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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава МИД Армении назвал неприемлемой «коридорную логику»

Глава МИДа: Армения готова упростить движение из части Азербайджана в Нахичевань
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Армения не брала на себя обязательства по прокладке Зангезурского коридора из основной части Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику через разделяющую их армянскую Сюникскую область и считает неприемлемой «коридорную логику». Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает News.am.

Министр заявил, что Армения готова к разблокированию коммуникаций, но нормализация сообщения должна касаться всего региона, а не только маршрута Азербайджан — Нахичевань. По словам Мирзояна, между сторонами была договоренность на основе принципов равенства и суверенности, но президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал, чтобы на Зангезурском коридоре не действовал таможенный контроль. Армения считает это неприемлемым и расценивает как нарушение суверенитета.

Он подчеркнул, что в соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президент России Владимир Путин подписали в ноябре 2020 года, прямо сказано, что безопасность на Зангезурском коридоре должна обеспечивать Армения без участия других стран.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

Мирзоян рассказал, что представители Армении и Азербайджана долго обсуждали транспортные коммуникации и «достигли определенного взаимопонимания». Однако, судя по последним высказываниям Алиева, в этом вопросе «произошел регресс».

Азербайджанский президент в середине января заявил, что, если Ереван не откроет Зангезурский коридор, Баку не откроет границу с Арменией в каком-либо другом месте. Он настаивал, что «люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан [через Армению в Нахичевань] должны проходить без какой-либо проверки».

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Теги
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