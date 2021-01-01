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Бизнес ,  
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Сербия пустила в страну российский газ из «Турецкого потока»

«Турецкий поток» российский и турецкий лидеры запустили в январе 2020 года. Через вторую его нитку газ будут поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию
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Президент Сербии Александр Вучич утром 1 января официально дал старт пуску российского газа по трубопроводу «Балканский поток» в газораспределительную систему страны. Об этом сообщает издание Srbija Danas.

«Балканский поток» — продолжение газопровода «Турецкий поток», который позволяет транспортировать топливо из Болгарии через Сербию в Венгрию. Около 6:00 по местному времени (8:00 мск) Вучич в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом запустил газопровод.

По его словам, страна стала «намного богаче» после подключения газа. Сербия будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории. Кроме того, запуск «Балканского потока» позволит снизить стоимость подключения газа внутри страны.

СМИ сообщили о задержке Сербией ввода своего участка «Турецкого потока»
Бизнес
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

«Благодаря этому газу мы обеспечиваем приток инвесторов в разные регионы Сербии», — отметил Вучич и поблагодарил за отличную работу всех, кто строил трубу, а также президента России Владимира Путина.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал открытие трубопровода лучшим подарком на Новый год.

Осенью 2020 года агентство Platts сообщало, что ввод сербского участка «Северного потока» может быть отложен до весны 2021 года, поскольку Сербия отстает от графика строительства. Возможную задержку в Белграде связывали со строительством компрессорной станции.

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Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган открыли «Турецкий поток» в январе 2020 года. Тогда лидеры при участии Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова прокрутили символический красный вентиль, «открывая дорогу» газу.

Протяженность «Турецкого потока» составляет 930 км, он проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Первая нитка обеспечивает газом Турцию, а по второй его будут поставлять в Европу (3,75 млрд куб. м до хаба в австрийском Баумгартене) через Болгарию (3,5 млрд куб. м будет оставаться в стране), Сербию (2,5 млрд куб. м) и Венгрию (6 млрд куб. м).

В 2019 году Путин говорил, что София сознательно затягивает строительств «Турецкого потока», несмотря на просьбы Москвы обеспечить поставки газа через Турцию в Болгарию. По его словам, болгарская сторона много раз обращалась к Москве с просьбой реализовать проект, но в итоге «выстраивает неспешную работу». Болгарский премьер пояснял, что строительство было задержано из-за проведения обязательных процедур.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Юлия Выродова
Сербия «Турецкий поток» газ Александр Вучич
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