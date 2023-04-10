Чем чревато очередное обострение между Ираном и Азербайджаном И какую роль в нем играют Армения и Израиль

Баку объявил четырех иранских дипломатов персонами нон грата и обвинил Тегеран в том, что тот провоцирует нестабильность в республике. К чему приведет очередное обострение в двусторонних отношениях — разбирался РБК

Вид на здание посольства Азербайджана в Тегеране после нападения (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

На прошедшей неделе власти Азербайджана арестовали шесть человек, которые, по утверждению силовых структур республики, планировали совершить государственный переворот по заданию иранских спецслужб. В совместном заявлении азербайджанских МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры, обнародованном 6 апреля, говорится, что задержанные регулярно проводили тайные собрания, намеревались устроить в стране беспорядки и изменить ее конституционный строй в соответствии с законами шариата. Одновременно они обвиняются в том, что продавали поставленные из Ирана наркотики, а полученные деньги тратили на пропаганду религиозного радикализма.

В тот же день МИД Азербайджана объявил, что четыре сотрудника посольства Ирана признаны персонами нон грата, поскольку они вели «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». О какой конкретно деятельности идет речь, не уточняется.

7 и 8 апреля главы МИД Ирана и Азербайджана Хосейн Амир Абдоллахиян и Джейхун Байрамов провели два телефонных разговора. По их итогам в Баку сообщили: стороны обсудили сложившиеся между ними «недовольство и недопонимание» и договорились продолжать переговоры «для устранения недоразумений». «Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность уважения независимой внешней политики Азербайджана, проводимой в соответствии с национальными интересами, и двусторонних отношений со странами региона», — заявили в азербайджанском МИДе. Иранское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало переговоры как «откровенные и прозрачные» и сообщило, что стороны «рассмотрели пути выхода из сложившейся ситуации».

Почему ухудшились отношения Азербайджана и Ирана

Еще в середине прошлого года Тегеран и Баку использовали иную риторику для характеристики двусторонних отношений. В июле Байрамов посетил Иран, где встретился с руководством республики. Абдоллахиян тогда говорил, что у него с «братом Джейхуном Байрамовым» состоялся «важный и дружеский диалог», отношения двух стран развиваются «в правильном направлении» и в повестке дня стоит визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исламскую Республику.

Но затем, в октябре 2022 года, сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели военные учения в остане (провинции) Восточный Азербайджан, который граничит с Арменией и Азербайджаном. Спустя шесть недель совместные маневры вблизи границы провели вооруженные силы Азербайджана и Турции. «Никогда Иран не проводил дважды в течение нескольких месяцев военные учения у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана», — заявил в ноябре прошлого года президент Алиев. По его словам, он работал с тремя президентами Ирана, но никогда ситуация не была столь сложной.

В свою очередь, власти Ирана в ноябре заявили о том, что к случившемуся в 2022 году теракту в мавзолее Шах-Черах города Шираз, ответственность за который на себя взяло «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России), причастен гражданин Азербайджана — по версии Тегерана, он был главным организатором и координатором действий.

В 2023 году ситуация стала еще напряженнее. 27 января гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом, совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране — был убит глава посольской службы охраны, два охранника были ранены. Баку расценил это как теракт, эвакуировал своих дипломатов и рекомендовал гражданам Азербайджана без необходимости Иран не посещать. 17 февраля Ильхам Алиев заявил, что к нападению причастны власти Ирана, аргументировав это тем, что Гусейнзаде, уже будучи арестованным, общался с журналистами. «Тот факт, что террорист дал интервью иранским СМИ после террористического акта, свидетельствует о том, что он является одним из тех, кого подослали некоторые представители иранского истеблишмента», — сказал тогда азербайджанский лидер.

За этим последовал инцидент с исчезновением азербайджанского студента Фарида Сафарли, приехавшего в феврале в Иран из Германии и в начале марта переставшего выходить на связь. 9 марта МИД Азербайджана направил ноту в посольство Ирана, требуя прояснить ситуацию. Однако информации о том, где находится Сафарли, по-прежнему нет — в конце марта его стали считать пропавшим без вести.

Поводом еще для одной ноты — теперь уже протестной — в адрес Тегерана стала ситуация с иранским военным самолетом, который, по заявлению Баку, «непрерывно летал вдоль азербайджано-иранской государственной границы в направлении от Зангиланского района до Билясуварского района и обратно». В МИД и Минобороны Азербайджана осудили «этот провокационный шаг», заявив, что он угрожает безопасности гражданской авиации и ухудшает отношения между странами.

После подписания между Ираном и Россией в 1813 году Гюлистанского договора и в 1828 году — Туркманчайского договора Азербайджан был поделен на две части, и большая его часть была включена в состав Ирана. В Иране, по данным азербайджанской стороны, проживают более 35 млн азербайджанцев. Протяженность границы между странами составляет 765 км. В отношениях стран немало проблем. Во-первых, проживание в Иране значительного азербайджанского меньшинства, как опасаются в Тегеране, чревато сепаратистскими настроениями. Во-вторых, между странами есть разногласия из-за пользования Каспийским морем (Иран до сих пор не ратифицировал конвенцию о его правовом статусе, из-за чего она не может вступить в силу). В-третьих, Иран раздражает сотрудничество Азербайджана с Израилем и США. В-четвертых, Баку недоволен контактами Тегерана с Ереваном, связанными с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха.

