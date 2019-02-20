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Газета
Сербия отдала трубу России
Газета № 013 (2968) (2002) Бизнес, 08:34
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Сербия отдала трубу России
«Газпром» начал работы по продолжению «Турецкого потока» в Европу
Как выяснил РБК, «Газпром» отдал собственному подрядчику крупный контракт на строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Президент Владимир Путин оценивал российские инвестиции в этот проект в €1,4 млрд
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Подрядчик для Сербии

«Газпром» привлек собственного подрядчика — «Газстройпром» — для строительства газопровода по территории Сербии, рассказали РБК два источника, близкие к «Газстройпрому».

Контракт пока не заключен, но работы уже начались, чтобы закончить стройку в срок, — «как это обычно у нас и бывает», сказал один из собеседников РБК. Строит газопровод инжиниринговая «дочка» «Газстройпрома» — СГК-1, которая до сих пор работала на «Силе Сибири», уточняет он. По его словам, специально под сербский проект в СГК-1 передали трубоукладчики и другую необходимую технику (обычно она находилась на балансе другой «дочки» подрядчика — «СГК-Механизация»). В Сербию отправляют людей, которые более или менее знают английский, добавляет собеседник РБК. О том, что в Сербию перебрасывают людей и технику «Газстройпрома», осведомлен и второй источник РБК.

Сербский газопровод протяженностью 403 км — это продолжение «Турецкого потока» мощностью 31,5 млрд куб. м в год, который состоит из двух ниток и должен быть запущен в конце 2019 года. Одна нитка обеспечит газом Турцию, а по второй — через Болгарию, Сербию и Венгрию — его планируется поставлять в Европу. Подрядчиком строительства морской части «Турецкого потока» (ее протяженность 900 км) является швейцарская Allseas, она проходит от Анапы до турецкого берега Черного моря в 100 км западнее Стамбула. Заказчик сербского газопровода — «Газтранс», акционерами которого являются «Газпром» (владеет контрольным пакетом) и «Сербиягаз». Его стройка должна начаться с 15 по 31 марта 2019 года, а сам газопровод будет запущен к апрелю 2020 года, говорил глава «Сербиягаза» Душан Баятович в конце января 2019 года.

«Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на строительство газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии находятся в завершающей стадии. Средства на реализацию проекта предоставляются компанией — заказчиком строительства, которым является GASTRANS d.o.o. Novi Sad (51% принадлежит «Газпрому», 49% — «Сербиягазу»)», — сказал РБК представитель «Газпрома». Пресс-служба «Сербиягаза» пока не ответила на запрос РБК.

Сам себе подрядчик

«Газпром» начал создавать собственную строительную компанию в 2018 году на базе активов одного из своих крупнейших подрядчиков — «Стройгазконсалтинга», которым с 2015 года владели инвестгруппа UCP Ильи Щербовича и Газпромбанк. Летом 2018 года UCP продала половину «Стройгазконсалтинга» (СГК) неизвестным физическим лицам. Тогда же в Санкт-Петербурге была зарегистрирована новая компания — «Газстройпром», где 49% получил «Газпром», а остальные доли — структуры, косвенно связанные с этой монополией и Газпромбанком.

«Газпром» планировал до конца 2018 года передать в «Газстройпром» все контракты с СГК, а в декабре «Газстройпром» получил и производственные активы СГК, рассказывали источники РБК. Сам СГК к лету 2019 года будет ликвидирован, заключают они.

Кто оплатит стройку

Во время визита в Сербию в январе Владимир Путин заявил, что Россия готова инвестировать в строительство газопровода €1,4 млрд. Один из источников РБК сказал, что общая стоимость проекта составит €2 млрд (149,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 февраля). Представитель «Газпрома» это не комментирует. Газовая компания в 2019 году направит на расширение газотранспортной системы Сербии для приема газа из газопровода «Турецкий поток» 58,8 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

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Акционеры сербского участка уже предоставили по €150 млн на реализацию проекта и планируют привлечь заемное финансирование, говорил Баятович.

«Газстройпром» в 2018 году обратился за финансированием в «Газпром», попросив выделить €550 млн на переброску людей и техники и закупку оборудования, рассказывает один из собеседников РБК. По его данным, большую часть средств в виде кредита подрядчику может предоставить Газпромбанк (у структур «Газпрома» — около 46% банка), еще около €170 млн — сам «Газпром». Газпромбанк на текущий момент не предоставил никакого финансирования для строительства газопровода, сказал РБК его представитель, но в банке знают об этом проекте.

Маршрут газопровода Сербия — Болгария — Венгрия, являющегося продолжением «Турецкого потока», практически повторяет путь газопровода «Южный поток», который Россия несколько лет пыталась проложить по дну Черного моря, но так и не смогла из-за давления США и отказа Болгарии выдать разрешение на строительство в декабре 2014 года. «Если Европа не хочет его («Южный поток». — РБК) реализовывать, значит, тогда он не будет реализован», — заявил Путин. Одновременно он объявил о новом проекте газопровода в Турцию.

Теперь никаких рисков для нового проекта «Газпрома» не просматривается, сказала РБК аналитик Vygon Consulting Мария Белова. Болгария и Венгрия провели специальные аукционы на бронирование мощностей будущих газопроводов в полном соответствии с текущим законодательством Европейского союза, «Газпром» забронировал необходимые объемы, аукционы признаны состоявшимися, говорит аналитик. Теперь местные системные операторы должны построить на своей территории газопроводы, стыкующиеся с «Турецким потоком», причем той мощности, которую забронировала российская компания, говорит Белова. А для Сербии это правило не действует: страна не входит в ЕС, то есть может не соблюдать правила Третьего энергопакета (предполагается, что поставщик газа не может владеть инфраструктурой), и «Газпром» может владеть газопроводом и эксплуатировать его, добавляет аналитик. Теоретически в странах ЕС регулятор мог бы возмутиться, что для строительства газопровода выбрали российскую компанию в обход конкурсных процедур, что нарушает конкуренцию, но в Сербии — точно нет, уверена Белова.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: ОАО "Газпром" , «Турецкий поток» , Путин Владимир Владимирович
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