Bloomberg оценил стоимость строительства линкора «Трамп»

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Первый из предложенных военно-морскими силами (ВМС) США линкоров класса «Трамп» может стоить до $22 млрд, что делает его одним из самых дорогих американских боевых кораблей в истории. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, предварительную оценку стоимости нового американского ракетного линкора озвучили на конференции ВМС США накануне в четверг. Аналитик бюджетного управления конгресса Эрик Лабс заявил, что конечная цена первого корабля класса «Трамп» будет зависеть от еще не утвержденных параметров, таких как тоннаж и вооружение. Его минимальный прогноз составил около $15 млрд, передает Bloomberg.

Будущий линкор превзойдет по размерам крейсеры и эсминцы США, построенные после Второй мировой войны, однако будет в три раза меньше авианосца Gerald R. Ford, который считается самым дорогим во флоте США, отмечает агентство. По словам Лабса, на стоимость линкора класса «Трамп» могут повлиять также проблемы судостроительной отрасли, включая нехватку рабочих и сбои в поставках.

В декабре американский лидер Дональд Трамп объявил о планах строительства кораблей «совершенно нового класса» в рамках создания «нового золотого флота». По данным Bloomberg, линкор класса «Трамп» позиционируется как часть плана по созданию «золотого флота».

Тогда республиканец заявил, что разрабатываемые США корабли станут самыми большими в истории Штатов. Их вооружение, по словам Трампа, будет включать гиперзвуковое оружие, рельсотроны, лазерные системы, ядерное вооружение, а также компоненты искусственного интеллекта. Президент тогда заявил, что будет лично участвовать в разработке дизайна кораблей совместно с ВМС.

В сентябре Трамп раскритиковал корабли ВМС США за внешний вид. По его мнению, стелс-корабли, то есть малозаметные, необязательно должны быть «уродливыми». Президент напомнил также о планах поставить ВМС США 19 новых кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и штурмовые корабли.