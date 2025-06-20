Насколько визит Пашиняна в Стамбул приблизил восстановление дипотношений

Премьер Армении Никол Пашинян приехал в Турцию с первым в истории рабочим визитом и встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поможет ли это двум странам восстановить дипломатические отношения — в материале РБК

Никол Пашинян (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Reuters)

О чем Пашинян говорил с Эрдоганом

20 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Стамбул — первым в истории отношений двух стран. В программе — встреча с местной армянской общиной, посещение Кафедрального собора Святой Богородицы и, самое главное, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В поездке Пашиняна сопровождали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и вице-спикер Нацсобрания, спецпредставитель республики по нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубен Рубинян.

Глава Нацсобрания Ален Симонян, анонсируя этот визит, назвал его историческим, поскольку «руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне». По словам Симоняна, Армения, стремясь нейтрализовать риски войны с Азербайджаном, «делает действенные шаги в этом направлении», и визит премьер-министра в Стамбул — «один из таких шагов».

При этом с Эрдоганом Пашинян ранее встречался минимум дважды — в октябре 2022 года на заседании Европейского политического сообщества в Праге и в июне 2023-го в Анкаре на инаугурации Эрдогана. Их переговоры начались около 19:00 мск в стамбульском дворце Долмабахче, где ранее проходили встречи российской и украинской делегаций.

После встречи канцелярия Эрдогана опубликовала заявление, в котором перечислила обсуждавшиеся вопросы: отношения Турции и Армении, мир и диалог на Южном Кавказе, текущие региональные события.

Сам Эрдоган назвал важным согласие, достигнутое между Арменией и Азербайджаном, и подчеркнул: Турция будет использовать все дипломатические средства для того, чтобы установить стабильность не только на Кавказе, но и во всем регионе; она будет работать с другими странами, чтобы справиться с рисками, которые повлекла «атака Израиля на Иран».

В офисе Пашиняна подчеркнули, что Армения привержена установлению мира и стабильности в регионе и будет и дальше нормализовывать отношения с соседями. «Лидеры двух стран подтвердили готовность к продолжению прямых контактов и диалога», — заявили там (цитата по Armenpress).

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений; посольства на территории друг друга отсутствуют. Анкара одной из первых признала провозглашенную в 1991 году независимость Армении, однако, как говорится на сайте МИД Турции, «установлению дипломатических отношений помешала война в Карабахе, которая началась с нападения Армении на Азербайджан». «После оккупации Кельбаджара, региона Азербайджана, в 1993 году Турция закрыла свою границу с Арменией», — также отмечается на сайте. МИД Армении, в свою очередь, констатирует, что в 1993 году Анкара «в одностороннем порядке закрыла воздушные и сухопутные границы» и что два года спустя «воздушная граница вновь была открыта». Диалог двух стран также осложнен вопросом признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Его признали большинство стран Евразии, в том числе Россия, государства Северной и Южной Америки; Турция геноцид отрицает. В справках внешнеполитических ведомств двух стран об их отношениях эта тема не упоминается.

Ереван и Анкара уже давно пытаются нормализовать отношения. В 2009-м министры иностранных дел двух стран подписали протоколы об установлении и развитии дипотношений, но год спустя процесс приостановили (Ереван утверждал, что Турция не ратифицировала документы в срок, Анкара — что армянский Конституционный суд, рассматривая протоколы, выдвинул условия, которые противоречат их духу). В 2015 году президент Армении отозвал документы из Нацсобрания, а в 2018-м республика их аннулировала.

Во второй раз процесс нормализации запустили в 2021 году, были назначены спецпредставители по этому вопросу — Рубен Рубинян с армянской стороны и Сердар Кылыч с турецкой. В результате в 2022 году Армения и Турция возобновили прямое авиасообщение, договорились открыть границу и возобновить грузовые авиаперевозки.

