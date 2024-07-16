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Анклав и эксклав: что это, отличия, виды и примеры

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Содержание:

Что такое анклав и эксклав

Анклав — это часть территории государства, которая полностью окружена территорией другого государства и не имеет выхода к морю.

Слово происходит от французского глагола enclaver («вклинивать, вставлять»), который образован от позднелатинского inclavo («запираю на ключ»). В международном дипломатическом обиходе термин впервые появился в 1526 году.

Эксклав — это часть территории государства, которая окружена территорией другого государства и отделена от территории «материнского» государства.

Слово, вероятно, образовано от латинского префикса ex- («из, от») и clavis («ключ») по аналогии с анклавом и вошло в обиход позднее.

Оба понятия широко употребляются в международном праве. Кроме того, анклавы весьма распространены внутри административного деления государств.

Как появились и существуют анклавы

Многие анклавы Европы — реликты феодальной эпохи, войн и распада отдельных государств (Югославия, СССР). В странах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки анклавы появлялись в основном в результате образования и последующего развала колониальных империй, а затем при уточнении и демаркации границ освободившихся стран между собой и с бывшими метрополиями.

Многие анклавы мира страдают от трудностей с управлением, коммуникацией, их развитие тормозит высокая стоимость транзита товаров и грузов. Нередко их жители становятся заложниками политической напряженности между странами. На территории СНГ наиболее сложная ситуация сложилась в Ферганской долине в Центральной Азии, где образовалось восемь спорных анклавов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Как правило, государства пытаются решать вопрос проблемных анклавов равноценным разменом территорий (реже — населения). Например, в этом году Киргизия согласилась на ликвидацию своего эксклава в Узбекистане села Барак в обмен на равноценную территорию от Узбекистана, а для переселенцев в Ошской области Киргизии строится село Жаны-Барак (Новый Барак).

Популярный способ решения проблем анклавных территорий — это наделение их специальным административным статусом (как правило, расширяющим самоуправление), развитие туризма и либерализация экономической деятельности в анклавах для привлечения туда внутренних и иностранных инвестиций.

Еще один способ — прокладывание сухопутных или морских коридоров, часто по согласованию с окружающей страной. Например, в 1992 году Франция добилась открытия морского пути к своему удаленному заморскому департаменту — островам Сен-Пьер и Микелон, которые до этого были полностью окружены территориальными водами Канады. В 2020 году в Брунее открылся мост длиной почти 30 км, связавший основную часть страны с ее прибрежным эксклавом — округом Тембуронг (до этого въехать туда по суше можно было только с территории Малайзии).

В чем разница между анклавом и эксклавом

Как правило, анклав на территории одного государства — это эксклав другого государства. Так, село Ворух, эксклав Таджикистана в Узбекистане, является таджикистанским анклавом Узбекистана. Разница между ними зависит от выбранной точки зрения.

Многие поэтому предпочитают употреблять термин «анклав» и избегать менее употребительного термина «эксклав». Но это не совсем корректно. Анклавом может быть и суверенное государство, но эксклав всегда несуверенная территория.

Виды анклавов и эксклавов

Если часть территории страны полностью окружена только одним государством, ее называют полным анклавом.

Полные анклавы-эксклавы

Территория Материнская страна Окружающая страна
Брезовица Жумберачка Хорватия Словения
Бюзинген-ам-Хохрайн Германия Швейцария
Ворух, Сарвак Таджикистан Узбекистан
Дубки (Печорский район Псковской области) Россия Эстония
Дахаграм-Ангарпота Бангладеш Индия
Западная Калача Таджикистан Киргизия
Кампионе д’Италия Италия Швейцария
Льивия Испания Франция
остров Мартин-Гарсия (провинция Буэнос-Айрес) Аргентина Уругвай
Меджуриече Босния и Герцеговина Сербия
Мюнстербильдхен, Мютцених, Ретгенервальд, Рюйтцхоф, Рюкшлаг Германия Бельгия
Саньково-Медвежье (Злынковский район Брянской области) Россия Белоруссия
банки Серрано и Кита-Суэнья в архипелаге Сан-Андрес-и-Провиденсия Колумбия Никарагуа
острова Чисумулу и Ликома на озере Ньяса Малави Мозамбик
Чон-Гара, Сох, Шахимардан, Джангайл Узбекистан Киргизия

Если территория государства полностью окружена другим государством, то принято говорить о чистом анклаве или анклавном государстве. Таких в мире осталось всего три:

  • Сан-Марино (окружена Италией),
  • Ватикан (окружен Италией),
  • Лесото (окружено ЮАР).

Эксклав может быть окружен несколькими государствами, и, таким образом, не являться анклавом ни для кого из них. В таком случае принято говорить о чистом эксклаве.

