Эрдоган не исключил, что Зангезурский коридор пройдет не через Армению

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Железнодорожный коридор из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику (эксклав Азербайджана, имеет границу с Турцией) в случае отказа Еревана может пройти по территории Ирана, а не Армении, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.



По словам главы государства, Анкара желает видеть «коридоры мира» в регионе, а пока идут боевые действия, то думать об их открытии преждевременно. «Что с Зангезурским, что с Лачинским коридором, если мы думаем о них как о «коридорах мира», то необходимо решить ситуацию без конфликтов и шума. Если говорить о железнодорожной связке, то поезда из Турции будут следовать в Нахичевань и оттуда транзитом через Армению в Азербайджан. Если Армения не позволит это сделать, то где пройдет коридор? Через Иран. Иран позитивно относится к этому, таким образом станет возможным транзит в Азербайджан через Иран», — отметил Эрдоган.

Он назвал создание этого «коридора», который очень важен для Турции и Азербайджана, стратегическим вопросом. «Когда этот коридор будет открыт, автомобиль или поезд, выезжающий из Баку, сможет прибыть прямо в Карс. Турецко-азербайджанское братство станет намного сильнее. Приятно видеть позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу», — добавил президент.

Зангезурский коридор — проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года. Баку с тех пор неизменно настаивает на открытии наземного Зангезурского коридора. Турция неизменно поддерживала требования союзника.

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