При чем здесь Израиль и Армения

На протяжении последних лет сильное раздражение у Ирана вызывает сотрудничество Азербайджана с Израилем, которое в последнее время активизировалось. В конце марта этого года Азербайджан (после 30 лет дипломатических отношений) открыл посольство в Тель-Авиве. Параллельно начало работать азербайджанское представительство в палестинском городе Рамалла. МИД Ирана потребовал от Баку объяснить это «антииранское сотрудничество» с Израилем. «Очевидно, что Иран не может оставаться равнодушным к заговору сионистского режима против него с территории Азербайджанской Республики», — заявил 31 марта представитель ведомства Насер Канани (цитата по агентству ИРНА).

Иранский парламент принял заявление, в котором осудил открытие посольства, пригрозив Баку негативными последствиями. Иранские законодатели назвали этот шаг «действием против притесняемого государства исламского мира, дорогой Палестины». В ответ парламент Азербайджана назвал иранские обвинения «примером открытого неуважения к Азербайджану и очередной политической провокацией».

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха — еще один камень преткновения. Руководство Исламской Республики неоднократно говорило, что оно против перекраивания границ в регионе. Это касается в первую очередь Зангезурского коридора, который по замыслу Баку должен пройти через территорию Сюникской области Армении и соединить основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Баку активно настаивает на его создании, ссылаясь на трехсторонние договоренности после второй карабахской войны, в которых говорится, что все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы и что Армения гарантирует безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью. Однако в Тегеране опасаются, что коридор отрежет доступ к Армении и еще больше отдалит Иран от всего региона Южного Кавказа, говорится в исследовании Middle East Institute от января 2023 года.

Есть ли реальная угроза военного столкновения

Внутренние беспорядки в Иране и операция России на Украине «еще больше усложнили напряженные отношения между Азербайджаном и Ираном, поскольку обе стороны рассматривают действия друг друга как угрозу и реагируют контрмерами», отмечали исследователи Middle East Institute Аяз Рзаев и Мухаммад Маммадов. «Эта самоусиливающаяся динамика создала спиралевидную ситуацию и увеличила вероятность конфликта. Потенциальное вооруженное столкновение между Азербайджаном и Ираном может иметь далеко идущие последствия для более широкого региона», — предупреждают эксперты.

При этом, несмотря на накаляющуюся риторику, непохоже, что Иран инициирует военный конфликт с Азербайджаном, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. Он уверен, что военное обострение в отношениях с Баку Тегерану невыгодно. «Но если произойдет что-то такое, что Иран посчитает угрозой своим интересам, он сможет мобилизовать части КСИР и дать отпор — учения уже проходили, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Публично Иран активно говорит о своем раздражении из-за Израиля, непублично — из-за усиления в регионе роли Турции. Тегеран, в частности, задевает то, что Москва и Анкара без него находят какие-то развязки по Сирии и нагорнокарабахскому урегулированию».

«Иран утверждает, что для него неприемлемо изменение границ на Южном Кавказе, имея в виду, что Азербайджан применит силу в отношении Армении. Но мы не видели таких грозных заявлений в течение 30 лет оккупации азербайджанской территории со стороны Армении, — сказал РБК директор Центра исследования Южного Кавказа, азербайджанский политолог Фархад Мамедов. — Тегеран заявляет, что Зангезурский коридор представляет для него угрозу и он его не допустит. Но здесь уже есть противоречие с Россией, которая подписала трехстороннее заявление. Контроль над этой коммуникацией должны осуществлять российские пограничники, а операционную экономическую функцию — Южно-Кавказская железная дорога, которая является «дочкой» РЖД».

По оценке эксперта, Армения допускает на свою территорию силы, которые обещают ей хоть какую-то помощь в противостоянии с Азербайджаном, и поэтому она заинтересована в военном сотрудничестве с Ираном. «Иран скопил войска у границы с Азербайджаном. Локально могут быть какие-то вооруженные действия на территории Армении — если будут какие-то провокации, то Азербайджан ответит и Иран решит ввести туда свои войска, — говорит Мамедов. — При этом Иран должен понимать, что у Азербайджана есть союзник в лице Турции и такие стратегические партнеры, как Израиль, Великобритания, которые будут не прочь поставлять оружие, и Россия, которая искренне желает нормализации двусторонних отношений».

И все же ждать прямого военного столкновения между Ираном и Азербайджаном не стоит, считает ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. «[У сторон] наработан опыт конфликтного менеджмента, — сказал эксперт в интервью Rusarminfo. — И потом, Иран очень филигранно проводит даже наступательную дипломатическую линию. Представитель МИД Ирана после визита министра иностранных дел Азербайджана в Тель-Авив сказал, что Азербайджан пытаются использовать в сионистском заговоре. Прямых обвинений в адрес Азербайджана вроде бы нет. Иран все-таки стремится пока уходить от каких-то прямых нападок».