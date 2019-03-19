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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,53%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
Строительство газопровода вошло в финальную стадию. В эксплуатацию объект должен быть введен к концу 2019 года
Фото: Globallookpress

В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится ​в сообщении оператора проекта South Stream Transport B.V., поступившем в РБК.

Рабочие закончили сварку двух частей газопровода. Это, отмечает оператор, «символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море».

«Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. Общий вес, который был поднят во время работ, составил около 409 тонн. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра», — сообщили в пресс-службе.

Российская часть инфраструктуры готова обеспечить давление в трубе. Компрессорная станция «Русская» близ Анапы готова к началу эксплуатации, сообщили в пресс-службе оператора.

Работы по укладке морской части закончились 19 ноября прошлого года. Команду на сварку завершающего стыка тогда дали лично президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Наземные работы на прибрежном участке начались в июле 2018 года. Для защиты трубопровода была проложена траншея протяженностью 2,4 км. Работы ведутся близ турецкого поселка Кыйыкей.

По планам газопровод должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2019 года. Сербский министр горного дела и энергетики Александр Антич 7 марта сообщил, что в апреле начнется строительство продолжения «Турецкого потока» через Сербию. Протяженность участка составит 400 км, мощность — 13,88 млрд куб. м в год. Это позволит поставлять российский газ в европейские страны по южному маршруту. На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем 17 января Путин подчеркивал, что Россия готова вложить $1,4 млрд в сербскую инфраструктуру, чтобы провести «Турецкий поток» через территорию республики. С февраля тендер на строительство ветки «Турецкого потока» возобновлен и в Болгарии.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Турецкий поток»
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