Власти и ученые поспорили из-за объектов обороны в заповедниках

Проект, разрешающий изымать земли заповедников для строительства объектов обороны, вызвал споры в Общественной палате. С одной стороны, есть природные зоны, созданные в коммерческих целях, с другой — риски «разгрома заповедников»

Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Экологи и ученые раскритиковали законопроект, который разрешает изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и строить на них объекты федерального значения, передает корреспондент РБК. Дискуссия прошла 15 января на площадке Общественной палаты в ходе предварительного обсуждения законопроекта, так называемого нулевого чтения.

Для чего предложено изымать земли заповедников

Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» был внесен в Госдуму 12 декабря прошлого года. Предлагается разрешить на территориях заповедников, национальных парков, заказников и других видов ООПТ проведение мероприятий, направленных на обеспечение обороны страны и безопасности государства, а также на охрану госграницы. Для этого на специально выделенных участках предлагается разрешить размещение объектов капитального строительства и сооружений, предназначенных для обеспечения обороны.

Помимо этого в ООПТ планируется узаконить размещение объектов федерального значения при отсутствии иных вариантов их размещения. Под такими объектами предлагается понимать «объекты государственного значения, имеющие существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации». При этом размещать такие объекты можно будет только в исключительных случаях на основании решения правительства. Принимать решение о размещении будет специальная комиссия. В состав комиссии, определяющей судьбу ООПТ федерального значения, войдут депутаты Госдумы, сенаторы, представители администрации президента, правительства и ФСБ. Состав комиссии по региональным ООПТ не прописан.

Разрешается исключение земель из состава ООПТ для размещения на них объектов федерального значения, а также в случае «необратимой полной утраты» особого природоохранного значения из-за природных ЧС.

Законопроектом предусмотрен компенсационный механизм уплаты сборов на развитие ООПТ тем лицом, которое будет размещать объект.

О чем поспорили представители властей

Принявшая участие в дискуссии помощник вице-премьера Дмитрия Патрушева Надежда Нестерова заверила участников, что речь не идет о потере «нашей жемчужины, нашего природного заповедного фонда». Однако, по ее словам, за последние 30 лет накопилась проблематика, от которой уже «невозможно отмахиваться». Есть ряд регионов, в которых местные ООПТ были созданы фактически в коммерческих целях и сейчас этот статус «висит» и не дает этим территориям развиваться, продолжила она. Кроме того, некоторые населенные пункты расположены на землях заповедников, из-за того что границы были выставлены неправильно или не были выставлены вовсе и живущие в них люди «стали заложниками», добавила Нестерова.

Представитель экспертного управления президента заявил, что его подразделение видит риски в том, что принятие законопроекта в текущем виде создаст угрозу обеспечения обороны и безопасности. В чем именно эти риски заключаются, он пояснять не стал. Помимо этого «чрезвычайная широта формулировок» создает риски разрушения заповедной системы ООПТ страны и недостижения конституционных целей ее создания, добавил он.

Замминистра природных ресурсов Евгений Марков подчеркнул, что, на его взгляд, концептуально законопроект имеет основу для принятия в первом чтении (на этом этапе депутаты Госдумы голосуют в целом за концепцию предлагаемых изменений). Прошедшую в Общественной палате дискуссию он назвал наработкой поправок ко второму чтению.

Какие угрозы увидели экологи

От лица ученых и экологов основной доклад сделал координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. Принятие законопроекта в текущем виде может привести к серьезным негативным последствиям для всей системы особо охраняемых природных территорий, заявил он. По словам эксперта, законопроект кардинально меняет концепцию заповедников и нацпарков, разрешая строить в них объекты федерального значения, тогда как эти ООПТ всегда рассматривались как территории для сохранения окружающей среды в естественном состоянии с запретом хозяйственной деятельности.

Крейндлин подчеркнул, что в существующем законодательстве нет четкого определения того, что подпадает под объекты федерального значения, поэтому наделить таким статусом (и, соответственно, начать строительство) можно будет фактически любой объект.

Что касается изъятия земель, то сейчас в законе на основании поручения президента установлен полный запрет на отчуждение земель в заповедниках и нацпарках, говорит Крейндлин. Он добавляет, что конституционность нормы о необходимости сохранения ООПТ в ранее определенных границах была ранее подтверждена двумя определениями Конституционного суда.

В комиссии по федеральным ООПТ не предполагается участие ученых и каких-либо представителей экспертного сообщества, обратил внимание докладчик. Состав региональных комиссий не прописан, поэтому «ничего не мешает включить туда тех людей, которые заинтересованы в реализации той или иной деятельности», отметил он.

Принятие закона позволит реализовать ряд проектов, которые вызвали критику экологов и «уперлись», считает Крейндлин.

Член-корреспондент РАН, директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Сергей Найденко обратил внимание на то, что законопроектом запрещается строить многоквартирные дома, не предназначенные для обеспечения обороны страны. «То есть если многоквартирные дома нам зачем-то для обороноспособности потребуются, то мы строим?» — задался он вопросом.

Кроме того, не определено, что может быть необходимым для обеспечения обороноспособности, отметил Найденко: в соответствии с текущими формулировками в заповедниках можно будет, например, проводить учения, которые можно устроить в другом месте. «Проведение учений на территории Уссурийского заповедника я видел своими глазами», — добавил он.

По словам Всеволода Степаницкого, сопредседателя межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу», экологическое сообщество опасается, что законопроект в представленной редакции может стать «третьим разгромом заповедного дела». Он напомнил, что первый подобный «разгром» был в 1951 году и нанес колоссальный ущерб природе. «Один шажок остался до него при таком подходе», — подчеркнул он.