Примеры чистых эксклавов

  • Суверенная военная база Декелия на острове Кипр — чистый эксклав Великобритании на этом острове, граничит с Республикой Кипр, частично признанной Турецкой Республикой Северного Кипра и разграничивающей их «Зеленой линией» ООН, а на юге выходит к Средиземному морю.
  • Жупания Дубровник-Неретва — единственный чистый эксклав Хорватии, отделенный от материнской страны боснийским муниципалитетом Неум. Граничит с Боснией и Герцеговиной и Черногорией, а на юге и западе выходит к Адриатическому морю.
  • Нахичеванская Автономная Республика — чистый эксклав Азербайджана, отделенный от него территорией Армении. Граничит также с Ираном (на юго-западе) и Турцией (на западе).
  • Провинция Кабинда — чистый эксклав Анголы, который на западе омывается Атлантическим океаном, а с севера и юга ограничен территориями Республики Конго и Демократической Республики Конго соответственно.
  • Сектор Газа — чистый эксклав частично признанной Палестины, граничит с Израилем и Египтом, выходит в Средиземное море.
  • Французская Гвиана — чистый эксклав Франции в Южной Америке на Атлантическом побережье, граничит с Бразилией и Суринамом.

Иногда выделяют пенеанклавы (от латинского paene, «почти»). Так называются территории, которые технически не являются анклавами, но имеют присущие им признаки. Обычно это удаленные районы в труднодоступной горной местности, куда можно добраться наземным транспортом только через территорию соседнего государства. Другой случай — когда они связаны с «материнским» государством одной-единственной дорогой или туннелем, которые доступны только в определенное время года. Среди пенеанклавов:

  • австрийские области Кляйнвальзерталь и Юнгхольц (доступны из Германии),
  • итальянская коммуна Ливиньо (доступна из Швейцарии),
  • Северо-Западный Угол в штате Миннесота (США) и Пойнт-Робертс в штате Вашингтон (доступны только с территории Канады),
  • испанская деревня Ос-де-Сивис (доступна только из Андорры).

Если анклавы расположены рядом, то принято говорить об анклавных комплексах. Крупнейший из них, комплекс Куч-Бихар, находился на пограничье Бангладеш и Индии и состоял из около 200 мелких анклавов двух государств. 31 июля 2015 года страны достигли соглашения о размене территорий: Индия отдала Бангладеш 111, а взамен получила 51 анклав.

Выделяют также юрисдикционные анклавы, в основном это военно-морские базы.

Некоторые анклавы организованы по принципу матрешки (или тюрбана), в них выделяются уровни. Всего их два, потому что единственный анклав третьего уровня, принадлежащее Индии рисовое поле Дахала Хаграбари в бангладешском эксклаве в индийском анклаве Бангладеш, был ликвидирован в 2015 году.

  • Поселок Барле, разделенный между Бельгией (Барле-Хертог) и Нидерландами (Барле-Нассау). Представляет собой 22 бельгийских эксклава в Нидерландах, в двух из которых находятся семь нидерландских анклавов второго порядка.
  • Деревня Нахва принадлежит ОАЭ, но входит в оманский эксклав Мадха, который, в свою очередь, является анклавом для территории ОАЭ.
  • Населенные пункты Ксилотимбу и Ормидия, электростанция Декелии и лагерь беженцев электрокомпании Кипра на острове Кипр — это кипрские анклавы второго порядка для британской суверенной территории Акротири и Декелия.

Что такое полуанклав и полуэксклав

Полуанклав — это анклав, имеющий выход к морю. Иногда их называют прибрежными анклавами. Так же, как в случае с анклавом и эксклавом, полуанклав может совпадать с полуэксклавом, если речь идет о несуверенной территории.

Примеры полуэксклавов

  • Калининградская область — полуэксклав России, с трех сторон окружена Польшей и Литвой, на севере омывается Балтийским морем. Поскольку Польша и Литва — члены Европейского союза (ЕС), область можно также считать полуанклавом России в ЕС.
  • Суверенная военная база Акротири — полуэксклав Великобритании на острове Кипр, граничит с Республикой Кипр и связан с материнской страной выходом в Средиземное море.
  • Штат Аляска (США) граничит по суше с Канадой, но выходит к Северному Ледовитому и Тихому океанам.
  • Бывший поселок Арсанай Шардаринского района Казахстана, а также Мактааральский район — это полуэксклавы Казахстана в Узбекистане, связаны с материнской страной Шардаринским водохранилищем.
  • Крупные суверенные территории Мелилья, Сеута, малые суверенные территории Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера и др. — полуэксклавы Испании в Марокко, на побережье Средиземного моря.
  • Мухафаза Мусандам — полуэксклав Омана в ОАЭ, с которым связан Ормузским проливом.
  • Округ Тембуронг Брунея отделен от материнской страны территорией Малайзии, но связан с ней благодаря выходу в Южно-Китайское море.

Страны-полуанклавы

  • Бруней (окружен Малайзией, выходит к Южно-Китайскому морю).
  • Гамбия (окружена Сенегалом, выходит к Атлантическому океану).
  • Монако (окружено Францией, выходит к Средиземному морю).
  • Португалия (окружена Испанией, выходит к Атлантическому океану).
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