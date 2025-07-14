США захотели арендовать Зангезурский коридор на 100 лет

США готовы взять планируемый Зангезурский коридор в аренду на 100 лет, если это поможет переговорам Армении и Азербайжана, заявил посол. По данным Middle East Eye, гарантом реализации проекта может стать частная компания из США

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Соединенные Штаты готовы взять на себя управление Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном, если это поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между республиками. Об этом заявил журналистам посол Соединенных Штатов в Турции Том Баррак.

По его словам, Вашингтон готов взять Зангезурский коридор в аренду на 100 лет.

«Они (Армения и Азербайджан. — РБК) спорят из-за 32 км дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 км дороги. И вот приходит Америка и говорит: «Хорошо, мы заберем это себе. Отдайте нам 32 км дороги в аренду на 100 лет, и вы сможете делить их между собой», — заявил посол.

Гарантом реализации этого проекта может выступить частная американская компания, пишет Middle East Eye.

Инициатива исходила от Турции, а США согласились с ее предложением, уточнил источник издания. Однако Армения, по его словам, настояла, чтобы эта компания работала и на участке дороги, проходящем через Нахичевань. Азербайджан расценил это как неприемлемое вмешательство.

Зангезурский коридор — проект создания логистического маршрута через Сюникскую область Армении для коммуникации между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтверждал заинтересованность своей страны в Зангезурском коридоре. По его словам, проект имеет стратегическое и экономическое значение, а его открытие создаст новые возможности для всего региона.

Армения настаивает на реализации другого проекта — под названием «Перекресток мира». Как отмечает Middle East Eye, власти республики отказываются использовать термин «Зангезурский коридор», утверждая, что он посягает на суверенитет Сюникской области. Азербайджан же настаивает на том, что коридор не должен быть передан под полный контроль Армении: Баку считает, что Ереван не может гарантировать беспрепятственный доступ к этому коридору.