Сербия отдала трубу России

«Газпром» начал работы по продолжению «Турецкого потока» в Европу

Как выяснил РБК, «Газпром» отдал собственному подрядчику крупный контракт на строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Президент Владимир Путин оценивал российские инвестиции в этот проект в €1,4 млрд

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Подрядчик для Сербии

«Газпром» привлек собственного подрядчика — «Газстройпром» — для строительства газопровода по территории Сербии, рассказали РБК два источника, близкие к «Газстройпрому».

Контракт пока не заключен, но работы уже начались, чтобы закончить стройку в срок, — «как это обычно у нас и бывает», сказал один из собеседников РБК. Строит газопровод инжиниринговая «дочка» «Газстройпрома» — СГК-1, которая до сих пор работала на «Силе Сибири», уточняет он. По его словам, специально под сербский проект в СГК-1 передали трубоукладчики и другую необходимую технику (обычно она находилась на балансе другой «дочки» подрядчика — «СГК-Механизация»). В Сербию отправляют людей, которые более или менее знают английский, добавляет собеседник РБК. О том, что в Сербию перебрасывают людей и технику «Газстройпрома», осведомлен и второй источник РБК.

Сербский газопровод протяженностью 403 км — это продолжение «Турецкого потока» мощностью 31,5 млрд куб. м в год, который состоит из двух ниток и должен быть запущен в конце 2019 года. Одна нитка обеспечит газом Турцию, а по второй — через Болгарию, Сербию и Венгрию — его планируется поставлять в Европу. Подрядчиком строительства морской части «Турецкого потока» (ее протяженность 900 км) является швейцарская Allseas, она проходит от Анапы до турецкого берега Черного моря в 100 км западнее Стамбула. Заказчик сербского газопровода — «Газтранс», акционерами которого являются «Газпром» (владеет контрольным пакетом) и «Сербиягаз». Его стройка должна начаться с 15 по 31 марта 2019 года, а сам газопровод будет запущен к апрелю 2020 года, говорил глава «Сербиягаза» Душан Баятович в конце января 2019 года.

«Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на строительство газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии находятся в завершающей стадии. Средства на реализацию проекта предоставляются компанией — заказчиком строительства, которым является GASTRANS d.o.o. Novi Sad (51% принадлежит «Газпрому», 49% — «Сербиягазу»)», — сказал РБК представитель «Газпрома». Пресс-служба «Сербиягаза» пока не ответила на запрос РБК.

Сам себе подрядчик «Газпром» начал создавать собственную строительную компанию в 2018 году на базе активов одного из своих крупнейших подрядчиков — «Стройгазконсалтинга», которым с 2015 года владели инвестгруппа UCP Ильи Щербовича и Газпромбанк. Летом 2018 года UCP продала половину «Стройгазконсалтинга» (СГК) неизвестным физическим лицам. Тогда же в Санкт-Петербурге была зарегистрирована новая компания — «Газстройпром», где 49% получил «Газпром», а остальные доли — структуры, косвенно связанные с этой монополией и Газпромбанком. «Газпром» планировал до конца 2018 года передать в «Газстройпром» все контракты с СГК, а в декабре «Газстройпром» получил и производственные активы СГК, рассказывали источники РБК. Сам СГК к лету 2019 года будет ликвидирован, заключают они.

Кто оплатит стройку

Во время визита в Сербию в январе Владимир Путин заявил, что Россия готова инвестировать в строительство газопровода €1,4 млрд. Один из источников РБК сказал, что общая стоимость проекта составит €2 млрд (149,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 февраля). Представитель «Газпрома» это не комментирует. Газовая компания в 2019 году направит на расширение газотранспортной системы Сербии для приема газа из газопровода «Турецкий поток» 58,8 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

Акционеры сербского участка уже предоставили по €150 млн на реализацию проекта и планируют привлечь заемное финансирование, говорил Баятович.

«Газстройпром» в 2018 году обратился за финансированием в «Газпром», попросив выделить €550 млн на переброску людей и техники и закупку оборудования, рассказывает один из собеседников РБК. По его данным, большую часть средств в виде кредита подрядчику может предоставить Газпромбанк (у структур «Газпрома» — около 46% банка), еще около €170 млн — сам «Газпром». Газпромбанк на текущий момент не предоставил никакого финансирования для строительства газопровода, сказал РБК его представитель, но в банке знают об этом проекте.

Маршрут газопровода Сербия — Болгария — Венгрия, являющегося продолжением «Турецкого потока», практически повторяет путь газопровода «Южный поток», который Россия несколько лет пыталась проложить по дну Черного моря, но так и не смогла из-за давления США и отказа Болгарии выдать разрешение на строительство в декабре 2014 года. «Если Европа не хочет его («Южный поток». — РБК) реализовывать, значит, тогда он не будет реализован», — заявил Путин. Одновременно он объявил о новом проекте газопровода в Турцию.

Теперь никаких рисков для нового проекта «Газпрома» не просматривается, сказала РБК аналитик Vygon Consulting Мария Белова. Болгария и Венгрия провели специальные аукционы на бронирование мощностей будущих газопроводов в полном соответствии с текущим законодательством Европейского союза, «Газпром» забронировал необходимые объемы, аукционы признаны состоявшимися, говорит аналитик. Теперь местные системные операторы должны построить на своей территории газопроводы, стыкующиеся с «Турецким потоком», причем той мощности, которую забронировала российская компания, говорит Белова. А для Сербии это правило не действует: страна не входит в ЕС, то есть может не соблюдать правила Третьего энергопакета (предполагается, что поставщик газа не может владеть инфраструктурой), и «Газпром» может владеть газопроводом и эксплуатировать его, добавляет аналитик. Теоретически в странах ЕС регулятор мог бы возмутиться, что для строительства газопровода выбрали российскую компанию в обход конкурсных процедур, что нарушает конкуренцию, но в Сербии — точно нет, уверена Белова.