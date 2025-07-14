Армения опровергла планы передать США контроль над Зангезурским коридором

Назели Багдасарян (Фото: nazelibaghdasaryan.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Передача контроля над суверенной территорией Армении третьей стороне не обсуждается, заявила пресс-секретарь премьера страны Назели Багдасарян в ответ на информацию о готовности США управлять Зангезурским коридором, передает Armenpress.

У Багдасарян спросили, как она относится к заявлению посла США в Турции Тома Баррака. По его словам, Соединенные Штаты готовы взять на себя управление Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном на 100 лет, если это поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между республиками.

«Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Республики Армения», — подчеркнула она.

По словам Багдасарян, аренда территорий, согласно законодательству Армении, возможна только для земель сельскохозяйственного значения. «Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен», — добавила пресс-секретарь.

Зангезурский коридор — проект создания транспортного маршрута через Сюникскую область Армении для сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом—Нахичеванской Автономной Республикой.

Премьер страны Никол Пашинян подчеркнул, что Зангезурского коридора не будет. Армения заменит проект на «Перекресток мира». «Это значит взаимное признание и уважение [с Турцией] территориальной целостности, суверенитета и равноправия», — заявил Пашинян.

«Перекресток мира» — транспортно-логистический проект правительства Армении, разработанный как модель разблокировки транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, в том числе с Азербайджаном и Турцией.

По словам Пашиняна, для Турции важна повестка «Среднего коридора» — маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Кавказ и Турцию. В него может войти и «Перекресток мира» в Армении.