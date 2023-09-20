Нагорный Карабах: история конфликта

Нагорный Карабах — регион в Закавказье. На его территории расположена непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах), вокруг которой не раз вспыхивали военные столкновения. Краткая история конфликта — в материале РБК

Вид на город Степанакерт (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

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Нагорный Карабах: история в досоветское время и при СССР

Все участники борьбы за Нагорный Карабах ссылаются на древнюю историю, обосновывая свои притязания. В начале XIX века в результате русско-персидской войны 1804–1813 годов территория, тогда называвшаяся Карабахским ханством, вошла в состав Российской империи. В империи в 1822 году бывшее ханство было преобразовано в Карабахскую провинцию, с 1840 года территория входила в Шушинский уезд Каспийской области, с 1846 года — в Шемаханскую губернию (в 1859 году переименована в Бакинскую), с 1868 года — в Елизаветпольскую губернию.

4 июля 1921 года на заседании Кавказского бюро Центрального комитета Российской коммунистической партии (большевиков) (Кавбюро ЦК РКП (б) ) было принято решение передать территорию Армении. Однако на следующий день Кавбюро пересмотрело вопрос в пользу Азербайджана, «исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами».

С 1921 года регион как административно-территориальная единица входил в состав Азербайджанской Советской Социалистической Республики на правах широкой автономии. В 1923 году получил статус автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР.

Борьба Нагорного Карабаха за независимость

В 1988 году в НКАО началось широкое общественное движение за воссоединение с Арменией. 2 сентября 1991 года была провозглашена независимость от Азербайджана под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа). 10 декабря 1991 года, за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе состоялся референдум о независимости от Азербайджана, «за» проголосовали 99,89% участников.

Митинг на Театральной площади (ныне площадь Свободы) в Ереване с требованием о воссоединении Нагорно-Карабахской автономной области с Армянской ССР, 23 сентября 1988 года (Фото: Рубен Мангасарян / РИА Новости)

Первая карабахская война

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. В историю эти события вошли как Первая карабахская война, в ходе которой погибли до 30 тыс. человек (участников боевых действий и мирных жителей).

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году в Бишкеке стороны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен. С 1992 года в урегулировании конфликта начало участвовать Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1994 года — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). В 1997 году был создан институт тройного сопредседательства Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция), в котором велись основные переговоры по урегулированию конфликта, однако за почти два десятилетия результатом они не увенчались. Власти Нагорного Карабаха в переговорах участия не принимали.

Беженцы в гостинице Степанакерта, 1 сентября 1993 года (Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС) Армянские солдаты-добровольцы в поселке Аскеран на границе Нагорного Карабаха, 29 сентября 1992 года (Фото: Рубен Мангасарян / РИА Новости) Жители Степанакерта на улицах города после обстрела азербайджанской стороной, 14 марта 1992 года (Фото: Рубен Мангасарян / РИА Новости) Аллея героев в Баку: место захоронения погибших в боях за Нагорный Карабах, 7 февраля 1994 года (Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС) Министр иностранных дел России Андрей Козырев (в центре) и участники заседания Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху на встрече в Москве, 11 февраля 1995 года (Фото: Сергей Величкин / ТАСС)

После войны независимость Нагорно-Карабахской республики со столицей в Степанакерте не была признана ни одной страной, в том числе Арменией, хотя именно Ереван обеспечивал ее экономическую и военную безопасность.

Состояние конфликта в 2010-х

Азербайджан не скрывал, что целью его политики является восстановление территориальной целостности и возвращение всей территории Нагорного Карабаха под свой контроль. На линии соприкосновения периодически фиксировались перестрелки, однако от масштабных военных действий стороны воздерживались.

Крупные обострения происходили в 2014 году, а потом в апреле 2016 года, когда сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. В 2016 году сообщалось о первом применении Азербайджаном боевых дронов (БПЛА). Обострение продолжалось четыре дня, вошло в историю как Апрельская война. Стороны при участии ОБСЕ и России договорились о прекращении огня.

В 2018 году в результате «бархатной революции» к власти в Армении пришел оппозиционный политик Никол Пашинян. С его приходом закончилось правление в республике так называемого карабахского клана. Второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян родились в Степанакерте, принимали активное участие в войне за независимость НКР. Кочарян был первым премьером и президентом НКР.

Вторая карабахская война: итоги и карта

Разрушенный дом в одном из сел Мартакертского района в зоне карабахского конфликта, 4 апреля 2016 года (Фото: Ваган Степанян / PAN Photo / РИА Новости)

Придя к власти, Пашинян несколько раз заявлял, что «Арцах — это Армения, и точка» (Арцах — армянское самоназвание НК), хотя переговоры об урегулировании продолжались. 27 сентября 2020 года начались активные боевые действия, в начале которых стороны обвиняли друг друга. Вторая карабахская война продолжалась 44 дня, победу в ней одержал Азербайджан, вернувший под свой контроль значительные части территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша (Шуши) и Гадрут. В оставшиеся под контролем армянских сил районы Нагорного Карабаха решением от 9 ноября 2020 года были введены российские миротворцы, хотя их мандат официально не был закреплен соглашением сторон. По российским данным, в войне погибли около 5 тыс. человек.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

Нагорный Карабах с 2020 по 2023 год

За эти три года под контроль Азербайджана в результате вооруженных стычек перешли еще несколько территорий как в Нагорном Карабахе, так и на территории Армении. С декабря 2022 года Карабах фактически был взят в блокаду. На единственной связывающей Армению с Карабахом дороге — в Лачинском коридоре — был установлен азербайджанский КПП. По заявлению Баку, это стало возможным, после того как Армения на последних встречах в Праге и Сочи признала территориальную целостность Азербайджана, соответственно, Баку вправе действовать там на свое усмотрение. Представители России указывали, что это не предусмотрено соглашением 2020 года.

Из текста соглашения от 10 ноября 2020 года: «Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев последовательно заявлял о том, что вопрос Нагорного Карабаха решен, суверенитет над ним восстановлен. Жителям он предлагал или уехать, или принять азербайджанское гражданство.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян был согласен с тем, что Нагорный Карабах — это Азербайджан, но обращал внимание, что «вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку—Степанакерт», а по вопросу безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должны быть предоставлены международные гарантии.

Депутаты парламента Карабаха в заявлении 22 мая 2023 года подход Пашиняна осудили. В их заявлении было сказано, что тот игнорирует суверенитет Нагорного Карабаха, право его народа на самоопределение и факт его реализации.

Боевые действия в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года

Дым в окрестностях Степанакерта 19 сентября 2023 года (Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости)

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Минобороны страны назвало такие цели этих действий:

разоружение и вывод армянских войск (Армения при этом заявляла, что ее военных на территории непризаннной НКР нет);

возвращение на «освобожденные от оккупации территории»;

«восстановление конституционной структуры Азербайджана».

20 сентября власти НКР объявили, что стороны при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск). Среди прочего соглашение подразумевает расформирование и разоружение карабахской армии и вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента. Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха стороны договорились обсудить на встрече представителей местного армянского населения и азербайджанских властей в Евлахе 21 сентября.

По данным офиса омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате боев погибли более 30 человек, из них семеро мирных жителей, пострадали более 200 человек, из них 35 — гражданские. Баку сообщал об одном погибшем со своей стороны.