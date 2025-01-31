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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о рекорде поставок российского газа по «Турецкому потоку»

Reuters: поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли рекорда
Сюжет
Война санкций
Суточные поставки в январе превысили 50 млн куб. м на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. Одна из ниток «Турецкого потока» идет в южную и юго-восточную Европу
«Газпром» GAZP ₽140,24 -0,16% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В январе экспорт российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу достиг рекордного уровня — 50 млн куб. м в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на свои предварительные расчеты. Публикацию агентства приводит Trading View.

Расчеты агентства основаны на данных европейской газотранспортной группы Entsog. Согласно им, поставки газа из России по «Турецкому потоку» в январе увеличились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 26,8% — с 39,9 млн куб. м до 50,6 млн куб. м в сутки.

Общий объем поставок в январе составил 1,57 млрд куб. м, в декабре было 1,54 млрд куб. м, в январе 2024-го — 1,24 млрд куб. м.

Агентство со ссылкой на свои расчеты и данные «Газпрома» пишет, что в прошлом году объем поставок газа в Европу по разным маршрутам вырос по сравнению с 2023-м (32 млрд куб. м против 28,3 млрд куб. м). Однако это почти наполовину меньше объемов 2022-го, когда экспорт составил 63,8 млрд куб. м. Это, в свою очередь, почти в три раза меньше пиковых значений 2018–2019 годов, когда объем поставок составлял 175–180 млрд куб. м.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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«Турецкий поток» остался единственным путем доставки российского газа в Европу, исключая поставки морем сжиженного природного газа. 1 января прекратились поставки газа в европейские страны транзитом через Украину, поскольку завершился пятилетний срок действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом».

По «Турецкому потоку» газ поступает по одной нитке в Турцию, по другой — в страны южной и юго-восточной Европы, мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м в год. Поставки по трубопроводу начались в 2020 году. В России он начинается от компрессорной станции «Русская» под Анапой и идет в турецкий Кыйыкей, расположенный недалеко от границы с Болгарией.

Украина отказывается от возобновления транзита газа, в связи с этим Россия не может осуществлять поставки в Европу. На том, чтобы восстановить транзит, настаивают некоторые страны, в том числе Словакия.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Татьяна Киселева
«Турецкий поток» Газпром российский газ


 

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