны в Нахичевань возможно лишь воздушным путем или через территорию Ирана.

Зангезурский коридор на карте

Маршрут пройдет вблизи границы с Ираном и состыкуется с транспортной магистралью Горадиз — Агбенд на западной территории Азербайджана, а в эксклаве — с сетью Нахичевань — Джульфа — Ордубад. От турецкого города Карс до Нахичевани также будет проложена железная дорога и автомобильная магистраль. На территории Армении коридор может быть проложен через город Мегри.

Рассматривается также альтернативный маршрут Агбенд — Калалех — Джульфа длиной 107 км через Иран, который получил название Аразский коридор (пролегает вдоль реки Араз). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2023 года заявил, что он будет осуществлен, если Армения откажется от варианта Зангезурского коридора. В октябре того же года около поселка Агбенд в Азербайджане, рядом с иранской границей, был заложен фундамент автомобильного моста, пересекающего Араз и ведущего в Иран, а также таможенной и пограничной инфраструктуры. Кроме того, стороны пришли к соглашению о возведении железнодорожной линии через территорию Исламской Республики, которая обеспечит связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. По данным агентства Tasnim, к январю 2025-го работы на этом участке были выполнены на 15%. За его строительство отвечает компания «Хатам аль-Анбия».

Шахин Мустафаев и Мехрдад Базрпаш закладывают автомобильный мост на границе Азербайджана и Ирана, октябрь 2023 года (Фото: Министерство экономики Азербайджана)

Географическое положение позволит Зангезурскому коридору стать частью Среднего коридора — международного маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию и Турцию. Его также называют Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ).

Как возникла идея Зангезурского коридора

Армянские и азербайджанские власти начали обсуждать концепцию Зангезурского коридора еще после Первой карабахской войны. По словам бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, в 2001 году стороны были близки к заключению договора. По нему Баку соглашался, что Карабах станет частью Армении, а Ереван в ответ был готов обеспечить транспортный маршрут в Нахичевань через юг страны. Но договор не был подписан из-за сопротивления азербайджанского парламента.

Вновь идея была озвучена после Второй карабахской войны 2020 года, когда Азербайджан взял под контроль значительную часть территорий, ранее находившихся под управлением непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, и вышел к границам Сюникской области Армении. По итогу конфликта 9 ноября 2020 года было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении огня. В статье 9 совместного заявления лидеров этих стран было закреплено положение о «разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе». Армянские власти также взяли на себя обязательства по обеспечению транспортного сообщения между юго-западными районами Азербайджана и НАР. Контроль возлагался на российских пограничников.

Однако термин «Зангезурский коридор» в документе не упоминался, на что указывали в российском МИДе, а также власти Армении. Его ввел в политический лексикон президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, основание для реализации этого маршрута вытекает из девятого пункта соглашения.

Участники инициативы и позиции сторон

Позиция Азербайджана

Азербайджан рассматривает Зангезурский коридор как стратегический проект, который обеспечит прямое наземное сообщение между основной частью страны и НАР, прерванное более 30 лет назад. Алиев заявлял о неизбежности его открытия. В частности, в 2021 году Алиев заявил, что коридор будет открыт вне зависимости от желания Еревана. Он также называл Зангезур «историческими землями» Азербайджана и угрожал решить вопрос строительства транспортного маршрута «при помощи силы». Однако в азербайджанском МИДе исключали «силовой вариант». Одним из требований Баку является обеспечение беспрепятственного движения по коридору людей и грузов без таможенного контроля со стороны Армении.

Устремления Азербайджана поддерживает Турция. На переговорах с Алиевым в сентябре 2023 года Эрдоган заявил о значительном потенциале Нахичевани для развития энергетических и транспортных маршрутов при создании логистического коридора с востока на запад. При этом Турция не исключает возможность прокладки альтернативного маршрута через Иран в случае отказа Армении от коридора.

Город Нахичевань, азербайджано-иранская граница (Фото: Limpopo / Shutterstock)

Позиция Армении

Ереван категорически отвергает концепцию Зангезурского коридора в том виде, в котором ее предлагает Баку. Армения, в частности, опасается, что транспортный маршрут отрежет страну от границы с Ираном и приведет к потере Сюникской области. По мнению премьер-министра республики Никола Пашиняна, термин «служит заглавием для выдвижения территориальных претензий против Армении». Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в январе 2024-го заявил, что страна не брала на себя обязательства по реализации маршрута и отвергает «коридорную логику». Он также назвал нарушением суверенитета требование об отмене таможенного контроля на транспортном участке. В мае того же года Пашинян заявил, что в трехстороннем заявлении по Карабаху речь идет о разблокировке «региональных экономических связей», а не «создании связи между Азербайджаном и НАР».

