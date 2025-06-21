 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян объявил, что Зангезурского коридора не будет

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Армения заменит Зангезурский коридор на «Перекресток мира», сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула, передает News.am.

«Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет «Перекресток мира». <...> Это значит взаимное признание и уважение [с Турцией] территориальной целостности, суверенитета и равноправия», — заявил он.

Зангезурский коридор — проект создания транспортного маршрута через Сюникскую область Армении для сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахичеванской Автономной Республикой.

«Перекресток мира» — транспортно-логистический проект правительства Армении, разработанный как модель разблокировки транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, в том числе с Азербайджаном и Турцией.

Пашинян увидел в отказе от Карабаха обретение суверенитета Арменией
Политика
Никол Пашинян

По словам Пашиняна, для Турции важна повестка «Среднего коридора» — маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Кавказ и Турцию. В него может войти и «Перекресток мира» в Армении.

«Для меня очевидно, что проект «Перекресток мира» может быть частью проекта «Средний коридор», и он соответствует этой логике. Если (Азербайджан и Турция. — РБК) хотят передвигаться по территории Армении, ну пусть передвигаются», — добавил Пашинян.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Никол Пашинян Армения Турция Азербайджан
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Эрдоган принял прибывшего с «историческим визитом» премьера Армении
Политика
Суд в Армении арестовал Карапетяна
Политика
Оверчук заявил об угрозе закрытия неба над Арменией для России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Момент встречи Сергея Тихановского с женой. Видео Политика, 17:48
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
У Медведева во втором матче подряд в Галле пошла кровь из носа Спорт, 17:42
Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана Арагчи в Стамбуле Политика, 17:29
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом сообщил о подготовке новой Политика, 17:13
Пашинян объявил, что Зангезурского коридора не будет Политика, 17:06
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Четвертая ракетка России проиграла в полуфинале турнира в Берлине Спорт, 16:57
Социологи раскрыли «душу России» для создания «визуального кода» страны Политика, 16:54
Мужа Тихановской освободили после разговора Келлога с Лукашенко Политика, 16:53
Ротенберг рассказал об уходе футболиста из «Сочи» после «темной истории» Спорт, 16:43
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Суд отказался отпустить владельца «Торпедо» под залог в ₽50 млн Спорт, 16:23