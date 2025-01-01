Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину

Пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истек, с 8:00 мск 1 января поставки остановлены. У «Газпрома» для экспорта газа в ЕС теперь остался только «Турецкий поток»

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Договор на поставку российского газа в Евросоюз через Украину, действовавший пять лет, завершился, несмотря на сохранявшиеся долгосрочные соглашения «Газпрома» с рядом европейских покупателей. Расчет на продление поставок так и не оправдался — «Газпром» сообщил, что в 8:00 мск 1 января, когда в Европе начались новые газовые сутки, срок действия договора с «Нафтогазом Украины» завершился и транзит был прекращен.

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется», — сказано в сообщении.

Украинская сторона подтвердила остановку транзита. Минэнерго страны оценило это как «историческое событие» и отметило, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Украины.

Киев давно отрицал возможность новой сделки по транзиту с Москвой, а президент России Владимир Путин поставил окончательную точку в этом вопросе на ежегодной пресс-конференции 19 декабря: «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно. Но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет».

Пятилетний контракт Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. Согласно его условиям, «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м. В первый год действия контракта «Газпром» прокачал в Европу 55,8 млрд куб. м, в 2021 году — 41,6 млрд куб. м. В 2022-м, после начала специальной военной операции, Россия в ответ на санкции ввела новую систему оплаты за газ в рублях, ряд потребителей обратились к альтернативным источникам, а Украина перекрыла одну из точек входа в свою ГТС (ГИС «Сохрановка»). Тогда украинский транзит составил примерно 19 млрд куб. м, а в 2023 году — около 14 млрд куб. м.

Что теряет каждая из сторон

По сравнению с началом 2022-го к 2024 году стран, получавших российский газ через Украину, осталось не так много. Но речь идет примерно о 15 млрд куб. м газа в год (половина объема экспорта), или около $6 млрд при средней цене газа на европейском рынке примерно $400 за 1 тыс. куб. м. Быстро компенсировать такой объем без новых газотранспортных путей в Центральную и Южную Азию, а также в Китай не удастся.

В частности, через Украину поставки напрямую шли в Словакию и Молдавию, где главным потребителем выступало Приднестровье. Из Словакии газ шел в Австрию на один из крупнейших европейских газовых хабов Баумгартен, откуда частично направлялся в соседние Венгрию и Италию. Также из Словакии газ направлялся в Чехию. Для этих стран прекращение украинского транзита означает необходимость применения альтернативных схем и вариантов, а значит, дополнительных издержек.

По оценкам экспертов, Словакия сможет продержаться без российских поставок два-три месяца за счет больших запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ). Аналогичная ситуация у Австрии, которая де-юре разорвала в декабре контракт с «Газпромом», выиграв спор в европейском суде, но де-факто продолжает получать те же объемы через трейдеров. Возможны также ограниченные перетоки газа в страну из Италии и Германии.

Главным вопросом долгое время оставалась Молдавия, для которой в любой конфигурации без украинского транзита обойтись сложно, даже в случае перенаправления до 5 млрд куб. м через «Турецкий поток» (из них 2 млрд куб. м — для молдавских потребителей). Несмотря на попытки провести переговоры, в декабре «Газпром» объявил, что с 1 января поставки газа в Молдавию прекратятся из-за неурегулированного долга «Молдовагаза».

Что касается Украины, то она получала за транзит от России около $700–800 млн в год, говорил Путин. Помимо потери экспортной выручки, без российского газа украинскую газотранспортную систему (ГТС) вместе с обширной сетью ПХГ ожидает деградация, а саму страну — потеря статуса стратегически важного транзитера, считают эксперты.

Альтернативные схемы

В июне агентство Bloomberg сообщило, что Европа все же обсуждает с Украиной продолжение поставок из России, а в качестве одного из вариантов рассматривается прокачка газа из Азербайджана. Президент страны Ильхам Алиев позднее заявил, что европейские и украинские власти действительно обратились к нему с просьбой посодействовать транзитной сделке. Но он заверил, что Азербайджан не станет инвестировать в увеличение собственной добычи газа и экспорт, если европейцы откажутся вкладывать в это средства.

В ноябре Bloomberg раскрыл новые детали, заявив, что Венгрия и Словакия уже близки к сделке с Азербайджаном о поставках 12–14 млрд куб. м в год. Этот контракт, однако, должен включать своповые (обменные) операции с Россией, поскольку у Баку недостаточно собственных мощностей. Предполагалось, что газ по такой схеме будет поставлять азербайджанская государственная энергетическая компания Socar, а на российско-украинской границе топливо будет передаваться венгерской MVM Zrt. и словацкой Slovensky Plynarensky Priemysel AS, которые и займутся его доставкой в ЕС. При этом глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов затем рассказал, что экспорт газа из страны в 2025 году планируется на прежнем уровне — 12,5 млрд куб. м.

Тот факт, что Венгрия предлагает свое посредничество в вопросе, подтверждал и премьер-министр страны Виктор Орбан. Он предлагал вариант перехода газа в венгерскую собственность на российско-украинской границе. По его словам, Будапешт вел переговоры и с Москвой, и с Киевом о сохранении транзита. Из-за отказа Киева продлевать с Россией контракт в Москву 22 декабря приезжал премьер Словакии Роберт Фицо и встречался с Путиным. После встречи Фицо рассказал, что Путин готов продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, однако после 1 января 2025 года это практически невозможно из-за позиции Киева.

Президент Владимир Путин 26 декабря упоминал предложения, которые позволили бы Венгрии, Словакии, Турции или Азербайджану взять под свой контроль газ, транспортируемый через Украину. По его словам, начали обращаться, «по сути, ко всем подряд», чтобы кто-то вместо «Нафтогаза Украины» заключил с «Газпромом» контракт на транзит по территории Украины, чтобы до границы газ «шел под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под чьим-то другим контролем». Однако он исключил такую возможность, так как «у «Газпрома» контракты длительные, до 2035-го, до 2049 года». Чтобы изменить эту схему, нужно корректировать контракты, а это очень сложная, трудноразрешимая или неразрешимая процедура, заявлял Путин.

Эксперты тем не менее считают сложившуюся ситуацию временной и полагают, что «транзитный вопрос» станет частью более глобальных переговоров по Украине после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.