Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока»

Президент запустил первую нитку газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ пойдет в Турцию, а затем может поступить в Южную Европу. Этот проект — замена «Южному потоку», проект которого был сорван из-за Евросоюза

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Первая морская нитка газопровода «Турецкий поток» торжественно открыта на церемонии с участием президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, передает корреспондент РБК из Стамбула. Предправления «Газпрома» (будет поставлять газ по этому трубопроводу в Турцию) Алексей Миллер участвует в церемонии по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit у берегов Черного моря в Кыйыкей.

«Газпром» завершает строительство глубоководной части новой газовой магистрали», — заявил на церемонии Путин. «Добыча и транспортировка газа не примитивная работа, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать, это связано с применением высоких технологий, это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии», — подчеркнул он, добавив, что Турция превращается в серьезный европейский хаб, что отразится на ее геополитическом положении.

«С геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость», — заявил Эрдоган. Он выразил надежду, что в 2019 году газопровод будет готов к эксплуатации. Помимо морской части еще должна быть достроена наземная часть по территории Турции.

«Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции, будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. «Газпром» также планировал построить газовый хаб на границе Турции с Грецией. В июне 2018 года компания оценивала стоимость газопровода в $7 млрд. «Дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V. получила от материнской компании заем на 125 млрд руб. (около $1,9 млрд), говорилось в материалах «Газпрома», опубликованных в начале октября.

Первая нитка «Турецкого потока» будет предназначена для снабжения газом рынка Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Для нее «Газпром» рассматривает два варианта маршрута: через Болгарию в Сербию и Венгрию или через Грецию в Южную Италию.

«Турецкий поток» пришел на смену «Южному потоку» мощностью 63 млрд куб. м в год, от которого «Газпрому» пришлось отказаться в декабре 2014 года из-за выхода Болгарии из проекта. Тогда «Газпрому» пришлось списать несколько сотен миллионов евро убытков. «Сегодня завершается строительство морского участка «Турецкого потока». Сроки уникально сжаты, мы недавно присутствовали в Стамбуле при принятии решения по этому проекту, оно было принято достаточно быстро после того, как наши болгарские коллеги не смогли отстоять свои позиции и сломались под натиском евроструктур, отказавшись от «Южного потока», — заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Газ для Турции В 2017 году в Турцию было поставлено 29 млрд куб. м газа из России. Сейчас газ в эту страну поставляется частично по «Голубому потоку» (16 млрд куб. м в год), а остальное — по Трансбалканскому газопроводу через Украину, Румынию и Болгарию.

Маршруты «Турецкого потока»

В конце июня предправления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что в начале 2020 года газ по второй нитке «Турецкого потока» может пройти через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии. Он добавил, что эти страны приняли решение о развитии национальных газотранспортных сетей, соответствующих действующему энергетическому законодательству Евросоюза.

За месяц до этого болгарский премьер Бойко Борисов встретился с Путиным в Москве и заявил, что София заинтересована в том, чтобы «Турецкий поток» прошел именно по ее территории в сторону других европейских стран. А Путин в свою очередь потребовал гарантий реализации проекта. «Мы понимаем, и болгарская сторона это прекрасно понимает, что при реализации проектов большого масштаба нужны гарантии, прежде всего финансовые гарантии, которые выражались бы либо в суверенных гарантиях правительства Болгарии, либо в соответствующих решениях Еврокомиссии. Другое дело, все понимают, никто не хочет повторять каких-то срывов, все хотят, наоборот, идти вперед», — сказал тогда он. В качестве таких гарантий болгарская сторона самостоятельно должна инвестировать в модернизацию своих газопроводов для принятия газа «Турецкого потока» и поставки его далее в Сербию. Это можно сделать за счет регионального транспортного оператора «Булгартрансгаза» или на средства Евросоюза. Это позволит «Газпрому» окупить инвестиции и выполнить условия Третьего энергопакета Евросоюза, по которым добывающая компания не может владеть транспортными мощностями на территорию ЕС.

Но подключение Болгарии к газопроводу «Турецкий поток» и последующий транзит российского газа по этой трубе в Центральную Европу произойдет не раньше 2022 года, говорил в сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Насколько я понимаю, в Болгарии необходимая инфраструктура не будет готова раньше 2022 года, Сербии также нужно вложить значительные средства, прежде чем она сможет получать газ из второй ветки «Турецкого потока», — говорил он.

«Для «Газпрома» некритично пустить газ в Европу по «Турецкому потоку-2» именно в конце 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт на экспорт газа в Европу через Украину», — сказал РБК директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. При необходимости «Газпром» может продолжать прокачивать газ через Украину до запуска необходимой инфраструктуры принимающих стран.

Еще одним продолжением «Турецкого потока» может стать поставка газа в Италию через Грецию (проект «Посейдон»). Об этом говорила в июне гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. «Трасса будет объявлена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно будет гарантированно заказать определенные мощности. Это может произойти и по одному направлению [через Болгарию], и по второму [Греция — Италия]», — указывал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. По итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте 24 октября Путин также заявил, что Россия рассматривает возможность подключения Италии к «Турецкому потоку».

