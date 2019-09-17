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Суд в Болгарии разрешил строительство «Турецкого потока»
Верховный административный суд республики прекратил разбирательство по иску против решения выбрать подрядчика для строительства газопровода на территории Болгарии. Подрядчиком останется итало-саудовский консорциум Arkad
Фото: ABACA / East News

Верховный административный суд (ВАС) Болгарии объявил о прекращении производства по делу, связанному со спором о выборе подрядчика для строительства участка газопровода «Турецкий поток» на территории страны. Суд оставил без рассмотрения поданную консорциумом «Газовое развитие и расширение в Болгарии» жалобу на решение Комиссии о защите конкуренции, в соответствии с которым подрядчиком должен стать итало-саудовский консорциум Arkad.

В определении ВАС указано, что жалоба была оставлена без рассмотрения в связи с отсутствием у ее подателя «воли к обжалованию», подтверждением чего стал письменный запрос к болгарскому филиалу компании — участницы консорциума Completions Development, которая, в свою очередь, аффилирована с Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

В сообщении «Радио Болгария» отмечается, что ВАС своим решением разрешил строительство «Турецкого потока» через территорию страны.

В мае болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» назначил подрядчиком строительства консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии», заявив, что прежний победитель тендера — итало-саудовский консорциум Arkad (итальянская Arkad ABB S.p.A. и саудовская Arkad Engineering & Construction Company) — не предоставил в установленный срок все необходимые документы. Однако Arkad это решение обжаловал. В июле ВАС не разрешил «Булгартрансгазу» заключить договор с консорциумом «Газовое развитие и расширение в Болгарии», обязав восстановить в качестве подрядчика Arkad. Аналогичное решение вынесла и Комиссия по защите конкуренции.

О том, что ТМК Пумпянского получит генподряд на расширение болгарского участка «Турецкого потока», ранее сообщали источники РБК.

«Газпром» в ноябре 2018 года закончил морскую часть «Турецкого потока» — церемония завершения строительства прошла при участии президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Подрядчиком строительства этой части газопровода протяженностью 900 км, которая проходит от Анапы до турецкого берега Черного моря в 100 км западнее Стамбула, была швейцарская Allseas.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Болгария, «Турецкий поток», суд
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Бизнес
Альянс с участием ТМК назначили подрядчиком газопровода через Болгарию
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