В связи с этим Ереван предлагает проект «Перекресток мира». Пашинян впервые озвучил инициативу в октябре 2023 года. Она предполагает расширение связей между Арменией, Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном путем ремонта и строительства транспортной, а также энергетической инфраструктуры (трубопроводов, кабелей, линий электропередачи). Одним из основных принципов проекта является распространение на эту инфраструктуру суверенитета и юрисдикции той страны, через территорию которой она проходит. Концепция предполагает восстановление Мегринской железной дороги, связывающей село Ерасх в Армении, находящееся на границе с НАР, с городом Горадиз в юго-западном Азербайджане. По словам политика, проект, как и Зангезурский коридор, может стать частью Среднего коридора.

Никол Пашинян на международном форуме в Тбилиси представляет проект «Перекресток мира», октябрь 2023 года (Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения)

Реакция Ирана

Тегеран выступает против строительства Зангезурского коридора и рассматривает его как угрозу своим национальным интересам и региональному влиянию. В августе 2023 года иранский посол в Армении Мехди Собхани при ответе на вопрос о возможных действиях Ирана в случае «силового открытия» Азербайджаном транспортного маршрута подчеркнул, что Тегеран твердо выступает против любых изменений армянских границ и всецело поддерживает ее территориальную целостность, добавив, что предпринимаются конкретные меры для гарантии этого. Простыми словами, Иран опасается, что Зангезурский коридор отрежет ему сухопутный доступ к Армении и еще больше отдалит от всего региона Южного Кавказа. Тегеран также не хочет потерять свою транзитную роль в регионе. Кроме того, в Тегеране опасаются, что усиление позиций Турции и Азербайджана на северной границе может спровоцировать рост сепаратизма в Иранском (Южном) Азербайджане. В то же время Исламская Республика позитивно отнеслась к альтернативному предложению — Аразскому коридору через свою территорию.

Почему этот коридор важен

Зангезурский коридор имеет важное экономическое и геополитическое значение для стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Для Азербайджана он обеспечит прямой доступ к Нахичевани и Турции, что упростит торговлю и снизит издержки. Так, Баку сможет сократить зависимость от транзита газа через Иран, 15% которого Тегеран удерживает в качестве платы. По оценкам азербайджанских экономистов, экспорт страны возрастет на $710 млн, а отмена субсидий на авиарейсы между Баку и Нахичеванью позволит дополнительно экономить около $10 млн в год.

Для Турции проект откроет прямой сухопутный выход к Каспийскому морю и усилит ее позиции в качестве транзитного узла между Европой и Азией, так как коридор станет частью Среднего коридора. С его строительством для Анкары также упростится сообщение не только с Азербайджаном, но и с другими тюркоязычными странами Центральной Азии.

Однако для Армении и Ирана Зангезурский коридор представляет риски, связанные с потерей контроля над транспортными потоками и изменением геополитического баланса в регионе. В то же время глава Минэкономики Армении Ваан Керобян осенью 2021 года заявил, что «разблокировка коммуникаций в течение двух лет даст Армении рост ВВП на 30%».

Текущий статус на 2025 год

По состоянию на июль 2025 года Азербайджан активно ведет строительство на своей территории инфраструктуры, с которой будет связан Зангезурский коридор. К февралю железная дорога Горадиз — Агбенд протяженностью более 110 км была завершена на 62%. Параллельно этой железнодорожной линии строится автомагистраль протяженностью 123,5 км. К апрелю она была готова на 93%. На стадии реализации находится проект железной дороги (224 км) из турецкого Карса в Нахичевань, его планируется завершить в течение пяти лет.

Строительство железнодорожной линии Горадиз — Агбенд (Фото: ЗАО «Азербайджанские железные дороги»)

Однако работы по строительству самого коридора не ведутся. Глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 14 июня 2025 года заявил, что азербайджанские власти ожидают «конкретных шагов от Армении» в реализации этой инициативы. Он также назвал армянское предложение о «Перекрестке мира» запоздалым и ограниченным подходом. В свою очередь, Пашинян 21 июня того же года на встрече с представителями армянской общины в Стамбуле вновь выступил против Зангезурского коридора. По его мнению, должна быть реализована концепция «Перекресток мира».

В связи с переговорными трудностями параллельно идет развитие Аразского коридора через Иран. В апреле 2025 года началось возведение Агбендского моста через реку Араз. Его ввод в эксплуатацию намечен на начало 2026 года. Баку и Тегеран также договорились запустить пограничный терминал на территории Ирана до конца 2025 года.