От чего зависит нормализация отношений

Турция нормализацию отношений с Арменией увязывает с урегулированием между Ереваном и Баку. «Армения должна проявить в этих вопросах искреннюю волю в решении проблем с Азербайджаном. Если она проявит добрую волю в отношении к Азербайджану, то не останется никаких препятствий и для нормализации отношений между Турцией с Арменией», — говорил Эрдоган в 2021 году на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стоит отметить, что азербайджанский лидер посетил Турцию за день до Пашиняна, 19 июня. Вместе с Эрдоганом он открыл «Азербайджанский квартал» в городе Кахраманмараше на юго-востоке страны, который в 2023 году пострадал от землетрясения. Алиев там напомнил о помощи, которую Анкара оказала Баку в начале Второй карабахской войны в 2020 году. «Политическая и моральная поддержка, солидарность, проявленные в первые часы войны президентом и народом Турции, приумножили нашу силу. Мы восстановили историческую справедливость, и сегодня азербайджанский народ спокойно живет на своих исконных землях в условиях безопасности», — заявил азербайджанский лидер.

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое должно окончательно положить конец их конфликту, готово к подписанию — об этом Баку и Ереван сообщили в марте 2025 года. Однако между ними остались разногласия, которые не позволяют завершить процесс урегулирования. Во-первых, армянская сторона, согласно требованиям Баку, должна внести поправку в Конституцию, которая бы устранила «претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана» (в преамбуле Основного закона Армении содержится отсылка к Декларации о независимости Армении 1990 года, где присутствует фраза о праве наций на свободное самоопределение с отсылкой к постановлению «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»).

Во-вторых, Баку требует официально упразднить «устаревшую и недееспособную» Минскую группу ОБСЕ, которая была создана в 1992 году для урегулирования в Карабахе и работала под председательством России, США и Франции. Это может быть сделано после совместного обращения Армении и Азербайджана в ОБСЕ.

Ереван в этих вопросах уже пошел на ряд уступок. В частности, Пашинян неоднократно говорил, что признает Карабах территорией Азербайджана. Также в конце мая 2025 года он заявил, что, если Конституционный суд не одобрит соглашение с Азербайджаном, он лично инициирует необходимые поправки к Основному закону. Пашинян также согласился с тем, чтобы вместе с Баку обратиться к ОБСЕ с запросом на роспуск Минской группы.

Ради урегулирования отношений с Анкарой армянский премьер готов снять с повестки дня вопрос геноцида. «Наша официальная позиция заключается в том, что международное признание геноцида армян не входит сегодня в число наших внешнеполитических приоритетов», — заявил он журналистам в марте 2025 года. Горой Арарат как символом Армении, отраженным на ее гербе, премьер также согласен пожертвовать. «Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой», — говорил Пашинян в 2023 году.

У Армении в контактах с Турцией два приоритета — нормализация отношений и открытие сухопутной границы с ней (практически вся западная часть границы Армении уже более 30 лет остается заблокированной из-за решения Турции). «Но все упирается в то, что Анкара готова нормализовать отношения только при условии выполнения Арменией всех требований Азербайджана и подписания с ним мирного договора. Принесет ли встреча результат, сказать сложно. Стороны договаривались и раньше — например, была предварительная договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и о совместной реконструкции моста на границе. Но практического наполнения у этого так и не было», — сказал РБК кандидат исторических наук, научный сотрудник «АПРИ Армения» Сергей Мелконян. По его оценке, Ереван уже пошел на большое количество уступок — в том числе и на те, что вызвали недовольство в армянском обществе; среди них и заявление Пашиняна по вопросу геноцида армян (которое в Турции восприняли позитивно).

Интерес Анкары к нормализации исходит из стратегического упора Турции на экономику, безопасность и региональное влияние; потому процесс будет приоритетом, если не войдет в противоречие с союзом с Азербайджаном, считает автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев. «Нормализация принципиальна, так как даст возможность создать прямой канал с Ереваном, снизит риск войны на Южном Кавказе и укрепит роль Анкары в формате «3 + 3» (шестисторонняя платформа, в которой участвуют Азербайджан, Армения и Грузия, а также Россия, Иран и Турция; первое заседание состоялось в декабре 2021 года, представители Грузии отказались от участия. — РБК). Кроме этого, открытая граница оживит Карс и Игдыр, расширит экспорт и соединит Турцию с Азербайджаном через Зангезурский коридор. И, главное, нормализация усиливает позиции Анкары в конкуренции с Москвой и Тегераном и повышает ее ценность для Запада», — сказал РБК эксперт.