«Посейдон» — проект строительства морской части газопровода ITGI, который пройдет по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии. Участниками IGI Poseidon S.A. на паритетных началах являются итальянская Edison и греческая DEPA. У «Газпрома» есть соглашение с этими двумя компаниями по участию в проекте.

В пятницу, 16 ноября, премьер Греции Алексис Ципрас на Салоникском саммите глав балканских государств заявил, что изучает возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med (совместный проект Греции, Израиля, Италии и Кипра) на Балканы и выступает за расширение «Турецкого потока» на Грецию.

Нужно обеспечить возможность подачи газа в обоих направлениях — и на Болгарию-Венгрию, и на Грецию-Италию, так как это даст больше гибкости всей системе при относительно небольших дополнительных затратах, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Альтернатива «Турецкому потоку»

Еще одним альтернативным маршрутом доставки российского газа в Европу может стать наполнение российским газом конкурирующего проекта — «Южного газового коридора» от Баку до юга Италии. Дело в том, что участникам этого проекта может не хватить топлива. Изначально по этому коридору планировалось поставлять газ с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане (его запасы оценивались в 1,2 трлн куб. м газа).

«Южный газовый коридор» состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода «Баку — Тбилиси — Эрзурум», идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, «Трансанатолийского газопровода» (TANAP) по территории Турции и «Трансадриатического газопровода» (TAP), проходящего по территории Греции, Албании и Италии. Его стоимость оценивалась примерно в $40 млрд. По нему ежегодно 6 млрд куб. м азербайджанского газа будет поступать в Турцию, а после 2020 года еще 10 млрд куб. м в год — в Европу. После 2026 года пропускную мощность коридора могут расширить до 31 млрд куб. м газа за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.

Главная проблема этого проекта — нехватка сырья. Из-за обязательств по экспорту газа и падения добычи на Шах-Денизе Азербайджану не хватает газа на внутреннее потребление. Помимо азербайджанского газа по нему планируется поставлять запасы из Туркменистана, Ирана и Ирака, но окончательное решение еще не принято. TAP рискует быть недозагруженным, так как Азербайджан все больше газа закачивает в пласт для поддержания добычи нефти, указывал в июне 2017 года зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. «Ситуация, в которой построенная труба будет лежать незаполненной, — противоестественна. Теоретически в реализации проекта Poseidon было бы возможно использовать мощности газопровода TAP. Но мы здесь ни в коем случае не собираемся быть просителями. Тут голова должна болеть у владельцев газопровода TAP», — говорил он.

Источник в «Газпроме» в разговоре с корреспондентом РБК также не исключал возможности появления в TAP российского газа, если станет понятно, что спрос в Европе продолжит расти и мощностей «Турецкого потока» окажется мало, чтобы его удовлетворить. Это также запасной вариант в случае возникновения препятствия с реализацией «Турецкого потока» со стороны США или Евросоюза, добавлял он.

TAP получил исключение из норм Третьего энергопакета от Еврокомиссии на 22 года с момента запуска проекта, напоминает Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности. И через этот газопровод действительно может пойти российский газ в Италию, если условия по транспортировке будут привлекательны, признает он.

«Но вариант с присоединением «Турецкого потока» к «Южному газовому коридору» подразумевает увеличение мощности TAP и вряд ли быстро реализуем», — скептичен Маринченко из Fitch. Он также называет этот проект запасным вариантом на случай новых западных санкций.

Основные противники «Турецкого потока» — США и Украина. Для США это конкурент при реализации ее сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, для Украины — обходной маршрут, который приведет к снижению транзита газа через ее территорию и, соответственно, потере доходов. В конце июня официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сообщила, что на прошедшем в Вашингтоне Всемирном газовом конгрессе американские власти заявили, что выступают против строительства «Северного потока-2» (по нему газ из России будет поставляться на север Европы) и второй нитки «Турецкого потока», поскольку эти газопроводы «усугубят зависимость Европы от энергетических поставок из России». «[Вторая] нить «Турецкого потока» такая же угрожающая, как и «Северный поток». Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», — заявил предправления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в октябре в эфире телеканала «Прямой». Тогда он выразил надежду на то, что Евросоюз продолжит транзит российского газа через Украину, так как в этом случае запуск второй нитки «Турецкого потока» станет бессмысленным.

В отличие от «Северного потока-2», который активно поддерживает Германия, у «Турецкого потока-2» нет такого мощного лоббиста в Европе, поэтому у этого проекта могут возникнуть серьезные препятствия со стороны Еврокомиссии, предупреждает Маринченко из Fitch. «С другой стороны, один из предполагаемых маршрутов второй нитки пройдет через дружественные России страны (Болгария — Сербия — Венгрия — Австрия), поэтому особых сложностей на их уровне возникнуть не должно», — заключает он.