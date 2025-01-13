Как выглядит попавшая под атаку дронов ВСУ станция «Турецкого потока»
Компрессорная станция «Русская», на которую пытались совершить атаку беспилотники ВСУ 11 января, находится неподалеку от берега Черного моря. Она расположилась в горной местности в Анапском районе Краснодарского края, сообщал «Газпром».
На фотографиях, которые публиковала компания, видны семь газоперекачивающих агрегатов по 32 МВт. В 2020 году «Газпром» сообщал, что проектируемая мощность станции — 224 МВт, это позволяло создавать давление газа на выходе с компрессорной станции в размере 28,45МПа. Такая мощность позволяет прокачивать газ на расстояние в 900 км. Также на снимки попали здания станции, ее территория и оборудование внутри.
Во время атаки беспилотников здание и оборудование получило «незначительные повреждения» из-за падения осколков, сообщало Минобороны России. Пострадавших не было. Дежурные расчеты компании «Газпром» устранили последствия падения осколков, а работа оборудования была восстановлена.
Также после атаки подача газа в газопровод «Турецкий поток» проводится в штатном режиме, сообщало Минобороны.
Газ со станции идет по трубопроводу по дну Черного моря до станции Кыйыкей.
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