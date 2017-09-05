Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,81 EUR Нал. 69,27 68,70 USD Бирж. 57,85 +0,33 EUR Бирж. 68,78 +0,52 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2003,32 -0,38% РТС 1091,83 -0,80% Brent 52,23 +0,06% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7411,47 -0,36%
Прокатили на 1,8 млрд
Лента новостей
СМИ узнали о задержании в Минске попытавшейся бежать в Норвегию чеченки 02:16, Общество Президент Литвы рассказала о полученном ею от Путина «списке требований» 01:46, Политика Екатеринбургская епархия осудила нападение на кинотеатр «Космос» 01:29, Общество Сенатор назвала программы Касперского «угрозой» для нацбезопасности США 00:50, Политика Трамп дал «принципиальное» согласие на миллиардные поставки оружия Сеулу 00:27, Политика Бирманский узел: что происходит с мусульманами-рохинджа 00:18, Политика СМИ узнали о новом уголовном деле против экс-главы центра «Э» Ингушетии 00:01, Общество Российским школьникам начали раздавать двухэкранные планшеты от «Ростеха» 00:00, Технологии и медиа «Газпром» выставил на продажу один из старейших отелей в Красной Поляне 04 сен, 23:27, Бизнес Кириенко допустил отмену итогов выборов на участках из-за нарушений 04 сен, 23:14, Политика СБУ сообщила о запрете въезда на Украину Владимиру Меньшову 04 сен, 23:12, Политика Глава кабинета Юнкера назвал «дурацким» решение Британии о выходе из ЕС 04 сен, 22:25, Политика Трамп и Меркель обсудили санкции против КНДР 04 сен, 22:00, Политика Минобороны сообщило о гибели в Сирии двух российских военных 04 сен, 21:57, Политика Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 04 сен, 21:47, Партнерский материал «Челси» исключил Диего Косту из заявки на Лигу чемпионов 04 сен, 21:44, Спорт СМИ узнали об аварии с участием сына Силуанова в Москве 04 сен, 21:35, Общество «Росгосстрах» возглавил управляющий директор компании Николаус Фрай 04 сен, 21:22, Бизнес Крупнейший иностранный инвестор в российский госдолг откажется от рубля 04 сен, 21:08, Финансы Месяц спекуляций: как изменятся курсы доллара и евро к концу сентября 04 сен, 20:52, Деньги «МегаФон» опроверг сообщения об отставке гендиректора Солдатенкова 04 сен, 20:52, Технологии и медиа Прощание с Виктором Черепковым пройдет в больнице Управделами президента 04 сен, 20:48, Общество Кадыров поблагодарил Путина за осуждение насилия в Мьянме 04 сен, 20:47, Политика Базельский комитет увидел в финтехе риск для банков 04 сен, 20:44, Финансы Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 04 сен, 20:42, РБК и Билайн Роскомнадзор заблокирует ролик видеоблогеров о Тинькофф Банке 04 сен, 20:35, Бизнес Учитель обвинил Поклонскую в поддержке «террористических организаций» 04 сен, 20:32, Общество Центробанк заявил о «повышенных рисках» операций с криптовалютами 04 сен, 20:23, Финансы
Прокатили на 1,8 млрд
Газета № 146 (2643) (0509) Политика, 04 сен, 19:00
0
Прокатили на 1,8 млрд
Метро подало иск к одному из крупнейших подрядчиков
Московский метрополитен подал иск о взыскании 1,8 млрд руб. с ЗАО «Триада-Холдинг». Компания участвовала в ремонте вестибюлей. До конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам, говорит источник
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Рекордный иск

Московский метрополитен подал судебный иск о взыскании 1,8 млрд руб. с компании ЗАО «Триада-Холдинг». Заседание назначено на 18 сентября, следует из определения Арбитражного суда Москвы.

Согласно базе данных СПАРК, иск к ЗАО «Триада-Холдинг» — крупнейшая судебная претензия метрополитена за последние четыре года. В 2015 году подземка отсудила более 1,1 млрд руб. у оператора наружной рекламы «Авто селл». Метро обвиняло компанию в том, что она не перечисляла выплаты по договору. РБК ожидает ответ о сути претензий метрополитена к подрядчику от департамента транспорта. В «Триада-Холдинге» отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что компания «выполняла все работы».

