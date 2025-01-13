Куда и сколько качает газа попавшая под атаку БПЛА ВСУ станция «Русская»
Компрессорная станция «Русская» — это точка начала газопровода «Турецкий поток», который идет из России в Турцию. Мощность двух ниток — 31,5 млрд куб. м газа в год. Одна из них предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Станцию «Русская» построили в районе города Анапы в Краснодарском крае. На ней установлены семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. Станция позволяет создавать давление газа на выходе до 28,45 МПа и обеспечивать его прокачку на расстояние в 900 км.
Контракт на строительство газопровода был подписан в 2016 году. В 2017 году — началось его строительство, в 2018-м — окончено. Первые поставки газа начались в 2020 году.
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