Что такое Южный поток: каким странам был нужен и какие проблемы возникли

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Что такое Южный поток

Южный поток — это проект газопровода мощностью 63 млрд куб. м в год, который должен был доставлять природный газ из России в Европу по Черному морю. Проект был частью более широкой стратегии России по наращиванию экспорта энергоресурсов в европейские страны. Идея заключалась в том, чтобы обеспечить стабильные поставки российского газа в страны Юго-Восточной Европы и Западных Балкан, минуя транзитные страны, которые могли создавать риски для поставок.

Проект был инициирован компанией «Газпром» в сотрудничестве с рядом европейских энергетических компаний. Его стоимость оценивалась в €23,5 млрд, в том числе €14 млрд — подводная часть. Первый газ должен был поступить в конце 2015 года, а на проектную мощность газопровод планировалось вывести к 2018 году. Его срок эксплуатации составлял 50 лет. Однако в 2014 году реализация проекта была прекращена по ряду экономических и политических причин. Вместо него Россия решила развивать газопровод в Турцию (Турецкий поток).

Кто владел Южным потоком

Для прокладки газопровода через Черное море и дальнейшей эксплуатации в 2008 году было создано совместное предприятие South Stream Transport B.V. с участием «Газпрома» (50%), итальянской Eni (20%), французской EDF и германской Wintershall Holding GmbH (по 15%). После того, как в декабре 2014 года проект был прекращен, «Газпром» выкупил иностранные доли и стал владельцем 100% акций компании.

Южный поток: маршрут и карта

Газопровод должен был начинаться в России в районе Анапы (Краснодарский край), затем идти по дну Черного моря до берегов Болгарии (Варна). Планировалось, что сухопутная часть маршрута пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению к городу Тарвизио (в Италии) или в хаб Баумгартен (в Австрии). В планах также была прокладка двух отводов из Сербии в Хорватию и Республику Сербскую (в Боснии и Герцеговине). Общая протяженность системы должна была составить около 2400 километров, из них по морю — 925 километров (четыре нити на максимальной глубине 2,2 км).

Зачем был нужен Южный поток

Южный поток был задуман с несколькими экономическими и политическими целями:

Южный поток призван был повысить энергетическую безопасность Европы . В 2009 году, когда активно велись переговоры о Южном потоке, 42% импортного газа в ЕС происходило из России, при этом 80% от этого объема поступало в европейские страны через Украину — основной маршрут транзита российского газа (два других маршрута проходили через Турцию и Белоруссию). С 1993 года Россия и Украина конфликтовали из-за стоимости покупки и транзита газа через ее территорию, от чего страдали европейские потребители. Поэтому страны ЕС были заинтересованы в повышении надежности и стабильности поставок энергоресурсов. В свою очередь, Россия видела в проекте возможность диверсифицировать маршруты и тем самым повысить контроль над своими поставками и снизить влияние транзитных стран.

. В 2009 году, когда активно велись переговоры о Южном потоке, 42% импортного газа в ЕС происходило из России, при этом 80% от этого объема поступало в европейские страны через Украину — основной маршрут транзита российского газа (два других маршрута проходили через Турцию и Белоруссию). С 1993 года Россия и Украина конфликтовали из-за стоимости покупки и транзита газа через ее территорию, от чего страдали европейские потребители. Поэтому страны ЕС были заинтересованы в повышении надежности и стабильности поставок энергоресурсов. В свою очередь, Россия видела в проекте возможность диверсифицировать маршруты и тем самым повысить контроль над своими поставками и снизить влияние транзитных стран. Наращивание объема поставок на фоне роста спроса на энергоресурсы в Европе (ежегодный рост потребления газа в ЕС прогнозировался в диапазоне 0,6-0,7%, при этом Европа добывала только около 34% потребляемого газа).

