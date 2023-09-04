Путин заявил о попытках атак на «Турецкий» и «Голубой» потоки

На газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым топливо поставляется в Турцию, предпринимаются попытки атак, в том числе с помощью беспилотников из украинских портов, заявил Путин

Компрессорная станция «Береговая» в Краснодарском крае, последняя в цепочке станций на российской территории, по которой поступает газ для «Голубого потока» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российский президент Владимир Путин заявил о попытках атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию. По его словам, попытки ударов предпринимаются в том числе с помощью беспилотников. Об этом президент России рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, РБК вел трансляцию.

«Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских», — сказал Путин.

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Он добавил, что для возобновления зерновой сделки нужно договориться, чтобы подобного не было.

Минобороны России не раз сообщало об атаках на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность по маршрутам пролегания «Турецкого потока» и «Голубого потока».

Так, в конце мая примерно в 140 км к северо-востоку от Босфора три морских беспилотника ВСУ атаковали разведывательный корабль «Иван Хурс». В Минобороны заявили, что дроны были уничтожены; о пострадавших или повреждении корабля не сообщалось. «Иван Хурс» вернулся в Севастополь, а его экипаж представили к наградам.

В июне оборонное ведомство сообщило об атаке ВСУ шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабля «Приазовье» в юго-восточной части Черного моря. Минобороны России уточнило, что все украинские катера были уничтожены кораблем в 300 км к юго-востоку от Севастополя. Никто не пострадал, «Приазовье» не получил повреждений.

Также беспилотные катера ВСУ использовались для атаки на Крымский мост в июле. После нее российские военные начали наносить «удары возмездия» в Одесской и Николаевской областях по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов.

4 сентября Минобороны сообщило о ночном ударе российских беспилотников по украинскому судостроительному предприятию, которое занимается сборкой безэкипажных катеров. Где именно располагалось предприятие, не уточнялось.

В ночь на 4 сентября о взрывах после объявления воздушной тревоги сообщали власти двух областей — Одесской и Днепропетровской. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщал об ударе по инфраструктурному объекту, повлекшем за собой пожар. В Одесской области взрывы прозвучали в населенных пунктах Измаильского района, украинские власти сообщили о повреждении складских и производственных помещений.