Как выглядит попавшая под атаку дронов ВСУ станция «Турецкого потока»

Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Фото: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Компрессорная станция «Русская», на которую пытались совершить атаку беспилотники ВСУ 11 января, находится неподалеку от берега Черного моря. Она расположилась в горной местности в Анапском районе Краснодарского края, сообщал «Газпром».

На фотографиях, которые публиковала компания, видны семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. В 2020 году «Газпром» сообщал, что проектируемая мощность станции — 224 МВт, это позволяло создавать давление газа на выходе с компрессорной станции в размере 28,45МПа. Такая мощность позволяет прокачивать газ на расстояние в 900 км. Также на снимки попали здания станции, ее территория и оборудование внутри.

Во время атаки беспилотников здание и оборудование получило «незначительные повреждения» из-за падения осколков, сообщало Минобороны России. Пострадавших не было. Дежурные расчеты компании «Газпром» устранили последствия падения осколков, а работа оборудования была восстановлена.

Также после атаки подача газа в газопровод «Турецкий поток» проводится в штатном режиме, сообщало Минобороны.

Газ со станции идет по трубопроводу по дну Черного моря до станции Кыйыкей.