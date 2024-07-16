Анклав и эксклав: что это, отличия, виды и примеры

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Что такое анклав и эксклав

Анклав — это часть территории государства, которая полностью окружена территорией другого государства и не имеет выхода к морю.

Слово происходит от французского глагола enclaver («вклинивать, вставлять»), который образован от позднелатинского inclavo («запираю на ключ»). В международном дипломатическом обиходе термин впервые появился в 1526 году.

Эксклав — это часть территории государства, которая окружена территорией другого государства и отделена от территории «материнского» государства.

Слово, вероятно, образовано от латинского префикса ex- («из, от») и clavis («ключ») по аналогии с анклавом и вошло в обиход позднее.

Оба понятия широко употребляются в международном праве. Кроме того, анклавы весьма распространены внутри административного деления государств.

Как появились и существуют анклавы

Многие анклавы Европы — реликты феодальной эпохи, войн и распада отдельных государств (Югославия, СССР). В странах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки анклавы появлялись в основном в результате образования и последующего развала колониальных империй, а затем при уточнении и демаркации границ освободившихся стран между собой и с бывшими метрополиями.

Многие анклавы мира страдают от трудностей с управлением, коммуникацией, их развитие тормозит высокая стоимость транзита товаров и грузов. Нередко их жители становятся заложниками политической напряженности между странами. На территории СНГ наиболее сложная ситуация сложилась в Ферганской долине в Центральной Азии, где образовалось восемь спорных анклавов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Как правило, государства пытаются решать вопрос проблемных анклавов равноценным разменом территорий (реже — населения). Например, в этом году Киргизия согласилась на ликвидацию своего эксклава в Узбекистане села Барак в обмен на равноценную территорию от Узбекистана, а для переселенцев в Ошской области Киргизии строится село Жаны-Барак (Новый Барак).

Популярный способ решения проблем анклавных территорий — это наделение их специальным административным статусом (как правило, расширяющим самоуправление), развитие туризма и либерализация экономической деятельности в анклавах для привлечения туда внутренних и иностранных инвестиций.

Еще один способ — прокладывание сухопутных или морских коридоров, часто по согласованию с окружающей страной. Например, в 1992 году Франция добилась открытия морского пути к своему удаленному заморскому департаменту — островам Сен-Пьер и Микелон, которые до этого были полностью окружены территориальными водами Канады. В 2020 году в Брунее открылся мост длиной почти 30 км, связавший основную часть страны с ее прибрежным эксклавом — округом Тембуронг (до этого въехать туда по суше можно было только с территории Малайзии).

В чем разница между анклавом и эксклавом

Как правило, анклав на территории одного государства — это эксклав другого государства. Так, село Ворух, эксклав Таджикистана в Узбекистане, является таджикистанским анклавом Узбекистана. Разница между ними зависит от выбранной точки зрения.

Многие поэтому предпочитают употреблять термин «анклав» и избегать менее употребительного термина «эксклав». Но это не совсем корректно. Анклавом может быть и суверенное государство, но эксклав всегда несуверенная территория.

Виды анклавов и эксклавов

Если часть территории страны полностью окружена только одним государством, ее называют полным анклавом.

Полные анклавы-эксклавы