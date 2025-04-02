Турецкий поток: для чего нужен, где находится на карте, как проходит

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

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Что такое «Турецкий поток»

«Турецкий поток» — это экспортный газопровод, соединяющий Россию и Турцию. Проходит по дну Черного моря. Пришел на смену проекту «Южный поток», который был задуман еще в 2007 году, но заблокирован Евросоюзом в 2014 году. Введен в эксплуатацию в январе 2020 года. Состоит из двух ниток, по одной из которых газ поступает в Турцию, по другой — в страны Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м в год. С января 2025 года является единственным путем поставки российского газа в Европу.

Характеристики газопровода «Турецкий поток»

Общая протяженность — около 1100 км, из них 930 км — по дну Черного моря



Количество ниток — 2



Диаметр трубы — 81 см



Толщина стенки трубы — 39 мм



Максимальная глубина газопровода — 2200 мм



Пропускная способность одной нити — 15,75 млрд куб. м газа в год



Общая пропускная способность — 31,5 млрд куб. м в год

Компрессорная станция «Русская» включает семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт каждый — таким образом, ее общая установленная мощность — 224 МВт. Это позволяет на выходе создавать давление газа в размере 28,45 МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 км.

Как проходит газопровод «Турецкий поток» на карте

«Турецкий поток» начинается от компрессорной станции «Русская» в Анапском районе Краснодарского края и далее идет по дну Черного моря до приемного терминала в турецком поселке Кыйыкей, расположенном к западу от Стамбула на черноморском побережье. В этом районе начинается наземный участок газопровода, который тянется через несколько турецких регионов до местности Ипсала на границе с Грецией.

Фото: «Газпром»

Первая ветка газопровода обеспечивает газом турецких потребителей. Газ здесь сдается в город Люлебургаз (провинция Кыркларели), откуда он поступает в национальную газотранспортную систему. Вторая ветка доставляет газ в страны Юго-Восточной Европы — Болгарию, Венгрию, Грецию, Сербию, Северную Македонию, Румынию и др. За доставку российского газа в эти страны отвечает «Балканский поток», который ответвляется от «Турецкого потока» и идет из Турции в Венгрию через Болгарию (498 км) и Сербию (403 км).

История строительства «Турецкого потока»

Причины и предпосылки строительства

«Турецкий поток» появился в качестве альтернативы проекту «Южный поток», который был остановлен в декабре 2014 года из-за препятствий со стороны Еврокомиссии и США и отказа Болгарии. «Южный поток» должен был доставлять газ в Европу через Болгарию.

Этапы строительства и запуск

План строительства «Турецкого потока» впервые был анонсирован в декабре 2014 года сразу после закрытия проекта «Южный поток» — тогда российский «Газпром» и турецкий «Боташ» подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве подводного газопровода объемом 63 млрд куб. м газа в год. После того как в ноябре 2015-го турецкие ВВС сбили российский Су-24, работы были заморожены. Они возобновились только в августе 2016 года после нормализации отношений между странами. В октябре того же года было заключено межправительственное соглашение на строительство двух линий газопровода.

Прокладка морского участка началась в мае 2017 года после ратификации соглашения парламентами двух стран и завершилась в ноябре 2018-го с опережением графика. Для возведения каждой из ниток газопровода было использовано более 75 тыс. труб. В марте 2019 года был выполнен заключительный сварочный шов, соединяющий морскую и прибрежную части трубопровода на турецкой территории, в сентябре того же года Болгария с участием России начала строительство «Балканского потока». В том же году стартовало строительство сербского участка длиной 403 км, который в июле 2021-го был состыкован с венгерской газотранспортной системой.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

1 января 2020 года начались коммерческие поставки газа по «потоку» в Турцию, Болгарию, Грецию и Северную Македонию, 8 января в Стамбуле прошла торжественная церемония открытия магистрали с участием глав России и Турции. Через год, 1 января 2021 года, первый газ по балканскому ответвлению «Турецкого потока» получили Сербия и Босния и Герцеговина, 1 апреля того же года — Румыния, а 1 октября — Хорватия и Венгрия.

За морской участок газопровода отвечала нидерландская «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V., за сухопутный — совместная российско-турецкая компания TurkAkim Gaz Tasima A.S. Подрядчиком возведения подводной магистрали стал швейцарский трубоукладчик Allseas. Строительством болгарского продолжения «Турецкого потока» занимался по заказу «Булгартрансгаза» саудовско-итальянский консорциум Arkad, сербского участка — инжиниринговая «дочка» «Газстройпрома» компания СГК-1 по заказу Gastrans d.o.o. Novi Sad (с участием «Газпрома» и «Сербиягаза»).

Фото: «Газпром»

В июне 2018 года компания «Газпром» оценила стоимость газопровода в $7 млрд. Российские инвестиции в строительство сербского участка «Балканского потока» оценивались в $1,4 млрд.

Какие страны получают газ через «Турецкий поток»

За доставку российского газа в страны Европы отвечает «Балканский поток», который ответвляется от «Турецкого потока» и идет из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2020 году по «Турецкому потоку» было транспортировано 13,51 млрд кубометров газа. Впоследствии точные объемы поставок не раскрывались. Согласно информации Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в 2024 году экспорт газа в Европу через этот трубопровод увеличился на 23%, достигнув 16,7 млрд. В январе 2025-го на фоне прекращения транзита российского газа через Украину суточные поставки газа по «Турецкому потоку», по подсчетам Reuters, выросли на 26,8% и достигли рекордных 50,6 млн куб. м.

Газ по «Турецкому потоку» получают следующие страны:

Турция (напрямую);

(напрямую); Болгария , Сербия и Венгрия (через «Балканский поток»);

, и (через «Балканский поток»); Греция и Северная Македония (через компрессорную станцию «Странджа 2»);

и (через компрессорную станцию «Странджа 2»); Босния и Герцеговина (из Сербии);

(из Сербии); Румыния и Словакия (через действующую инфраструктуру).

Диверсии на «Турецком потоке»

После начала боевых действий с Украиной в 2022 году «Турецкий поток», как и другие крупные российские энергетические проекты, сталкивался с угрозами диверсий и атак. В частности, по информации немецкого издания Spiegel, украинское командование планировало подрыв газопровода в акватории Черного моря. О попытках атак на «Турецкий поток» с применением беспилотников в сентябре 2023 года заявлял российский президент Владимир Путин.

11 января 2025 года компрессорная станция «Русская» была атакована украинскими беспилотниками. О новой попытке атаки в ночь на 28 февраля российское оборонное ведомство заявило в начале марта того же года. Венгрия и Турция осудили атаки Киева на газопровод.