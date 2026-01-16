Военные уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

Video

Воздушно-космические силы России нанесли удар по переправе через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, переправа активно использовалась ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения.

Удар был нанесен с применением авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило обеспечить высокую точность поражения цели.

ФАБ-500 — авиационная бомба с фугасной боеголовкой номинальной массой 500 кг. Поражает цель в основном за счет мощной взрывной волны (фугасного действия). Предназначена для уничтожения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, полевых укреплений, а также живой силы и легкобронированной техники.

15 января начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска завершают занятие Купянска-Узлового, который находится на левом берегу реки Оскол. В ноябре 2025 года Герасимов сообщил о контроле над Купянском, который находится примерно в 6 км от Купянска-Узлового. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.