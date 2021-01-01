Сербия пустила в страну российский газ из «Турецкого потока»

«Турецкий поток» российский и турецкий лидеры запустили в январе 2020 года. Через вторую его нитку газ будут поставлять в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию

Президент Сербии Александр Вучич утром 1 января официально дал старт пуску российского газа по трубопроводу «Балканский поток» в газораспределительную систему страны. Об этом сообщает издание Srbija Danas.

«Балканский поток» — продолжение газопровода «Турецкий поток», который позволяет транспортировать топливо из Болгарии через Сербию в Венгрию. Около 6:00 по местному времени (8:00 мск) Вучич в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом запустил газопровод.

По его словам, страна стала «намного богаче» после подключения газа. Сербия будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории. Кроме того, запуск «Балканского потока» позволит снизить стоимость подключения газа внутри страны.

«Благодаря этому газу мы обеспечиваем приток инвесторов в разные регионы Сербии», — отметил Вучич и поблагодарил за отличную работу всех, кто строил трубу, а также президента России Владимира Путина.