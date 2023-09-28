Баку исключил «силовую» прокладку коридора через Армению в свой эксклав
Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение со своим эксклавом Нахичеванью через Сюникскую область Армении, но не будет с этой целью направлять туда войска, заявил Reuters посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.
Агентство пишет, что после проведенной Баку «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе у некоторых армян возникли опасения, что Азербайджан может также использовать силу для создания сухопутного коридора в свой эксклав.
Сулейманов, комментируя ситуацию, отметил, что открытие транспортных коридоров в Нахичевань очень важно для Баку, поскольку это сделает регион «более процветающим». В то же время он исключил силовой вариант. «Никто не собирается ничего открывать силой. Это противоречит нашим целям. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться [в Армению]», — подчеркнул дипломат.
Зангезурский коридор — проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении.
Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года. Баку с тех пор неизменно настаивает на открытии наземного Зангезурского коридора. Турция поддерживала требования союзника. Армения настаивала на беспрепятственной работе Лачинского коридора — единственной сухопутной дороги, связывавшей страну с Нагорным Карабахом.
Спустя сутки после проведенной в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции» Баку власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили переговоры, а сегодня утром президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября встретился в Нахичевани с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган поздравил Алиева с успешной операцией и выразил надежду, что Армения «примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги».
Часть переговоров двух президентов была уделена транспортному развитию региона. Как указал Эрдоган, Нахичевань «сейчас представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов» при создании логистического коридора с востока на запад.
Спустя сутки после встречи Эрдоган не исключил, что Зангезурский коридор может пройти через Иран, а не Армению. «Что с Зангезурским, что с Лачинским коридором, если мы думаем о них как о «коридорах мира», то необходимо решить ситуацию без конфликтов и шума. Если говорить о железнодорожной связке, то поезда из Турции будут следовать в Нахичевань и оттуда транзитом через Армению в Азербайджан. Если Армения не позволит это сделать, то где пройдет коридор? Через Иран. Иран позитивно относится к этому, таким образом станет возможным транзит в Азербайджан через Иран», — отметил турецкий лидер.
Иран ранее выступал против открытия Зангезурского коридора через территорию Армении. Иранские эксперты выражали опасение, что в случае ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора сухопутная связь между Ираном и Арменией будет прервана.