Пашинян объявил, что Зангезурского коридора не будет

Никол Пашинян (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Армения заменит Зангезурский коридор на «Перекресток мира», сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула, передает News.am.

«Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет «Перекресток мира». <...> Это значит взаимное признание и уважение [с Турцией] территориальной целостности, суверенитета и равноправия», — заявил он.

Зангезурский коридор — проект создания транспортного маршрута через Сюникскую область Армении для сообщения между западными районами Азербайджана и его Нахичеванской Автономной Республикой.

«Перекресток мира» — транспортно-логистический проект правительства Армении, разработанный как модель разблокировки транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, в том числе с Азербайджаном и Турцией.

По словам Пашиняна, для Турции важна повестка «Среднего коридора» — маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Кавказ и Турцию. В него может войти и «Перекресток мира» в Армении.

«Для меня очевидно, что проект «Перекресток мира» может быть частью проекта «Средний коридор», и он соответствует этой логике. Если (Азербайджан и Турция. — РБК) хотят передвигаться по территории Армении, ну пусть передвигаются», — добавил Пашинян.