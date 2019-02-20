Подрядчик «Газпрома» самостоятельно достроит «Турецкий поток» в Сербии

Как выяснил РБК, «Газпром» отдал собственному подрядчику крупный контракт на строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Президент Владимир Путин оценивал российские инвестиции в этот проект в €1,4 млрд

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Подрядчик для Сербии

«Газпром» привлек собственного подрядчика — «Газстройпром» — для строительства газопровода по территории Сербии, рассказали РБК два источника, близкие к «Газстройпрому».

Контракт пока не заключен, но работы уже начались, чтобы закончить стройку в срок, — «как это обычно у нас и бывает», сказал один из собеседников РБК. Строит газопровод инжиниринговая «дочка» «Газстройпрома» — СГК-1, которая до сих пор работала на «Силе Сибири», уточняет он. По его словам, специально под сербский проект в СГК-1 передали трубоукладчики и другую необходимую технику (обычно она находилась на балансе другой «дочки» подрядчика — «СГК-Механизация»). В Сербию отправляют людей, которые более или менее знают английский, добавляет собеседник РБК. О том, что в Сербию перебрасывают людей и технику «Газстройпрома», осведомлен и второй источник РБК.

Сербский газопровод протяженностью 403 км — это продолжение «Турецкого потока» мощностью 31,5 млрд куб. м в год, который состоит из двух ниток и должен быть запущен в конце 2019 года. Одна нитка обеспечит газом Турцию, а по второй — через Болгарию, Сербию и Венгрию — его планируется поставлять в Европу. Подрядчиком строительства морской части «Турецкого потока» (ее протяженность 900 км) является швейцарская Allseas, она проходит от Анапы до турецкого берега Черного моря в 100 км западнее Стамбула. Заказчик сербского газопровода — «Газтранс», акционерами которого являются «Газпром» (владеет контрольным пакетом) и «Сербиягаз». Его стройка должна начаться с 15 по 31 марта 2019 года, а сам газопровод будет запущен к апрелю 2020 года, говорил глава «Сербиягаза» Душан Баятович в конце января 2019 года.

«Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на строительство газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии находятся в завершающей стадии. Средства на реализацию проекта предоставляются компанией — заказчиком строительства, которым является GASTRANS d.o.o. Novi Sad (51% принадлежит «Газпрому», 49% — «Сербиягазу»)», — сказал РБК представитель «Газпрома». Пресс-служба «Сербиягаза» пока не ответила на запрос РБК.