на фоне роста спроса на энергоресурсы в Европе (ежегодный рост потребления газа в ЕС прогнозировался в диапазоне 0,6-0,7%, при этом Европа добывала только около 34% потребляемого газа). Экономические выгоды. Предполагалось, что проект повысит доходы России и стран, по территории которых планировалась прокладка газопровода. Сюда входят как прямые доходы от транзита газа, так и косвенная экономическая выгода от создания рабочих мест в процессе строительства (около 8,5 тыс. чел.) и эксплуатации (около 770 чел.) объекта. Так, по словам президента России Владимира Путина, доход Болгарии от транзита газа с запуска проекта должен был вырасти в четыре раза — до 2,5 млрд евро.

Сложности Южного потока: проблема экологических норм

Проект столкнулся с долгой процедурой экологической оценки и лицензирования, которые требовало законодательство Евросоюза. Чтобы соответствовать нормам, было необходимо выполнить ряд исследований, которые могли затянуть срок реализации проекта.

В частности, прокладка газопровода по дну Черного моря вызвала опасения по поводу влияния на морскую экосистему и местную флору и фауну. В свою очередь, оператор морского участка South Stream Transport заявлял, что строительство незначительно скажется на экологической обстановке в Черном море и на болгарском побережье.

Главные претензии к Южному потоку со стороны Еврокомиссии заключались в его несоответствии Третьему энергопакету ЕС — законодательству в области энергетики, принятому в 2009 году. В частности, пакет требовал, чтобы компании, занимающиеся транспортировкой газа, не были также его основными поставщиками. Это означало, что «Газпром», как основной поставщик газа, не может контролировать трубопроводные мощности. Пакет также обязывал открыть доступ к газопроводам для третьих сторон.

Еврокомиссия беспокоилась, что вывод «потока» на проектную мощность усилит зависимость Европы от российского газа, что противоречило официальной политике ЕС по снижению зависимости от одного внешнего поставщика. Поэтому с самого начала Южный поток конкурировал с «Южным газовым коридором» — совокупностью газотранспортных проектов по доставке газа в ЕС в обход России, главным звеном которой был «Набукко» (по доставке азербайджанского и туркменистанского газа через Турцию в ЕС). В 2013 году его сменил проект Трансадриатического газопровода (Азербайджан — Турция — Греция — Албания — Италия) мощностью 10 млрд куб. м в год.

История проекта Южного потока

Планы строительства газопровода в Европу в обход Украины обсуждались с начала 2000-х годов. В 2006 году «Газпром» и итальянская Eni подписали соглашение о прямых поставках газа из России в Италию. В следующем году компании договорились о строительстве газопровода и согласились на участие в нем третьих стран.

Для реализации проекта в 2008-2010 годы Россия заключила межправительственные соглашения с Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, Словенией и Хорватией. Для строительства газопровода через Черное море осенью 2011 года был создан консорциум South Stream Transport с участием «Газпрома», Eni, EDF и Wintershall.

В ноябре 2012 года было принято окончательное инвестиционное решение по черноморской части проекта, после чего в декабре в Анапе началось строительство газопровода. В октябре 2013 года состоялась церемония сварки первого стыка болгарского участка магистрали, а в ноябре начато строительство сербского отрезка. В ноябре 2014 года South Stream Transport заявил о готовности к строительству первых двух ниток подводной части.

Параллельно с этим в мае 2013 года Еврокомиссия заявила о несоответствии Южного потока нормам Третьего энергопакета, а осенью начала против него антимонопольное расследование. В июне 2014 года Еврокомиссия объявила о намерении приостановить реализацию проекта в странах ЕС и попросила Болгарию остановить все работы. Под давлением ЕС в августе страна заморозила строительство магистрали.

1 декабря 2014 года президент России Владимир Путин объявил о закрытии проекта, а газопровод был повернут в сторону Турции. Впоследствии вопрос о будущем «Южного потока» неоднократно поднимался рядом европейских стран, однако идеи его «реанимации» поддержки не получили.