С 2014 года метрополитен заключил с ЗАО «Триада-Холдинг» 18 контрактов общей стоимостью 2,7 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных «СПАРК-Маркетинга». Компания участвовала в масштабной программе по ремонту вестибюлей в московском метро. В том числе в марте 2015 года метрополитен заключил с «Триада-Холдингом» договор на благоустройство вестибюлей и подземных переходов на станциях «Воробьевы горы», «Римская», «Коньково», «Пражская», «Юго-Западная», «Крестьянская Застава», «Марксистская», «Дубровка». Сумма договора составила 944 млн руб., а срок исполнения — середина июня 2015 года. В дальнейшем контракт несколько раз продлевался, объем работ увеличивался. В итоге сумма контракта выросла до 1,2 млрд руб., а срок выполнения работ — до середины декабря 2016 года.

Московский метрополитен начал программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Работы охватили несколько десятков станций, однако сроки их выполнения постоянно задерживались. В феврале 2016 года активисты ОНФ опубликовали карту, согласно которой ремонт вестибюлей затянулся более чем на 80 станциях. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщал, что по данным на декабрь 2015 года сумма неустойки за сорванные сроки превысила 287 млн руб. ФБК также обвинял метрополитен в том, что при проведении тендеров строительные работы называются благоустройством — это позволяет не публиковать проекты и отсеивать потенциальных участников, которые не понимают условий контракта.​

Работа с подрядчиками

До конца года метрополитен может подать целый ряд исков к подрядчикам, заявил РБК источник в подземке. «Должна последовать серия исков к нерадивым компаниям, которые не выполняют контрактные обязательства в том числе по ремонту вестибюлей и подуличных переходов», — утверждает собеседник РБК. По его словам, работы на некоторых станциях были выполнены с «недоделками». Часть подрядчиков будут заменены, работа в этом направлении «ведется по-тихому и серьезно».

ЗАО «Триада-Холдинг» основано более 20 лет назад. Гендиректор — Андрей Шилин, который, как сказано на сайте компании, имеет «40-летний опыт научной и преподавательской работы в вузе, 25-летний стаж практической работы по обследованию, проектированию, ремонту, реконструкции и реставрации». Компания проводила ремонтные работы в ГМИИ им. Пушкина, исследование несущих конструкций Большого театра и фундамента Царь-колокола в Московском Кремле, следует из опубликованной на сайте компании информации. В метро помимо благоустройства вестибюлей компания занималась заменой эскалаторов, ремонтом тоннелей, полов на станциях и другими работами.

В конце прошлой недели стало известно, что метрополитен подал в суд о взыскании более 331 млн руб. с генподрядчика строительства и реконструкции подземки АО «Мосинжпроект» и компании ООО «Спецтехреконструкция». Метро требует возместить ущерб от аварии, которая произошла в тоннеле на Арбатско-Покровской линии и привела к 24 погибшим.

Смена руководства

Отдельные изменения в подходе метро к выбору подрядчиков могут начаться из-за смены руководителя, полагает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. После аварии ушел в отставку начальник метро Иван Беседин, его место занял глава дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. В мае этого года Пегов перешел обратно в РЖД, метро возглавил его первый зам Виктор Козловский. Поскольку новый руководитель пришел не со стороны, кардинальной перемены в политике метрополитена ждать не стоит, уверен Янков.

​Строительные работы на транспортных объектах, особенно в подземном пространстве, — сложный процесс, говорит экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Проблемы в этой сфере связаны с тем, что не уделяется достаточно внимания проектной работе, считает эксперт. «Кроме того, сроки назначаются директивно, потом приходится «дожимать», чтобы успеть», — заключил Ткаченко.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Арбитражный суд , подрядчики , вестибюли , Московский метрополитен
Материалы по теме
Метро потребовало с подрядчиков 331 млн руб. из-за аварии с 24 жертвами Политика
Киоски в переходах гарантировали московскому метро доход в 3,2 млрд руб. Политика
Максим Ликсутов: «Реновация может сократить лишние поездки по городу» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав