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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку исключил «силовую» прокладку коридора через Армению в свой эксклав

Азербайджан исключил «силовую» прокладку коридора через Армению в свой эксклав
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Посол Азербайджана исключил «силовой вариант» для открытия транспортного коридора в свой эксклав, подчеркнув, что никто не собирается «вторгаться» в Армению. Эрдоган ранее допускал, что этот коридор может пройти через Иран
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Баку, Азербайджан (Фото: Hoch Zwei / Global Look Press)

Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение со своим эксклавом Нахичеванью через Сюникскую область Армении, но не будет с этой целью направлять туда войска, заявил Reuters посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

Агентство пишет, что после проведенной Баку «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе у некоторых армян возникли опасения, что Азербайджан может также использовать силу для создания сухопутного коридора в свой эксклав.

Сулейманов, комментируя ситуацию, отметил, что открытие транспортных коридоров в Нахичевань очень важно для Баку, поскольку это сделает регион «более процветающим». В то же время он исключил силовой вариант. «Никто не собирается ничего открывать силой. Это противоречит нашим целям. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться [в Армению]», — подчеркнул дипломат.

Зангезурский коридор — проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении.

Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года. Баку с тех пор неизменно настаивает на открытии наземного Зангезурского коридора. Турция поддерживала требования союзника. Армения настаивала на беспрепятственной работе Лачинского коридора — единственной сухопутной дороги, связывавшей страну с Нагорным Карабахом.

Спустя сутки после проведенной в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции» Баку власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики запросили переговоры, а сегодня утром президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября встретился в Нахичевани с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган поздравил Алиева с успешной операцией и выразил надежду, что Армения «примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги».

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Часть переговоров двух президентов была уделена транспортному развитию региона. Как указал Эрдоган, Нахичевань «сейчас представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов» при создании логистического коридора с востока на запад.

Спустя сутки после встречи Эрдоган не исключил, что Зангезурский коридор может пройти через Иран, а не Армению. «Что с Зангезурским, что с Лачинским коридором, если мы думаем о них как о «коридорах мира», то необходимо решить ситуацию без конфликтов и шума. Если говорить о железнодорожной связке, то поезда из Турции будут следовать в Нахичевань и оттуда транзитом через Армению в Азербайджан. Если Армения не позволит это сделать, то где пройдет коридор? Через Иран. Иран позитивно относится к этому, таким образом станет возможным транзит в Азербайджан через Иран», — отметил турецкий лидер.

Иран ранее выступал против открытия Зангезурского коридора через территорию Армении. Иранские эксперты выражали опасение, что в случае ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора сухопутная связь между Ираном и Арменией будет прервана.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
транспортный коридор Азербайджан Армения ввод войск
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