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За импортерами вина осталась
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За импортерами вина осталась
Газета № 151 (2648) (1209) Бизнес, 11 сен, 18:38
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За импортерами вина осталась
ФТС предписала поставщикам марочного алкоголя доплатить акцизы
Российским импортерам марочных вин, использовавшим последние полтора года льготные ставки акциза, все-таки придется компенсировать бюджету разницу. Но сумма доначисления снизилась в 35 раз, до 40 млн руб.
Фото: Albert Gea / Reuters

​Импортерам вина, поставляющим в Россию вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), все же придется доплатить в бюджет акциз за ввезенную продукцию. Об этом говорится в акте камеральной таможенной проверки, проведенной ФТС (есть в распоряжении РБК) в отношении одного из российских импортеров.

В начале мая 2017 года Минфин выпустил приказ, который лишил импортеров вин ЗГУ и ЗНМП возможности пользоваться пониженными ставками акциза. Это было вызвано тем, что с 1 января 2016 года поставщики этого вида алкоголя, используя неоднозначность формулировки Налогового кодекса, платили налоги по льготным ставкам — 14 и 5 руб. за литр для ЗГУ и ЗНМП соответственно, тогда как для обычных игристых вин она составляет 36 руб. за литр, для тихих — 18 руб. В Минфине уточнили, что под определение ЗГУ и ЗНМП подпадают только произведенные в России вина, а на импортные марочные вина действие льгот распространяться не должно.

При этом предполагалось, что импортеров обяжут доплатить в бюджет всю сумму недоначисленных акцизов, которая, по подсчетам министерства, составляла примерно 1,4 млрд руб. Но уже к концу мая министерство передумало взыскивать рестроспективный акциз и внесло изменение в Налоговый кодекс, освободив от доначисления период поставки с 1 января 2016 года по 30 апреля 2017 года.

При этом импортеры начали платить стандартную ставку акциза примерно с 12 мая, рассказывал РБК президент компании «Ладога Дистрибьюшен» Вениамин Грабар. Но, как указывает в своем заключении ФТС, «повышенные ставки акцизов следует применять к проверяемым товарам, ввезенным на территорию России в период с 1 мая 2017 года». И сейчас компании-импортеры получают оповещения от ФТС о доначислении акциза за период примерно с 1 по 10 мая 2017 года.

Как пояснил РБК представитель другой крупной дистрибьюторской компании, «платить [полную ставку акциза] стали сразу, как появилось письмо Минфина, примерно с середины мая». «Решение «по майским праздникам» появилось недавно, — рассказал собеседник РБК. — С учетом скорости принятия решения сначала о доначислении акциза, потом отказа от этого — про этот период — и импортеры, и регуляторы просто забыли».

Заплатить компаниям придется значительно меньше, чем ранее прогнозировал Минфин. Как сообщил РБК представитель ФТС, служба проверила всех импортеров вина. «В результате изменения (налогового) законодательства сумма задолженности изменилась — с 1,4 млрд до 40 млн руб.», — сказал он РБК.

Не все из опрошенных РБК участников рынка к настоящему времени уведомлены о доначислении платежей. «Мы ничего от ФТС не получали в части претензий по доплате акциза», — рассказал РБК президент виноторговой компании Simple Максим Каширин. Однако другой импортер, попросивший об анонимности, получение письма подтвердил.

В компании «Ладога Дистрибьюшен» пока не получали уведомления от ФТС, но знают о его существовании. «Рассылка такого письма — следствие периода принятия решения касательно акциза для импортных вин ЗГУ, которое пришлось на майские праздники. Большинство виноторговых компаний просто не успело перестроиться под новые правила», — сказали РБК в пресс-службе. Там также добавили, что в случае получения уведомления будут руководствоваться действующим законодательством.

В 2016 году в Россию было импортировано 122,95 млн л тихих вин ЗГУ и ЗНМП, с января по март 2017-го — еще 32,567 млн л. В стоимостном выражении только на тихие вина за период с января 2016-го по март 2017-го пришлось 38% от общего объема импорта всего вина, или $339 млн (примерно 21,36 млрд руб. по средневзвешенному курсу доллара за 15 месяцев — 63,01 руб.).

Авторы: Наталья Новопашина, Анна Балашова.
Теги: импорт , акцизы , ФТС , Вино
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