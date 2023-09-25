О чем президенты Турции и Азербайджана договорились в Нахичевани Эрдоган поздравил Алиева с успешным завершением операции в Карабахе

Лидеры Турции и Азербайджана встретились в Нахичевани, отрезанной от основной территории Азербайджана Арменией. Наземное сообщение с эксклавом — давняя цель Баку. Теперь ее достижение ускорится, полагают эксперты

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева совершил однодневный рабочий визит в Нахичевань, столицу азербайджанского эксклава. Он стал первым иностранным лидером, побывавшим в республике после окончания военной операции Баку в Нагорном Карабахе, начала разоружения армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики и переговоров о реинтеграции ее населения.

Эрдогана сопровождала многочисленная делегация, в том числе глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Минобороны Яшар Гюлер, а также министр энергетики Алпарслан Байрактар, министр торговли Омер Болат, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и другие.

В Нахичевани Эрдоган поздравил Алиева с успехом операции в Карабахе 19–20 сентября, которую Баку называет «антитеррористическими мероприятиями». «Ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги», — заявил турецкий президент (цитата по Anadolu).

Зачем Анкаре и Баку Зангезурский коридор

Часть переговоров двух президентов была уделена транспортному развитию региона. Как заявил Эрдоган, Нахичевань «сейчас представляет большой потенциал для развития энергетических и транспортных маршрутов» при создании логистического коридора с востока на запад.

Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено и договоренностями, завершившими вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года. Баку с тех пор неизменно настаивает на открытии наземного Зангезурского коридора по южной части территории Армении к Нахичеванской автономной республике, связь с которой все последние десятилетия была возможна только по воздуху или через территории Ирана и Турции. В советское время через Армению было возможно железнодорожное и автомобильное сообщение с автономией, но с началом карабахского конфликта в 1990-х армянская сторона блокировала эти пути.

О чем Ереван, Баку и Москва договорились в ноябре 2020 года Согласно московским договоренностям, условием прекращения боевых действий была разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе. Республика Армения, согласно решению лидеров трех стран, должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным коридором должны осуществлять органы пограничной службы ФСБ России. Лидеры также договорились, что будет обеспечено строительство новых коммуникаций, связывающих Нахичевань с западными районами Азербайджана.

Турция неизменно поддерживала требования союзника. 19 сентября, в день начала операции в Нагорном Карабахе, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что «все сейчас признают Карабах территорией Азербайджана». «Мы надеемся, что всеобъемлющее мирное соглашение будет подписано между двумя странами как можно скорее. И мы ожидаем, что Армения выполнит все обещания, в частности будет открыт Зангезурский коридор», — сказал президент Турции.

О важности транспортного коридора в Нахичевань Эрдоган и Алиев говорят давно. В октябре 2021 года президент Азербайджана пояснил: «Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир и станет для нас связующим звеном с Европой». Эрдоган тогда же отметил, что «однажды можно будет проехать из Зангезура до Стамбула, цементируя позицию региона как транзитного и логистического хаба».

В случае открытия прямого наземного авто- и железнодорожного сообщения Азербайджан получит не только связь с Нахичеванской автономией, но и еще один маршрут в Турцию. Это сделает более быстрым транзит из Азии в Европу через каспийские порты Азербайджана.

Почему коридор сложно открыть

Основные дискуссии последних трех лет шли вокруг того, кто и как будет обеспечивать безопасность коридора и контроль за передвижением по нему. И тут у Баку и Еревана были разногласия, в том числе терминологические. Азербайджан и Турция используют слово «коридор», что, по мнению армянских властей, указывает на то, что они намерены контролировать эту дорогу. Этой теме, в частности, была посвящена длительная перепалка между Алиевым и Пашиняном на заседании Высшего евразийского экономического совета, прошедшего в Кремле в мае. Тогда Алиев вновь заявил об инициировании проекта Зангезурского коридора. Это вызвало резкую реакцию Пашиняна. «Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении», — заявил он. Алиев настаивал, что слово «коридор» не несет никакого дополнительного смысла, его используют и применительно к другим транспортным проектам. Владимир Путин признал, что термины — это важно «и здесь есть определенные противоречия», но главное — это принципиальные договоренности по вопросу территориальной целостности, которые позволят достичь согласия и по другим вопросам.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в декабре прошлого года пояснял, что железная дорога от основной части Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении могла бы стать ответвлением транспортного коридора Север — Юг. В июне этого года Эрдоган и Алиев также довольно долго на переговорах обсуждали Зангезурский коридора. Алиев сказал, что его открытие неизбежно, и пообещал активизировать действия на этом направлении.

Ереван надеялся разменять уступки относительно функционирования Зангезурского транзитного коридора на уступки Азербайджана относительно прав и статуса армян Нагорного Карабаха, но после сентябрьской операции в Карабахе Армения лишилась этого рычага влияния, указывает американская аналитическая компания Stratfor (Strategic Forecasting). В новых условиях, полагают ее аналитики, Азербайджан «будет использовать свое преимущество, угрожая атаковать Южную Армению и создать силой сухопутный коридор в Нахичевань». Угроза дальнейших атак Азербайджана — и последующей полномасштабной войны — в конечном итоге побудит Армению принять мирное соглашение, в основном на азербайджанских условиях, среди которых будут минимальные ограничения на транзит товаров между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, заключают в Stratfor.

Однако препятствием к развитию коридора может стать позиция Ирана, так как маршрут может пройти вдоль границы этой страны с Арменией и ограничить военные возможности Тегерана. Президент Ирана Ибрахим Раиси в прошлом году указывал, что для Тегерана географические изменения в регионе неприемлемы.

Что происходит в Карабахе

На переговорах в Нахичевани Эрдоган отметил «гуманное поведение» азербайджанской армии в отношении мирного населения Карабаха, сообщило азербайджанское агентство Trend. «Наши азербайджанские братья еще раз продемонстрировали всему миру справедливость и милосердие тюркской нации», — сказал он. Однако Баку только в воскресенье, 24 сентября, открыл возможность для выезда армян Карабаха в Армению. 25 сентября правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха более 6,5 тыс. местных жителей. В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, был создан гуманитарный центр.

Армянская сторона сообщала, что в НКР проживали 120 тыс. человек. «99,9% населения предпочтет оставить наши исторические земли», — заявил советник главы НКР Давил Бабаян агентству Reuters.

Положению армян Карабаха была посвящена прошедшая в понедельник очередная встреча представителей НКР и Баку. Стороны договорились создать совместную рабочую группу с участием специалистов, занимающихся коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью, в том числе по городу Ханкенди (армянское название — Степанакерт), сообщила администрация президента Азербайджана.